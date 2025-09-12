Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Femenina 2025

Se viene uno de los partidos más esperados de la Liga Femenina 2025. Universitario de Deportes volverá estar frente a frente con Alianza Lima por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, y será el clásico que definirá el futuro de ambos equipos rumbo al título nacional.

Las ‘leonas’ serán dueñas de casa y buscarán quedarse con el triunfo para acercarse al segundo trofeo de la competición y así forzar una final. Será como una revancha para la ‘U’ debido a que perdió el duelo que coronó como campeonas a las ‘blanquiazules’ del Torneo Apertura 2025.

Las ‘cremas’ llegarán con la moitvación al tope tras golear por 4-1 a Carlos A. Mannucci de visita y sumó su séptima victoria consecutiva en la segunda parte del año. Ese resultado les permitió mantenerse como líderes por mejor diferencia de goles.

Universitario de Deportes está líder del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina

Al frente estará el equipo de José Letelier, que ya sabe celebrar un triunfo de visita frente las ‘merengues’: le ganó por 2-0 en el estadio Monumental en la definición del Apertura. Las ‘íntimas’ necesitan quedarse con el clásico para adueñarse de la punta que los acerque a conseguir el segundo trofeo que las coronará como campeonas nacionales de manera directa.

El cuadro victoriano también llega en buen momento, goleó por 3-0 a César Vallejo en Villa El Salvador y sigue pisándole los pies a Universitario: ambos tienen el mismo puntaje, con 21 unidades.

El equipo blanquiazul se impuso 2-0 y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores Femenina 2025. | Movistar Deportes

Universitario Alianza Lima: día, hora y canal tv del clásico por el Torneo Clausura 2025

Las ‘leonas’ recibirán a las ‘blanquiazules’ este domingo 14 de septiembre, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido es a las 15:00 horas Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

El clásico será transmitido por América Televisión a través de sus canales 4 y 704 en HD. Asimismo, se podrá conectar por América TVGO, plataforma streaming que es totalmente gratis. Y también estará disponible por Movistar Deportes por medio de sus señales 3 y 703 en alta definición; y por Movistar Play vía digital que es sin costo para todos sus suscriptores.

¿Cómo se jugará le fecha 8 del Torneo Clausura 2025?

Sábado 13 de septiembre

- FC Killas vs Carlos A. Mannucci (10:30 horas / estadio Municipal de La Molina / Movistar Deportes)

- Sporting Cristal vs Melgar (13:00 horas / La Florida / Movistar Deportes, América Televisión)

- Defensores del Ilucán vs Real Áncash (15:15 horas / estadio Juan Maldonado / Movistar Deportes)

Domingo 14 de septiembre

- César Vallejo vs Biavo FC (10:00 horas / Villa Poeta / Movistar Deportes)

- Flamengo FBC vs UNSAAC (12:30 horas / estadio IPD Huancayo / Movistar Deportes)

- Universitario de Deportes vs Alianza Lima (15:00 horas / Campo Mar / Movistar Deportes, América Televisión)

Alianza Lima conoció a sus rivales en la Copa Libertadores Femenina 2025

Los ‘blanquiazules’ no solo tendrán la mente puesta en la Liga Femenina, también deberán concentrarse en su participación en la Copa Libertadores Femenina 2025, que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, entre el 2 y el 18 de octubre.

El equipo de José Letelier se encuentra en el llamado ‘grupo de la muerte’, en la B con Boca Juniors de Argentina, Ferroviária de Brasil y ADIFFEM de Venezuela. Y su debut será con las ‘xeneizes’.

Fixture de Alianza Lima

Jueves 2 de octubre

- Alianza Lima vs Boca Juniors (14:00 horas / estadio Nuevo Franciso Urbano, Morón)

Domingo 5 de octubre

- Alianza Lima vs Ferroviária (18:00 horas / estadio Florencio Sola, Banfield)

Miércoles 8 de octubre

- Alianza Lima vs ADIFFEM (14:00 horas / estadio Nuevo Franciso Urbano, Morón)

