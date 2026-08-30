Profesora peruana es nominada a premio internacional de enseñanza: “Hacer lo mismo en el salón desmotiva al docente y a los niños”

Descubre la historia de Vanessa Mispireta, la docente que unió sus dos pasiones, la enseñanza y la música, para crear 'Canta Maestra'. Un proyecto que ofrece recursos pedagógicos innovadores y que ha formado una gran comunidad de profesores.

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Acompañada con su tambor, un mandil colorido y zapatos con forma de lapices, Vanessa Mispireta, conocida en redes sociales como ‘Canta Maestra’, entra a la vida de sus alumnos alrededor del mundo con una sonrisa y canciones producidas por ella misma en la que enseña cómo saludar, a contar, los días de la semana, entre otros temas por medio de ritmos peruanos.

En conversación con Infobae Perú, la profesora peruana, nominada a un premio internacional de educación por su innovación en los salones de clase, recuerda a su tía como la inspiración principal para despertar su vocación de enseñar. “Ella fue mi profesora cuando yo tuve cuatro y cinco añitos”, indicó.

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Casi 20 años luego de animarse a crear una red de maestras que buscan nuevas formas de enseñar a sus alumnos, ‘Canta Maestra’ ve a las redes sociales como una ventana para estimular la enseñanza, aunque eso sí, “todo con moderación, dosificado”.

“Mi tía fue una inspiración”

— ¿Cuándo surge en Vanessa Mispireta la vocación de enseñar a niños pequeños?

Mi vocación por enseñar la tuve desde muy niña. Jugaba con mis primas menores a que yo era su profesora y yo les enseñaba o colocaba mis muñecos y yo era la profesora con mi pizarrita acrílica. También una tía mía, un familiar muy cercano, fue mi profesora de inicial. Veía su proceso como alumna suya en el aula, pero también en casa preparando materiales, desarrollando recursos. Fue una inspiración que tuve desde siempre (...) Desde niña, incluso componía canciones, entonces surgió de forma natural combinar ambas cosas que amo tanto: la enseñanza y el cantar, el crear canciones.

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La profesora Vanessa Mispireta imparte talleres presenciales y virtuales dirigidos a educadores de nivel inicial. (Paula Elizalde)

— ¿Qué otros profesores te sirvieron de inspiración no solo para convertirte en profesora, sino también para ser ‘Canta Maestra’?

Yo creo que ella (mi tía) tuvo una particular influencia porque también canta. En ella encontré una fuente de inspiración y sigue siendo una persona que admiro mucho. He tenido otros ‘role models’, como por ejemplo Miss Rossy, que es una gran cantautora peruana. Luis Pescetti, un cantautor argentino, pedagogo, muy brillante. A lo largo de mi carrera he ido encontrando diferentes fuentes de inspiración y creo que es bueno reconocerlo y estar agradecido por, por esas personas que nos dan tanto y nos permiten a nosotros brindar tanto a los demás.

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— ¿Cómo era ella? ¿Crees que tu forma de enseñar es muy cercano al de ella?

Su nombre es Janet Cabrera. Mi tía es muy amorosa, muy resiliente, además toca instrumentos. Llevaba mucho al aula instrumentos musicales. Ella fue mi profesora cuando yo tuve cuatro y cinco añitos, y nos llevaba la guitarra, la tocaba mientras nos cantaba, la flauta dulce. Son elementos que yo también he podido incorporar durante la enseñanza. me siento mucho más cómoda con los instrumentos de percusión (...) Es algo que pude observar mucho en ella y se ha vuelto parte de mi manera de enseñar.

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Música y redes sociales en el salón de clases

— Si la música ha formado parte de tu vida desde pequeña y en tu formación como profesora ¿En algún momento pasó por tu mente dejar la enseñanza y dedicar tu vida a la música?

Nunca me he despegado al 100 % de la enseñanza y creo que termina siendo algo muy valioso, porque justamente en el salón de clases es que uno puede descubrir qué recursos musicales funcionan y cuáles no. De repente un artista infantil creador de canciones tiene como público objetivo a los niños en el aula o a las profesoras, pero está completamente alejado del aula. Yo creo que es fundamental tener ese contacto con ellos (los alumnos) y mantenerlo para poder crear las canciones más adecuadas para su desarrollo.

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— ¿Entonces los niños también te influencian la momento de crear? ¿Te han sugerido letras alguna vez?

