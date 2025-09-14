Perú Deportes

Golazo de Jhonny Vidales tras eludir a Sebastián Britos en Universitario vs Melgar por Liga 1 2025

El veloz delantero se lució con una gran jugada al llevarse al portero uruguayo y definir de forma exquisita para abrir el marcador a favor de los ‘rojinegros’

Joaquín Parra

Joaquín Parra

GOL de Melgar ante Universitario 1-0 por la Liga 1 | L1Max

Universitario de Deportes se medía en condición de visitante contra Melgar en un duelo correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el inicio, fueron los ‘cremas’ los que ejercieron una intensa presión, generando algunos errores no forzados. No obstante, los dueños de casa lograron despertarse y se volcaron en campo contrario para intentar abrir el marcador. Fue así como los ‘rojinegros’ consiguieron anotar el primer gol a través de Jhonny Vidales, quien eludió a Sebastián Britos y definió con clase.

Esta acción se llevó a cabo a los ocho minutos de la primera mitad. Los dirigidos por Juan Reynoso se asentaron en la cancha y pasaron el mediocampo para tratar de encontrar los espacios y penetrar. En eso, Carlos Cáceda jugó con Pier Barrios, que retrocedió con Alec Deneumostier y este descargó con Leonel González.

El defensa argentino volvió con Deneumostier, quien metió un pase vertical para Horacio Orzán. El menudo volante no tardó mucho para girar y colocar un balón por el sector derecho para Bernardo Cuesta. ‘Berni’, con un toque sutil con el borde externo del chimpún derecho, asistió a Jhonny Vidales, que quedó mano a mano con Sebastián Britos, lo regateó y mostró una exquisita definición con la zurda a puerta vacía, desatando así la algarabía de todos los hinchas de Melgar en el estadio Monumental de la UNSA.

Jhonny Vidales se llevó a Sebastián Britos y anotó el gol de Melgar ante Universitario. - captura: L1 MAX

Sin duda, un baldazo de agua fría para Universitario, que en primera instancia plasmó una propuesta más agresiva que Melgar, aunque no le duró mucho tiempo por el tanto del exjugador de ADT. Eso sí, los ‘merengues’ pudieron despertar por intermedio de Jairo Concha, quien con un zapatazo de media distancia, equiparó el marcador en Arequipa.

Jhonny Vidales, máximo goleador peruano de la Liga 1 2025

Con esta anotación, Jhonny Vidales llegó a las 17 a su favor en lo que va de la Liga 1 2025. Y es que desde que estaba en ADT a inicios de año, se convirtió en la figura y sus números lo llevaron a estar en los primeros lugares de la tabla de goleadores.

Por ahora, el atacante nacional solo es superado por Facundo Callejo de Cusco FC, que acumula 18 tantos. Ambos vienen peleando palmo a palmo por el prestigioso premio que se dará a final de temporada. Sus víctimas han sido: Sport Boys, Alianza Universidad (x3), Atlético Grau (x3), Sporting Cristal, Juan Pablo II, Cusco FC, Alianza Lima (x2), Los Chankas, UTC, Ayacucho FC, ADT y Universitario.

Eso sí, el canterano de Alianza Lima ha sostenido su gran nivel en los nueve meses del año, tanto con el conjunto tarmeño, como con el ‘león del sur’. Aunque esto no le ha servido para ser convocado a la selección peruana.

El atacante peruano marcó el 1-0 a favor de los tarmeños en el Gallardo. (L1 Max)

Pedro García cuestionó ausencia de Jhonny Vidales en convocatoria de la selección peruana

En el programa de YouTube, ‘Doble Punta’, Pedro García apuntó que Jhonny Vidales tendría que haber estado en la última convocatoria de la selección peruana encima de José Rivera, suplente en Universitario.

“Tenemos un fútbol que no tiene en el ataque de los convocados a Guerrero, Carrillo, no tiene a nadie. Después, Valera convocado, lesionado. No tenemos por A, B o C. El chico Ramos vendrá, ojalá Dios lo bendiga y esté iluminado. Viene de hacer un gol, ojalá que juegue bien”, acotó.

“Pero el fútbol peruano es eso, tanto no tenemos, y no confiamos en los que van destacándose, que Vidales con 16 goles, y marcó uno con Melgar el fin de semana, no lo llaman. ¿Tan malo es Vidales, 16 goles y no llaman? Estamos tan mal en la lectura de que no tenemos, que ni los que meten 16 goles son llamados", añadió el periodista deportivo.

El periodista deportivo habló de la presencia del 'Tunche' en la 'bicolor' y criticó la ausencia de Jhonny Vidales. (Video: Doble Punta)

