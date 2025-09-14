Golazo de Williams Riveros con notable remate de ‘9’ en Universitario vs Melgar por Liga 1 2025

GOL de Riveros que pone el 2-1 para Universitario ante Melgar | L1Max

Universitario de Deportes se enfrentaba en condición de visitante contra Melgar en un duelo válido por la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el comienzo, los dueños de casa se adueñaron del balón pese a la presión inicial de los ‘cremas’, pudiendo abrir el marcador a través de Jhonny Vidales. Sin embargo, la ‘U’, que logró empatarlo con el tanto de Jairo Concha, volcó a sus jugadores en campo contrario y consiguió la desigualdad por intermedio de Williams Riveros, quien de un cabezazo anotó su gol.

Esta acción se llevó a cabo a los 81 minutos de la contienda, en un momento cuando las aproximaciones se daban por parte de las dos escuadras. El conjunto ‘merengue’ recuperó el balón con Jesús Castillo, que tocó con Horacio Calcaterra y este lo hizo rápidamente con Jairo Vélez. El volante ecuatoriano, que no pudo prosperar por la banda izquierda, se apoyó en ‘Calca’, que se ingenió una jugada y provocó una falta que le cometió Matías Lazo.

Fue ahí cuando Jorge Fossati dispuso de hacer dos cambios en el elenco ‘estudiantil’ para refrescar al equipo. Jairo Vélez y Martín Pérez Guedes dejaron sus respectivos lugares para dar espacio a Edison Flores y Jorge Murrugarra. Justamente, en la reanudación del partido, el ‘Orejas’ cobró el tiro libre tocó en corto para el medio con Castillo, quien lanzó un balón largo para el área con dirección a Alex Valera, que quiso pivotear pero la zaga ‘rojinegra’ estuvo atenta para despejar.

El rechazo le quedó a medias a Flores, que no tardó en apoyase por la banda izquierda con Paolo Reyna. El lateral se perfiló y sacó un centro venenoso y caló en el área de Melgar, donde apareció Williams Riveros, que definió como delantero centro con un notable cabezazo que le fue imposible de contener al portero Carlos Cáceda.

Williams Riveros se anticipó a Pier Barrios para ganar por arriba y, con un cabezazo, poner el 2-1 para Universitario ante Melgar. - captura: L1 MAX

Sin duda, una gran acción individual por parte de Williams Riveros, que ya había tenido otro dos disparos que pasaron cerca del arco del cuadro arequipeño. Esta vez, el robusto zaguero paraguayo se impuso por la vía aérea a Pier Barrios, que lució desconcentrado, para poner la testa y desatar la algarabía de todos los hinchas de Universitario que se encontraban en el estadio Monumental de la UNSA.

Declaraciones de Williams Riveros

El defensor paraguayo, Williams Riveros, fue determinante en el triunfo de Universitario por 2-1 frente a Melgar en Arequipa, marcando el gol decisivo que define la jornada. Al término del encuentro, expresó: “La verdad es que estoy muy contento por el resultado, más que nada. Venimos a buscar esto y nos lo llevamos para Lima”.

El futbolista de 32 años remarcó la relevancia de cada encuentro en esta etapa de la Liga 1 2025: “En realidad, para nosotros todos los partidos son claves, así que a partir de ahora, nosotros nos tomamos todos los partidos como una final”.

En el plano personal, el zaguero valoró la posibilidad de regresar a la titularidad y al gol, luego de días difíciles fuera de la cancha. “En lo personal, contento porque volví al gol, al once (titular), que es lo más importante para mí. Me siento bien a pesar de la semana fea que tuve. Mi familia y mis compañeros me apoyaron en todo momento”.

Riveros cerró sus declaraciones con un mensaje a los seguidores de Universitario: “Que el hincha siga alentando, que nosotros siempre vamos a dar lo mejor”.

El zaguero paraguayo habló del triunfo de la 'U' sobre el elenco 'rojinegro' en Arequipa por el Torneo Clausura 2025. (Video: L1 MAX)