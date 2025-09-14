Perú Deportes

Dónde ver Universitario vs Melgar HOY: canal TV online del duelo en Arequipa por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cremas’, con cinco bajas, visitará al ‘rojinegro’ en la altura arequipeña con el objetivo de defender el liderato. Conoce las señales disponibles para el partidazo

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Dónde ver Universitario vs Melgar
Dónde ver Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura 2025

Regresó la Liga 1 tras el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, y se vivirá uno de los partidos más esperados de la temporada. Universitario de Deportes visitará a Melgar hoy, domingo 14 de septiembre, a las 15:00 horas en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

Este duelo será vital para la ‘U’ porque un triunfo lo consiladará en la punta y marcará una ventaja importante ante sus perseguidores: está en el primer lugar con 15 puntos. Los ‘cremas’ deberán conquistar en la altura, pero llegará con cuatro bajas importantes.

Andy Polo, Hugo Ancajima, Gabriel Costa y José Rivera no viajaron a la ‘cuidad blanca’ por lesión, y tampoco lo hizo Rodrigo Ureña porque está suspendido por insultar al juez de línea en el último clásico. Sin embargo, los ‘cremas’ contarán con las reapariciones de Edison Flores y Alex Valera, ambos superaron sus molestias y volverán al once inicial.

Jorge Fossati estará frente a frente a Juan Reynoso, un duelo que genera mucha expectativa por ser exentrenadores de la selección peruana, y fueron señalados como culpables del fracaso en las Clasificatorias.

Juan Reynoso y Jorge Fossati
Juan Reynoso y Jorge Fossati disputan el puesto de entrenador de la selección peruana. Crédito: Agencias

Dónde ver Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura 2025

El duelo entre los ‘cremas’ y los ‘rojinegros’ será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano y se podrá seguir a través de los diferentes operadores DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping TV, Win TV, entre otros. También estará disponible por L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Arequipa con la previa, minuto a minuto, goles. mejores jugadas, declaraciones, resultados de la fecha, tabla de posiciones, y mucho más.

¿Cómo llega Melgar al partido?

Los ‘rojinegros’ se están recuperando del mal momento que vivieron en el arranque del Torneo Clausura 2025, la llegada de Juan Reynoso levantó al equipo y saldrán a reencontrarse con el triunfo frente Universitario de Deportes tras el empate 2-2 con ADT en Tarma, la jornada anterior.

El ‘Cabezón’ tendrá que realizar un cambio obligatorio por la ausencia de Jhonny Vidales: el delantero fue expulsado en el choque contra el ‘vendaval celeste’. El técnico nacional se volverá a encontrar con su exequipo y los hinchas del ‘dominó’ espera que los puntos se queden en casa para seguir escalando posiciones: marcha noveno con nueve unidades.

“Puede ser un partido bisagra, sobre todo en cuanto a resultado, pero me interesa mucho el rendimiento, a ver cómo competimos ya con otras herramientas, con más semanas de trabajo, con un equipo que tiene más variedad en sistemas y funcionamiento. A ver cómo se hace contra un rival que está claro que, jugando de local o de visita, casi tiene la misma expresión”, declaró Reynoso.

El entrenador de Melgar habló de su experiencia como conductor de la selección peruana. | VIDEO: Jax Latin Media

Universitario vs Melgar: posibles alineaciones

- Universitario de Deportes: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; César Inga, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

- FBC Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Pier Barrios, Alec Deneumosteir, Mathias Llontop; Alexis Arias, Horacio Orzán, Walter Tandazo; Gregorio Rodríguez, Christian Bordacahar y Jhamir D’Arrigo.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesMelgarLiga 1Jorge FossatiJuan Reynosoperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Universitario vs Melgar: partido en Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La ‘U’ realiza una visita complicada al estadio Monumental de la UNSA para medirse contra un ‘rojinegro’ liderado por Juan Reynoso. Revisa los horarios del choque

A qué hora juega Universitario

Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Alianza Lima saldrá con todo frente Garcilaso, Real Madrid irá por su cuarta victoria consecutiva en LaLiga, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 13

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso 3-4: goles y resumen de la derrota blanquiazul por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo blanquiazul no pudo superar a los cusqueños que en menos de 25 minutos anotaron 4 goles en el primer tiempo del duelo en Matute. Alianza se ubica en la quinta ubicación de la Tabla

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Los ‘blanquiazules’ cayeron 4-3 ante Deportivo Garcilaso en casa. El domingo 14, jugarán la ‘U’ y Cristal ante Melgar y Cusco FC correspondientemente

Tabla de posiciones de la

Ignacio Buse lleva a Perú a las Qualifiers de la Copa Davis con un tenis excelso: las emotivas celebraciones en el Lawn Tennis

La nueva primera raqueta del Perú sacó a relucir su mejor nivel para remontar una dura llave contra Nuno Borges [52°ATP] y así otorgarle a los suyos el boleto al siguiente nivel del prestigioso torneo

Ignacio Buse lleva a Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Censura de Juan José Santiváñez:

Censura de Juan José Santiváñez: Ruth Luque asegura que faltan solo 9 firmas para presentar moción contra el ministro de Justicia

Controversia por El Frontón: citarán a Juan José Santiváñez al Congreso por construcción de nuevo penal

Congreso: Proponen crear un Sistema Nacional de Alimentación Escolar que responda al Parlamento sobre el cumplimiento de metas

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

Juez Richard Concepción pide la abstención de Gustavo Gutiérrez en caso Nicanor Boluarte, pero el TC lo rechaza

ENTRETENIMIENTO

Zully afirma: “Ahora me presento

Zully afirma: “Ahora me presento como la nueva reina de Kick” luego del veto de TikTok hasta 2030

Karla Tarazona revela su anhelo de tener una hija con Christian Domínguez: “Tengo que ir a la segura”

‘Amores de Peña’, el musical criollo, regresa a los escenarios con Erika Villalobos y Hugo Salazar

El regreso de ‘Oto’, el hijo de Miguel Ignacio y Gladys, genera polémica en redes sociales: “Traigan al verdadero”

El emotivo encuentro de Katia Condos, Gigi Mitre y Rodrigo González revive la magia de ‘Hola a Todos’ en ‘Amor y Fuego’

DEPORTES

A qué hora juega Universitario

A qué hora juega Universitario vs Melgar: partido en Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso 3-4: goles y resumen de la derrota blanquiazul por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Ignacio Buse lleva a Perú a las Qualifiers de la Copa Davis con un tenis excelso: las emotivas celebraciones en el Lawn Tennis