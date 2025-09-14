Perú Deportes

A qué hora juega Universitario vs Melgar: partido en Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La ‘U’ realiza una visita complicada al estadio Monumental de la UNSA para medirse contra un ‘rojinegro’ liderado por Juan Reynoso. Revisa los horarios del choque

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Alex Valera y Anderson Santamaría,
Alex Valera y Anderson Santamaría, efectivos claves en Universitario. - Crédito: Difusión

Con el regreso del Torneo Clausura 2025, luego del parón por la fecha FIFA correspondiente al tramo final de las Eliminatorias 2026, Universitario de Deportes enfrenta un momento crucial en su visita a Melgar, que se disputará este domingo 14 de septiembre en el Estadio Monumental de la UNSA, en la ciudad de Arequipa.

El conjunto crema, puntero del campeonato, a partir de un rendimiento sobresaliente en las primeras jornadas, busca cortar una racha de tres empates consecutivos que han puesto en riesgo su liderazgo en la tabla, especialmente tras ceder puntos en el reciente clásico frente a Alianza Lima.

Bajo la dirección de Jorge Fossati, Universitario de Deportes afronta el partido con múltiples inconvenientes en su plantel. Las ausencias por lesión han afectado la planificación de la reciente semana: Andy Polo quedó descartado por no superar sus molestias física y su reemplazante, Hugo Ancajima, sufrió un desgarro en los entrenamientos previos.

Además, la situación de José Rivera, un efectivo de alta fiabilidad en la interna, permanece en duda, mientras que Alex Valera y Edison Flores recién han podido reincorporarse con lo justo después de ser liberados de la selección peruana también por lesión. En este contexto, la alineación del equipo ha debido ajustarse significativamente.

Por el lado local, Melgar, al mando de Juan Reynoso, se presenta como un rival en recuperación y con la aspiración de tomarse la revancha después de la goleada (4-1) sufrida en el Torneo Apertura frente a Universitario, en Lima. El escenario en Arequipa, con el respaldo de su hinchada, resulta una motivación adicional para un cuadro ‘rojinegro’ que quiere consolidar su levantada en la segunda parte del año.

Puede ser un partido bisagra sobre todo en cuanto a resultado, pero me interesa mucho el rendimiento a ver cómo competimos ya con otras herramientas, con más semanas de trabajo, con un equipo que tiene más variedad en sistemas y funcionamiento. A ver cómo se hace contra un rival que está claro que jugando de local o de visita casi tiene la misma expresión”, declaró Reynoso.

Horarios del Universitario de Deportes vs Melgar

El árbitro Joel Alarcón dará el pitazo inicial a las 15:00 horas de Perú en el estadio Monumental de la UNSA. En cuanto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 17:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Dónde ver Universitario de Deportes vs Melgar: canal TV del duelo por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Universitario y Melgar se podrá seguir a través de la señal de L1MAX, canal que cuenta con los derechos exclusivos del campeonato peruano y que se encuentra disponible en los servicios de televisión por cable.

Infobae Perú, por su lado, realizará una cobertura completa del encuentro en su sitio web, con la previa, el seguimiento en tiempo real, declaraciones, goles, incidencias y otros detalles. ¡No te lo pierdas!

