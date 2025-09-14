Gol de Irven Ávila con certera definición en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2025

El delantero celeste igualó 2-2 con un gol de cabeza. | L1MAX

Sporting Cristal se enfrentaba en condición de visitante ante Cusco FC en un cotejo correspondiente a la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el comienzo, los ‘celestes’ fueron los que lograron dar un primer golpe y madrugador a través de Leandro Sosa; pero luego los dueños de casa despertaron y voltearon el marcador con los tantos de Facundo Callejo y Pierre da Silva. Sin embargo, los ‘rimenses’ no bajaron los brazos y lo empataron con el gol de Irven Ávila.

Esta acción se llevó a cabo a los 52 minutos de la contienda. El cuadro ‘dorado’ se había apoderado de la pelota y del juego en sí, abarcando gran parte de la cancha. Esto no amilanó a los ‘bajopontinos’, que se mantuvieron fieles a su intención. Santiago González se proyectó por la banda derecha y sacó un centro que fue bien despejado por Aldair Fuentes.

Martín Távara tomó el rebote y, con el pecho, se apoyó en Jesús Pretell, que pese a tener la marca de un adversario encima, pudo descargar con el ‘Santi’. El extremo argentino, que se ubicaba solo, se perfiló y metió un centro por alto que fue rechazado a medias por Álvaro Ampuerto. El balón le quedó a Irven Ávila, quien apareció solo para empujarlo con un golpe de cabeza.

El centro de Santiago González y el gol de cabeza de Irven Ávila en Sporting Cristal vs Cusco FC por Torneo Clausura 2025.

Una anotación que le devolvió la vida a Sporting Cristal, que no venía mostrando un buen desempeño en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco y busca mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura.

En el caso del ‘Cholito’, alcanzó a Julinho en el cuarto puesto de máximos goleadores históricos del Sporting Cristal al marcar ante Cusco FC, sumando 137 goles con la camiseta ‘celeste’. A tan solo dos tantos de igualar al argentino Luis Alberto Bonnet, Ávila se acerca a la tercera ubicación en la tabla histórica, dando muestras de que su desempeño mantiene vigentes sus aspiraciones personales en el club del Rímac.

Declaraciones de Irven Ávila tras derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC

Irven Ávila analizó la actuación de Sporting Cristal luego de la caída frente a Cusco FC, en un partido que deja al equipo alejado de los puestos principales del Torneo Clausura. “Comenzamos bien, tuvimos varias semanas para trabajar este partido. El ‘profe’ nos dijo las cosas que teníamos que hacer y creo que se vio plasmado en los primeros minutos”, remarcó.

El atacante nacional reconoció que la reacción de sus compañeros se vio afectada tras el tanto del conjunto local. “Posterior al gol, bajamos un poco la intensidad, dejamos de hacer las cosas que se trabajaron durante la semana y eso al final termina costándonos el partido”, apuntó.

A pesar de la derrota, el ‘Cholito’ sumó un gol más y alcanzó a Julinho en la tabla de máximos artilleros históricos de Cristal, lo que representa un logro personal en su carrera. Ávila valoró la marca conseguida, aunque recalcó que el resultado fue lo más relevante para el grupo. “Estoy contento. La gente me lo hacía recordar ahora en las redes sociales. Hubiera sido más bonito poder llevarnos un triunfo hoy, poder igualar la marca de Julinho, pero son cosas que pasan en el fútbol”, señaló.

Finalmente, el jugador de 35 años se mostró optimista acerca del futuro inmediato de la escuadra ‘bajopontina’. “Ahora darle vuelta a la página que todavía hay tiempo para seguir peleando arriba”, dijo.