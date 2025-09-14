Perú Deportes

Gol de Irven Ávila con certera definición en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2025

El ‘Cholito’ se hizo presente en el marcador con una buena definición para empatar a favor de los ‘celestes’ ante los ‘dorados’ en la ciudad ‘imperial’

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
El delantero celeste igualó 2-2 con un gol de cabeza. | L1MAX

Sporting Cristal se enfrentaba en condición de visitante ante Cusco FC en un cotejo correspondiente a la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el comienzo, los ‘celestes’ fueron los que lograron dar un primer golpe y madrugador a través de Leandro Sosa; pero luego los dueños de casa despertaron y voltearon el marcador con los tantos de Facundo Callejo y Pierre da Silva. Sin embargo, los ‘rimenses’ no bajaron los brazos y lo empataron con el gol de Irven Ávila.

Esta acción se llevó a cabo a los 52 minutos de la contienda. El cuadro ‘dorado’ se había apoderado de la pelota y del juego en sí, abarcando gran parte de la cancha. Esto no amilanó a los ‘bajopontinos’, que se mantuvieron fieles a su intención. Santiago González se proyectó por la banda derecha y sacó un centro que fue bien despejado por Aldair Fuentes.

Martín Távara tomó el rebote y, con el pecho, se apoyó en Jesús Pretell, que pese a tener la marca de un adversario encima, pudo descargar con el ‘Santi’. El extremo argentino, que se ubicaba solo, se perfiló y metió un centro por alto que fue rechazado a medias por Álvaro Ampuerto. El balón le quedó a Irven Ávila, quien apareció solo para empujarlo con un golpe de cabeza.

El centro de Santiago González
El centro de Santiago González y el gol de cabeza de Irven Ávila en Sporting Cristal vs Cusco FC por Torneo Clausura 2025.

Una anotación que le devolvió la vida a Sporting Cristal, que no venía mostrando un buen desempeño en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco y busca mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura.

En el caso del ‘Cholito’, alcanzó a Julinho en el cuarto puesto de máximos goleadores históricos del Sporting Cristal al marcar ante Cusco FC, sumando 137 goles con la camiseta ‘celeste’. A tan solo dos tantos de igualar al argentino Luis Alberto Bonnet, Ávila se acerca a la tercera ubicación en la tabla histórica, dando muestras de que su desempeño mantiene vigentes sus aspiraciones personales en el club del Rímac.

Declaraciones de Irven Ávila tras derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC

Irven Ávila analizó la actuación de Sporting Cristal luego de la caída frente a Cusco FC, en un partido que deja al equipo alejado de los puestos principales del Torneo Clausura. “Comenzamos bien, tuvimos varias semanas para trabajar este partido. El ‘profe’ nos dijo las cosas que teníamos que hacer y creo que se vio plasmado en los primeros minutos”, remarcó.

El atacante nacional reconoció que la reacción de sus compañeros se vio afectada tras el tanto del conjunto local. “Posterior al gol, bajamos un poco la intensidad, dejamos de hacer las cosas que se trabajaron durante la semana y eso al final termina costándonos el partido”, apuntó.

A pesar de la derrota, el ‘Cholito’ sumó un gol más y alcanzó a Julinho en la tabla de máximos artilleros históricos de Cristal, lo que representa un logro personal en su carrera. Ávila valoró la marca conseguida, aunque recalcó que el resultado fue lo más relevante para el grupo. “Estoy contento. La gente me lo hacía recordar ahora en las redes sociales. Hubiera sido más bonito poder llevarnos un triunfo hoy, poder igualar la marca de Julinho, pero son cosas que pasan en el fútbol”, señaló.

Finalmente, el jugador de 35 años se mostró optimista acerca del futuro inmediato de la escuadra ‘bajopontina’“Ahora darle vuelta a la página que todavía hay tiempo para seguir peleando arriba”, dijo.

Temas Relacionados

Irven ÁvilaSporting CristalCusco FCLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo cusqueño se impone 3-2 ante los ‘celestes’ en el desarrollo del segundo tiempo. Sigue las incidencias del encuentro que se juega en el estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sporting Cristal vs Cusco FC

Universitario vs Melgar 2-1: goles y resumen del gran triunfo crema en Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura de Liga 1

Los ‘cremas’ consiguieron una victoria y se mantienen en el primer lugar de la tabla. Anotaron para el equipo de Fossati jairo Concha y Riveros.

Universitario vs Melgar 2-1: goles

Golazo madrugador de Leandro Sosa de ‘9’ en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2025

El futbolista uruguayo se insertó en el área rival y pudo abrir el marcador a favor de los ‘cerveceros’ con una notable definición en el estadio Inca Garcilaso de la Vega

Golazo madrugador de Leandro Sosa

Carlos Zambrano arremetió contra Universitario de Deportes tras suspensión por gestos en el Monumental: “Mejor que jueguen vóley“

El defensor de Alianza Lima recibió una sanción de dos jornadas en el torneo local por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF)

Carlos Zambrano arremetió contra Universitario

‘Lucho‘ Horna y su redención con Perú en Copa Davis como capitán: los no negociables y su pedido de valoración al deportista

El capitán del equipo peruano que acaba de sacar pasaje a las ‘qualifiers‘ de la Copa Davis mantiene su norte. El logro de la tarde/noche del sábado debe significar un punto de inflexión

‘Lucho‘ Horna y su redención
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez pidió favores

Juan José Santiváñez pidió favores al premier Eduardo Arana por alias ‘El Diablo’, según audio: “Hermano, rapidísimo nomás”

“Juan José Santiváñez me mandó un WhatsApp amenazándome (...) querían era ejecutar un ataque criminal”, señala periodista Karla Ramírez

Más de S/ 23 millones, informes estancados y conflicto de interés: el lado oculto de las comisiones en el Congreso

Harvey Colchado confirma que se halló un muñeco de brujería a Dina Boluarte en Palacio de Gobierno: “La presidenta se sonrojó”

Caso mochasueldos: inicia proceso de extradición del exasesor de congresista María Agüero detenido en España

ENTRETENIMIENTO

Micheille Soifer confirma que será

Micheille Soifer confirma que será madre en 2026 y presenta oficialmente a Gleyson René como su pareja

El Valor de la Verdad EN VIVO: Dayanita contará sus secretos, miedos y polémicas en el sillón rojo

¿Maju Mantilla fuera de ‘Arriba mi gente’? Los rumores que indican el fin de su ciclo en el programa

Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: así fue la impactante reacción en vivo en la televisión peruana

Hijo de Lucía de la Cruz se niega a devolver S/ 8 mil que le depositaron por error: “Tómenlo como un adelanto para otro show”

DEPORTES

Sporting Cristal 2-3 Cusco FC:

Sporting Cristal 2-3 Cusco FC: resumen y goles de la derrota ‘celeste’ por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Melgar 2-1: goles y resumen del gran triunfo crema en Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura de Liga 1

Golazo madrugador de Leandro Sosa de ‘9’ en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2025

Carlos Zambrano arremetió contra Universitario de Deportes tras suspensión por gestos en el Monumental: “Mejor que jueguen vóley“

‘Lucho‘ Horna y su redención con Perú en Copa Davis como capitán: los no negociables y su pedido de valoración al deportista