Por supuesto. Por muy chiquititos que sean, tienen sugerencias creativas. Los niños piensan fuera de lo convencional. A veces a ellos se les ocurre cosas a las que una profesora un poco más cerrada negarse, pero me gusta incorporar lo que ellos van recomendando. Pasó con una de mis canciones que dice: “Hola, hola con las manos. Hola, hola con los pies”, y se va nombrando partes del cuerpo. Yo entré a un salón de niños de cuatro años y empezaron a cantar: “Hola, hola como los perros” e hicimos una versión nueva de esta canción original.

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¿Cómo nació la Canta Maestra? Vanessa Mispireta nos cuenta sobre la figura clave en su vida que la inspiró a unir la música y la enseñanza. Desde el recuerdo de su tía tocando en el aula hasta su propio uso de tambores andinos, conoce la historia detrás de su pasión.

— En un punto, al inicio de tu carrera, pensaste “publicar este video es una buena idea” ¿Te imaginaste llegar a donde estás ahora?

Siempre me he movido mucho por intuición. Sentí que era adecuado crear una comunidad de profes cuando todavía las redes sociales estaban incipientes. No existían las fanpage de Facebook. Tenía un perfil y yo veía que las profes publicaban fotos con mandil, entonces, les agregaba, les mandaba solicitud de amistad y así poco a poco empecé a crecer una comunidad, pero ha sido todo de manera muy orgánica ¿De qué me serviría que mis canciones se queden dentro del contexto de mi aula? Habrían llegado solo a mis niños, lo que está bien, pero solo a beneficiarlos a ellos y nada más. Tengo esta idea de que cuanto más das, más recibes, y así siempre ha sido (...) Nada de esto habría sido posible de no haber tenido esa mirada de colaboración y desprendimiento. Si yo hubiera dicho: “No, estas canciones son mías y solo se quedan para mí”, no habría tenido esta posibilidad de crecer.

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— Son ahora 16 años de carrera, casi dos décadas desde que ‘Canta Maestra’ empezó. En este tiempo ¿Cómo has experimentado los retos de la educación básica inicial en el Perú?

Algo en común que he podido observar es que sin importar el contexto, las maestras siempre están buscando nuevos recursos. Hacer todos los años lo mismo en el salón de clases desmotiva tanto al docente como a los niños. Por eso es que las profesoras encuentran el canal de YouTube de ‘Canta Maestra’. Mi trabajo se alinea con el de toda aquella profesora o profesor que está buscando algo nuevo y diferente que llevar a sus estudiantes más allá de las mismas canciones y juegos de siempre.

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En pandemia el Ministerio de Educación encontró mi canal de YouTube, se contactaron conmigo y me solicitaron la cesión de derechos de mis canciones para ser incorporados dentro del programa Aprende en Casa. Y así fue. Cedí por dos años consecutivos los derechos, de manera que muchos niños y muchas profesoras pudieran valerse de estos recursos.

— Usas las redes sociales para enseñar, pero también se critica la presencia de celulares en los salones de clase por considerarlos distractores ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Hay un balance entre la exposición a redes sociales y la enseñanza?

Es importante evitar que los niños, sobre todo menores de dos años, tengan una sobreexposición a pantallas. Hay especialistas que indican que si no tuvieran acceso a pantallas sería mucho mejor para su desarrollo neuronal. Todo con moderación, dosificado, no creo que represente un peligro o un daño, sobre todo porque estos niños son nativos digitales, están en una era en la que ellos se sienten muy cómodos manejándose en estos medios.

Vanessa Mispireta se ha consolidado como influencer y referente en el uso de la música para la enseñanza infantil. (Paula Elizalde)

Desde el punto de vista del docente también cabe la recomendación de la moderación. Una profesora que de repente cuenta con un proyector y una pantalla, pulsa play y se desentiende... y tiene a los niños frente a la pantalla, no sería adecuado de ninguna forma. Pero una profesora que canta a sus niños, baila, juega con ellos y de vez en cuando pone música, un video, para mantenerlos interesados... creo que no habría problema. Todo con moderación, con mucho criterio y dosificado,me parece que está bien.

‘Canta Maestra’

— El inicio de ‘Canta Maestra’ como creadora de contenido educativo inicia en redes sociales cuando estas en país eran poco exploradas ¿Cómo experimentaste este paso por estas etapas del Internet en Perú?

Los primeros videos que subí en 2010 eran bastante simples, con una edición sencilla, porque tampoco había las herramientas que ahorita hay para editar. Me acuerdo que subí un video con mi tambor cantando en un parque canciones originales que en ese momento me inventé. Eran canciones para dar la bienvenida en el aula, para saludar a los niños. Subí el video y me olvidé. Pasaron unos meses y cuando volví al canal de YouTube, vi que el video tenía 20 mil reproducciones (...). Lo vi como una oportunidad y dije: “ok, aquí nadie me para, yo voy a seguir compartiendo mis canciones”. Y así lo hice.

