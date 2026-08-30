Josetty Hurtado explota en redes sociales luego de que le recordaran que su padre, ‘Chibolín’, está en la cárcel

Josetty Hurtado luce un vestido con la bandera británica en una escalera y posa junto a su padre, Andrés Hurtado.

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La presencia de Josetty Hurtado en el podcast ‘Detrás de las redes sociales’ impulsó una ola de reacciones en plataformas digitales. La influencer y actriz peruana compartió detalles sobre su carrera y los desafíos personales que ha sorteado desde la infancia. Sin embargo, la conversación derivó rápidamente hacia el contexto familiar, pues varios usuarios le reclamaron por no abordar la situación judicial de su padre, el popular conductor Andrés Hurtado (‘Chibolín’), quien permanece privado de libertad.

Durante la entrevista, la atención se desplazó de la trayectoria profesional de Josetty Hurtado a las circunstancias legales que atraviesa su familia. La joven optó por no ignorar los mensajes y respondió a quienes exigieron que hiciera pública una postura sobre el caso de ‘Chibolín’. Sostuvo que la entrevista tenía como eje principal su propia historia.

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“Julissa, estamos hablando de mí. Somos adultos todos. Esta es mi experiencia de vida”, replicó ante la insistencia de una usuaria que la señaló por el silencio respecto a su padre. La respuesta fue recogida directamente en los comentarios del podcast, donde la hija de Andrés Hurtado dejó en claro su posición: cada miembro de la familia asume responsabilidades por sus propios actos.

Josetty Hurtado responde en Instagram a una usuaria que mencionó la situación penal de su padre para defender su trayectoria personal y laboral.

No todos los mensajes quedaron solo en el plano judicial. Otros usuarios pusieron en duda el sentido de pertenencia de Josetty Hurtado hacia el Perú. Una internauta sugirió que la influencer no se siente orgullosa de sus raíces, lo que motivó una reacción aún más firme.

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“Qué idiota realmente. Una gran mentira, que tú te sientas frustrada, porque yo tenga doble nacionalidad y me sienta agradecida con este país y las tantas oportunidades que se me da no es mi culpa, anda a trabajar, tus traumas con tu psicólogo”, escribió, según los registros públicos de la conversación.

Esta respuesta expuso una faceta menos vista de Josetty Hurtado, quien suele evitar confrontaciones directas en redes sociales.

Josetty Hurtado publica una respuesta en Instagram tras las críticas de un usuario sobre su nacionalidad.

La polémica se amplificó por la naturaleza de las preguntas y la intensidad de las respuestas. La figura pública reiteró que su participación en el espacio digital no se centraba en los problemas legales de su padre, sino en su propia evolución profesional y personal. Al mismo tiempo, la situación de Andrés Hurtado continuó como tema de debate entre seguidores y detractores.

¿Por qué Andrés Hurtado está en la cárcel?

El conductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, permanece en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones en su contra. Las autoridades lo señalan por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y cohecho. El caso se hizo público en 2024 y también involucra a la suspendida fiscal Elizabeth Peralta y al empresario Javier Miu Lei.

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De acuerdo con la acusación fiscal, Andrés Hurtado habría intervenido en gestiones para facilitar la devolución de cuatro lingotes de oro incautados a Javier Miu Lei. La participación de la entonces fiscal Elizabeth Peralta resultó clave en el expediente, pues se la vincula directamente con la presunta operación ilegal. Según los documentos presentados ante las autoridades, la gestión habría tenido como objetivo obtener una compensación económica.

La investigación sostiene que por esta supuesta intermediación ilícita se entregó un soborno cercano al millón de dólares. La Fiscalía continúa recabando pruebas para determinar la magnitud de la red y el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados. El proceso sigue abierto y mantiene en vilo tanto a la opinión pública como a la comunidad mediática, dado el perfil de los implicados.

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El caso de ‘Chibolín’ ha generado un amplio debate sobre la influencia de personajes mediáticos en procesos judiciales de alto perfil. La situación de Andrés Hurtado permanece bajo vigilancia de los medios y las autoridades, mientras la familia enfrenta el escrutinio público tanto en los tribunales como en las redes sociales.