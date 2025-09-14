Perú vuelve a brillar en las olas: selección nacional de surf logró subcampeonato en el Mundial ISA 2025

Selección peruana de surf logró subcampeonato en el Mundial ISA 2025. Crédito: FENTA

Una nueva hazaña para el surf peruano. La selección nacional, conformada por seis representantes, se subió al podio en el ISA World Surfing Games 2025, que culminó este domingo en las playas de Surf City, El Salvador. Con una destacada actuación colectiva, la selección nacional se quedó con la medalla de plata en la categoría por equipos, consolidando su lugar entre las mejores del mundo.

La competencia reunió a los mejores surfistas del planeta, representando a más de 60 naciones. A pesar del alto nivel del certamen, el ‘Team Perú’ supo mantenerse firme y consistente durante todos los días de competencia, avanzando ronda tras ronda con maniobras precisas, lectura de olas y temple competitivo.

El equipo nacional estuvo conformado por seis atletas de élite: Arena Rodríguez, Sol Aguirre, Daniella Rosas, Alonso Correa, Lucca Mesinas y Lucas Pérez del Solar, quienes demostraron su talento y determinación a lo largo del evento en El Salvador. A ellos se sumó un sólido equipo técnico que supo guiar con experiencia cada paso del camino.

La organización y estrategia fueron claves. El comando técnico, integrado por Gabriel Aramburú Aguirre, Carlos Mario Zapata Pelosi, Alejandro de la Fuente y Richard Navarrete como Team Manager, cumplió un papel fundamental en la preparación de los surfistas, acompañándolos desde los entrenamientos hasta las series finales del certamen.

La delegación peruana que compitió en el ISA World Surfing Games 2025. Crédito: FENTA

Un subcampeonato con sabor a gloria

La selección peruana se consagró subcampeona en el ISA World Surfing Games 2025, tras sumar un total de 3,143 puntos gracias a las sólidas actuaciones individuales de sus representantes en cada prueba. Australia se llevó el título con 3,935 puntos, mientras que España completó el podio al alcanzar los 2,943 puntos.

Este resultado no solo resalta la capacidad de los surfistas peruanos en el ámbito internacional, sino que también refleja el crecimiento del deporte en el país. La medalla de plata representa una recompensa al esfuerzo colectivo, la disciplina y la unión del equipo, pilares fundamentales para alcanzar la cima.

“Este logro es motivo de orgullo para todo el país. Nos confirma una vez más como una potencia del surf mundial. Pero más allá del podio, lo que realmente destaca es el espíritu de lucha, la resiliencia y la entrega con la que cada uno defendió los colores del Perú”, destacó la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FDNT) tras la medalla de plata conquistada en El Salvador.

Top 20 del ISA World Surfing Games 2025. Crédito: Captura

Arena Rodríguez, una promesa en ascenso

A sus apenas 20 años, Arena Rodríguez fue la gran protagonista del ‘Team Perú’ en el ISA World Surfing Games 2025. La joven tablista no solo confirmó su enorme proyección, sino que se consolidó como una de las figuras del evento al alcanzar la gran final de la categoría femenina, enfrentándose a las tres mejores surfistas del campeonato.

Aunque terminó en la cuarta posición en la ronda definitiva, su actuación fue impecable y dejó en claro que el futuro del surf peruano tiene nombre propio. Más allá del resultado, Arena demostró madurez competitiva y un compromiso absoluto con la camiseta nacional. Su desempeño fue clave para que el equipo acumulara puntos decisivos en la tabla general, contribuyendo directamente a la medalla de plata por equipos.

Con una carrera que recién comienza, Arena Rodríguez ya es una realidad de este deporte. Y todo indica que este es solo el inicio de un largo y exitoso camino sobre las olas. De todas formas, esta disciplina continúa cosechando resultados históricos, y esta nueva presea se suma a un legado que sigue creciendo.

Arena Rodríguez brilló en el ISA World Surfing Games 2025. Crédito: FENTA

Resultados del Team Perú en el ISA World Surfing Games 2025

- Arena Rodríguez: 4to puesto en la final femenina

- Alonso Correa: Semifinal del repechaje masculino

- Sol Aguirre: Semifinal del repechaje femenino

- Daniella Rosas: Ronda 8 del repechaje femenino

Lucca Mesinas: Ronda 8 del repechaje masculino

Lucas Pérez: Ronda 8 del repechaje masculino