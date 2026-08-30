Perú

Magaly Medina revela que Gisela Valcárcel rechazó encuentro en la Teletón: “No quiso, no le dio la gana”

La periodista respondió a las palabras de Gisela, quien recientemente la invitó a tener un encuentro público, luego de varios años de distancia pública

Este video presenta un segmento del programa 'Magaly TV La Firme', donde Magaly Medina y su panel de invitados conversan sobre un evento pasado. Magaly Medina relata detalles sobre un encuentro benéfico propuesto para la Teletón, que involucraba a Gisela Valcárcel y no se concretó. Los participantes están activos en la discusión, mostrando gestos y expresiones faciales durante el diálogo.
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La tensión entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel volvió a quedar expuesta tras una confesión que suma un nuevo capítulo a la relación de distancia entre ambas figuras televisivas. La conductora de “Magaly TV, la firme” contó en su programa que Valcárcel rechazó una propuesta para reunirse en la Teletón, pese a que en fechas recientes la animadora sugirió públicamente que estaría dispuesta a compartir un espacio con la periodista.

De acuerdo con la versión de Medina, la iniciativa para ese acercamiento surgió de Ney Guerrero, quien entonces buscaba impulsar la recaudación de fondos para la Teletón con un gesto de reconciliación televisiva.

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“Yo recuerdo, y voy a ser infidente, que una vez Ney Guerrero creo se puso de acuerdo con la Teletón, habló con no sé quién para que, en aras de conseguir mayores fondos, mayores beneficios económicos, para una obra grande, que ella y yo nos juntemos por una causa grande, gigante, por una causa benéfica”, relató.

Magaly Medina viste un traje negro de lentejuelas y gesticula con las manos en el pecho ante un micrófono en el estudio de televisión
La presentadora Magaly Medina habla en su programa sobre la negativa de Gisela Valcárcel a participar juntas en la Teletón.

La periodista subrayó que aceptó participar en la propuesta, convencida de que el fin solidario merecía el esfuerzo. Según su testimonio, la negativa vino del lado de Valcárcel, quien, de acuerdo con lo que le transmitió su exproductor, consideró que “no era el momento”.

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“Yo dije: ‘Por una causa benéfica, claro que sí’. Pero ella, en esa época, cuando le propusieron, no quiso. No le dio la gana. Dijo: ‘No es el momento’. Eso me dijeron a mí. Ney me lo dijo. Ney no es teléfono malogrado, si le costó convencerme”, aseguró Medina en vivo, dejando constancia de su disposición ante la causa social.

La periodista dejó en claro que, a pesar de los desencuentros del pasado, no tendría inconvenientes en coincidir con Valcárcel en una actividad de carácter social. Sin embargo, rechazó aceptar condiciones impuestas unilateralmente. “Así que, cuando ella viene y dice: ‘Ay, primero que vaya al mío’... anda sola”, expresó, refiriéndose a la reciente sugerencia de Valcárcel sobre el lugar y las circunstancias del posible encuentro.

Montaje fotográfico de Magaly Medina con vestido rojo a la izquierda y Gisela Valcárcel con vestido con estampado de leopardo a la derecha
Las conductoras de televisión Magaly Medina y Gisela Valcárcel aparecen en una composición sobre sus declaraciones referidas a la Teletón en Perú.

La invitación de Gisela Valcárcel a Magaly Medina

El tema de una posible reunión volvió a tomar relevancia cuando María Pía Copello planteó, en una entrevista, una doble pregunta dirigida a Valcárcel. El enfoque de la conductora fue directo: “Debo decirte, debo de hacer dos preguntas que creo necesarias. La primera es: así como Ethel se juntó con Magaly, ¿tú contemplarías esa posibilidad de juntarte con ella o es para ti no una posibilidad que también podría ser válida?”.

Valcárcel optó por una respuesta que evitó comprometerse con un sí o un no, y en su lugar señaló que la invitación no ha existido hasta el momento. “A mí no me han invitado. Yo contemplaré la posibilidad si un día me invitan. De sí o no”, respondió, cerrando la puerta a cualquier especulación sobre una negociación en curso. Copello celebró la respuesta con un comentario breve: “Buena respuesta, ¿ah?”, mientras que la conversación se mantuvo en el terreno de lo hipotético, sin definiciones concretas.

Gisela Valcárcel no descarta reunirse con Magaly Medina, pero pone una condición. YouTube: Sin+ Que Decir.
Gisela Valcárcel no descarta reunirse con Magaly Medina, pero pone una condición. YouTube: Sin+ Que Decir.

En ese mismo espacio, Luciana se sumó a la conversación para indagar sobre el tipo de espacio que preferiría Valcárcel para un eventual encuentro. “¿Cuál preferirías tú? Eh, o sea, ¿qué invitación preferirías tú, en TV o en su pódcast? Porque es completamente distinta la dinámica”, preguntó, abriendo la posibilidad de un formato alternativo.

La respuesta de Valcárcel fue precisa: “En mi casa y por mi streaming”. De esta manera, dejó en claro que, en caso de aceptar un encuentro, priorizaría hacerlo bajo sus propias condiciones y en un entorno controlado. Las declaraciones de ambas conductoras dejan ver que, si bien existe la posibilidad de un acercamiento, el escenario real depende de que ambas partes coincidan en las formas y el contexto.

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