Todo ha sido como jugando, pero a la vez siempre con esa visión de crecimiento. Esto siempre lo hice en paralelo a trabajar en aula, como un hobby, pero poco a poco empezó a convertirse en algo más.

— Además de ser profesora, te has graduado como productora musical ¿Cómo es tu proceso para crear nueva música?

El proceso más usual que tengo es que de pronto estoy haciendo algo, lo que sea, y se me viene un ritmo, una melodía. Si no lo registro en ese momento, queda en el olvido. Entonces mi celular está lleno de notas de voz tarareando melodías. Después llega un punto en el que me siento a escuchar una por una todas las melodías que he estado grabando y empiezo a asociar con temas específicos. Entonces, empiezo a tararear, a crear letras, empiezo a escribir.

— Ahora que existen herramientas con Inteligencia Artificial para crear música ¿Las has usado alguna vez? ¿Cuál es la riqueza de que una persona esté detrás de la producción en lugar de la IA?

A mí me gusta que las canciones de Canta Maestra tengan mi sello personal. He llevado recientemente un curso de música con IA, pero no para componer. Las creaciones son propias, tanto el ritmo, la melodía como la letra.

Vanessa Mispireta es la creadora de ¡Canta, Maestra!, un proyecto musical enfocado en la educación infantil. (Paula Elizalde)

La IA funciona con algoritmos o mecanismos donde recopila de todo un poco. Si tú le pides algo original, no te lo va a dar, porque está recopilando de acá, de allá, de diferentes fuentes y te va a dar algo que puede funcionar, pero va a terminar sonando genérico. Una creación humana tiene otro matiz, otra cadencia. Hay muchos músicos que de repente utilizan la IA para componer, pero desde mi mirada yo creo que si ese es mi talento, mejor sigo con eso y puedo utilizar la IA de manera ocasional en la producción.

— Con el éxito de Canta Maestra también llegó el reconocimiento no solo en Perú, sino también en el extranjero ¿Cómo has tomado esta acogida en otros países?

He sentido mucho cariño y valoración por mi trabajo. En mis canciones suelo incorporar muchos ritmos peruanos, como por el festejo o el huayno. Hay uno muy viral, el ‘Huayno de la arañita’, que en México las profesoras cantan a todo pulmón (...). No solamente es un orgullo personal porque es una canción propia, sino que también están cantando y están valorizando algo que tiene que ver con nuestra cultura.

Uno de estos regalos que me ha dado la vida en este trabajo musical es el haber firmado un convenio con una editorial gráfica en Polonia que tiene libros de texto donde enseñan español a niños y su método incorpora las canciones de ‘Canta Maestra’. Si alguien me hubiera dicho en 2010 que las canciones de ‘Canta Maestra’ iban a ser cantadas por niños que están aprendiendo español, no te lo hubiera creído.

— Ahora tu trabajo te ha permitido estar nominada a un premio internacional

Es un premio que lleva por nombre Edu Awards y se va a desarrollar en noviembre de este año en Ciudad de México. Soy la única representante de Perú en la categoría de Mejor Contenido de Latinoamérica. Es una votación abierta, así que cualquier persona que quiera aportar con un voto va a sumar muchísimo. La idea es continuar con el crecimiento, que lo mejor está por venir y esperemos este triunfo en noviembre. Y si no, el ser nominada ya es muchísimo.

El canal de YouTube de ¡Canta, Maestra! superó los 400 mil suscriptores y alcanzó 100 millones de vistas. (Paula Elizalde)

— En todos estos años de carrera con ‘Canta Maestra’ ¿Cuál ha sido el rol de tu familia?

Mi familia es mi gran apoyo. Cuando empecé con ‘Canta Maestra’, yo siempre lo hacía en paralelo a mi trabajo a tiempo completo. He sido mamá bastante joven, a los 19 años, entonces prácticamente toda esta carrera la he llevado en simultáneo a mi maternidad. Mis papás siempre me han apoyado muchísimo con mi hijito cuando he tenido algún evento, algún viaje. Ahora mi hijo ya está grande, ya tiene 23 años, pero ellos han sido mi respaldo continuo.

Mi mamá es mi fan número uno, todo lo que yo subo a redes lo repostea. “Ay, qué bonito el video de mi hijita, denle like”. Mi familia es mi fuerte, mi fortaleza y lo que me motiva a continuar.