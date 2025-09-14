Golazo de Jairo Concha desde fuera del área en Melgar vs Universitario por la Liga 1 2025

GOL Jairo Concha que da empate 1-1 a Universitario ante Melgar | L1Max

Universitario de Deportes se medía en condición de visitante contra Melgar por el marco de la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El cuadro ‘rojinegro‘ se puso adelante en la cuenta con una diana de Jhonny Vidales tras dejar en el camino a Sebastián Britos y definió a placer. Los de Fossati se reconectaron con el juego y empezaron a inquieta a Cáceda. Dentro de la insistencia, Jairo Concha se animó a pegarle desde lejos y anotó un soberbio gol para igualar el luminoso.

El tanto de la paridad llegó a los 23 minutos del primer capítulo del compromiso. La escuadra de Odriozola ganó confianza para invadir el campo contrario y poner en aprietos al portero del conjunto arequipeño. El ex Alianza Lima disputó el cuero a metros del área de Melgar. No dudó y desenvainó un potente derechazo.

Minutos antes, Álex Valera había estrellado un disparo en el travesaño del arco de Cáceda. El ariete chimbotano de 29 años es la principal carta en ataque en el conjunto capitalino. El ‘20‘ de la ‘U‘ está acompañado en la delantera de Jairo Vélez, quien ha suplido a Edison Flores. Según Fossati en la previa del encuentro el ‘Orejas‘ está en condiciones de sumar minutos.

Seis minutos más tarde del gol del empate, Anderson Santamaría se retiró del campo de juego a causa de una lesión. El ex Atlas de México no pudo continuar en el encuentro y Jorge Fossati mandó al gramado a César Inga. Con este cambio, Aldo Corzo se reintegra a la línea de tres defensiva e Inga ocupa el carril derecho.

Cabe destacar que Andy Polo no entró a la convocatoria para este partido debido a una lesión. La ‘Joya‘ había sido incluido en la selección peruana de cara a la última fecha clasificatoria, pero se retiro de Videna entre algodones.

Temporada sobresaliente de Jairo Concha

Jairo Concha está firmando su temporada más prolífica desde su irrupción en el fútbol profesional con la camiseta de la Universidad San Martín en 2017. El volante nacional suma siete goles y ocho asistencias en el presente curso. Un tanto y una asistencia fueron válidos por la Copa Libertadores.

Precisamente, en el torneo continental, ‘Jairoco‘ fue clave para que la escuadra ‘crema‘ se instale en los octavos de final de la ‘gloria eterna‘ luego de 15 años. En la penúltima jornada de la fase de grupos, el nacido en Lima hace 26 años asistió a Álex Valera para el tanto de la victoria.

El deportista coronó una gran fase de grupos de Libertadores tras anotar el gol del empate frente a River Plate en el Estadio Monumental de Núñez. En la última acción de la primera mitad, Edison Flores jugó un tiro libre corto. Concha recibió sin marca en el balcón del área y anotó un soberbio gol a Franco Armani para el empate final.

Próximo partido de Universitario

Universitario es líder parcial del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 junto a Deportivo Garcialso. Los ‘cusqueños‘ registran la misma cantidad de puntos (16), pero menor diferencia de gol. El equipo dirigido por Jorge Fossati se ubica en lo más alto del segundo certamen de la temporada, pero este empate parcial no le asegura terminar la jornada en esta posición. Si en el encuentro entre Cusco FC o Sporting Cristal, uno de los equipos sale airoso, podría erigirse como el nuevo líder.

La próxima fecha, la ‘U‘ volverá a jugar fuera de Lima. Visitará a la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC). El equipo cajamarquino recibirá a los ‘cremas‘ en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara de Cajabamba. El compromiso está pactado para el sábado 20 de septiembre a las 19:00 horas.

El duelo contará con la transmisión oficial de GOLPERU, canal con los derechos de televisión de Universitario de Deportes. Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Arequipa con la previa, minuto a minuto, goles. mejores jugadas, declaraciones, resultados de la fecha, tabla de posiciones, y mucho más.