Ignacio Buse no se confía de la ventaja de Perú ante Portugal en la Copa Davis: “Mañana vamos a salir con todo”

Ignacio Buse orgulloso de representar a Perú en la Copa Davis, pero no se confía de su primer triunfo | TV Perú

Ignacio Buse, máxima raqueta del equipo peruano, cerró una jornada memorable al derrotar de manera contundente a Jaime Faria en el segundo punto de la serie Copa Davis ante Portugal, dejando al conjunto nacional 2-0 arriba en el marcador global. Con un marcador de 6-0 y 6-2 en apenas una hora y nueve minutos, el peruano demostró el gran momento que atraviesa, luego de consagrarse en el Challenger de Sevilla y ratificarse como líder indiscutible del tenis local.

Ignacio Buse derrotó 2-0 a Jaime Faria por la Copa Davis

Tras el encuentro, Buse no ocultó su satisfacción. “Primero que nada, estoy muy contento de ganar aquí. Para mí es el sitio donde más me emociona jugar, más se emociona ganar incluso. Es un honor para mí estar aquí, jugar a este nivel. Creo que Jaime hoy no tuvo un gran día y yo tuve uno bueno. Esto es Copa Davis, puede pasar absolutamente cualquier cosa. No existen los rankings. Es mucho más allá que el ranking del jugador o cómo viene. Hoy lo pudimos ver con Gonzalo; pude también tener un gran rendimiento. Pero muy contento por eso. Ahora toca no confiarnos nada. Estamos dos cero arriba en la serie, pero para nosotros es igual estar dos cero abajo o un iguales; mañana vamos a salir con todo”, expresó.

Ignacio Buse derrota a Jaime Faria por 6-0 y 6-2 en el primer duelo de la Copa Davis | TV Perú

‘Nacho’ felicitó a Gonzalo Bueno

El peruano, número 112 del ranking ATP, valoró el desempeño de su compañero Gonzalo Bueno, con quien compartió momentos previos a su propio encuentro. “Le dije que fue increíble. Yo le dije antes del partido que salga, que lo disfrute, que no le debía nada a nadie, que es la verdad. A veces nos generamos un poco de presión extra, que es normal, pero creo que cuando podemos lograr neutralizarlo es cuando sacamos nuestra mejor versión”, reconoció Buse, en alusión al triunfo de Bueno en el inicio de la serie.

Ignacio Buse festeja su triunfo ante Jaime Faria y pone 2-0 arriba a Perú en la serie ante Portugal por la Copa Davis

Jugar en el estadio Hermanos Buse, nombrado así en honor a su abuelo y tío, tuvo un significado especial. “Es un honor, sinceramente. Hace tiempo que no estaba en Perú. La gente, el cariño lo siento mucho. Desde cuando estoy en el extranjero ya también lo siento. Me llegan muchos mensajes en redes y siempre es muy especial. Es muy bonito, porque Perú es un país muy patriota, tiene mucho sentimiento y estoy contento que se puedan identificar con el tenis, y nada, siempre lo digo, mi sueño es que mientras más gente pueda jugar tenis en este país, es mi sueño”, relató el deportista ante los aplausos y el aliento de los hinchas peruanos.

Perú arriba 2-0 en la serie de la Copa Davis

El cruce ante Faria resultó clave para administrar la serie en una competición que no concede margen a la especulación. La Copa Davis, bajo su formato actual, otorga la clasificación al equipo que obtenga tres de los cinco puntos en disputa, y pese a la ventaja parcial, Ignacio Buse dejó en claro la importancia de afrontar cada jornada con la máxima concentración: “Estamos dos cero arriba, pero mañana nos jugamos el todo por todo. Vamos Perú”.

El equipo peruano, liderado por Ignacio Buse y capitaneado por Luis Horna, celebra la ventaja parcial conseguida el primer día de la Copa Davis

Duelo de infarto: Buse vs Nunes

La serie continuará el segundo día con la presencia de Juan Pablo Varillas, quien regresará tras superar una lesión en la cadera. Junto a Buse, el equipo nacional afrontará el partido de dobles frente a Francisco Cabral y Nuno Borges, representantes de la dupla portuguesa, en lo que se espera sea un duelo exigente.

Posteriormente, Ignacio Buse volverá a la cancha para enfrentar a Nuno Borges, integrante del top 50 mundial y considerado el mayor desafío individual del cruce. El cierre de la serie estará en manos de Bueno y Faria, rivales que ya dejaron muestras de paridad en el inicio.

Cruces confirmados para el Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: el capitán Horna eligió a 'Juampi' Varillas, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno. Crédito: DECISIVO - Tenis Perú

En la última edición de la Copa Davis, tanto los partidos de singles como los de dobles se juegan al mejor de tres sets, lo que exige precisión y rendimiento sostenido desde el primer punto.

La serie ante Portugal marca un hito para la nueva generación del tenis peruano, encabezada por Ignacio Buse, quien destacó la preparación física y mental para asumir este tipo de desafíos: “Totalmente preparado. Físicamente me siento muy bien. Vengo trabajando mucho para, no solamente para esto, sino para encarar mucho más. Vamos a tratar de plantear una estrategia para mañana. No sé realmente lo que va a pasar, tenemos que hablar con el capitán. Lucho ya nos dirá, pero lo que sea su decisión vamos a confiar a fondo en eso y vamos a salir a ganar mañana”.