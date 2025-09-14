Dónde ver Universitario vs Melgar HOY: canal TV online del duelo en Arequipa por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura 2025

Regresó la Liga 1 tras el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, y se vivirá uno de los partidos más esperados de la temporada. Universitario de Deportes visitará a Melgar hoy, domingo 14 de septiembre, a las 15:00 horas en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

Este duelo será vital para la ‘U’ porque un triunfo lo consiladará en la punta y marcará una ventaja importante ante sus perseguidores: está en el primer lugar con 15 puntos. Los ‘cremas’ deberán conquistar en la altura, pero llegará con cuatro bajas importantes.

Andy Polo, Hugo Ancajima, Gabriel Costa y José Rivera no viajaron a la ‘cuidad blanca’ por lesión, y tampoco lo hizo Rodrigo Ureña porque está suspendido por insultar al juez de línea en el último clásico. Sin embargo, los ‘cremas’ contarán con las reapariciones de Edison Flores y Alex Valera, ambos superaron sus molestias y volverán al once inicial.

Jorge Fossati estará frente a frente a Juan Reynoso, un duelo que genera mucha expectativa por ser exentrenadores de la selección peruana, y fueron señalados como culpables del fracaso en las Clasificatorias.

Juan Reynoso y Jorge Fossati disputan el puesto de entrenador de la selección peruana. Crédito: Agencias

Dónde ver Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura 2025

El duelo entre los ‘cremas’ y los ‘rojinegros’ será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano y se podrá seguir a través de los diferentes operadores DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping TV, Win TV, entre otros. También estará disponible por L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Arequipa con la previa, minuto a minuto, goles. mejores jugadas, declaraciones, resultados de la fecha, tabla de posiciones, y mucho más.

¿Cómo llega Melgar al partido?

Los ‘rojinegros’ se están recuperando del mal momento que vivieron en el arranque del Torneo Clausura 2025, la llegada de Juan Reynoso levantó al equipo y saldrán a reencontrarse con el triunfo frente Universitario de Deportes tras el empate 2-2 con ADT en Tarma, la jornada anterior.

El ‘Cabezón’ tendrá que realizar un cambio obligatorio por la ausencia de Jhonny Vidales: el delantero fue expulsado en el choque contra el ‘vendaval celeste’. El técnico nacional se volverá a encontrar con su exequipo y los hinchas del ‘dominó’ espera que los puntos se queden en casa para seguir escalando posiciones: marcha noveno con nueve unidades.

“Puede ser un partido bisagra, sobre todo en cuanto a resultado, pero me interesa mucho el rendimiento, a ver cómo competimos ya con otras herramientas, con más semanas de trabajo, con un equipo que tiene más variedad en sistemas y funcionamiento. A ver cómo se hace contra un rival que está claro que, jugando de local o de visita, casi tiene la misma expresión”, declaró Reynoso.

El entrenador de Melgar habló de su experiencia como conductor de la selección peruana. | VIDEO: Jax Latin Media

Universitario vs Melgar: posibles alineaciones

- Universitario de Deportes: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; César Inga, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

- FBC Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Pier Barrios, Alec Deneumosteir, Mathias Llontop; Alexis Arias, Horacio Orzán, Walter Tandazo; Gregorio Rodríguez, Christian Bordacahar y Jhamir D’Arrigo.