El gesto de Paolo Guerrero con los jugadores de Perú tras lamentable cierre de Eliminatorias 2026

El 'Depredador' se hizo presente en el último partido de la selección peruana en las Eliminatorias 2026. (Kathy Magallanes)

La selección peruana sumó una nueva derrota en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas el pasado martes 9 de setiembre. El conjunto ‘bicolor’ se midió con Paraguay y cayó 1-0 en el Estadio Nacional de Lima, poniéndole fin a un lamentable proceso, en el que se quedó -de nuevo- sin Mundial.

Paolo Guerrero, goleador y capitán histórico de la ‘blanquirroja’, llegó al recinto limeño en compañía de su esposa para observar lo que sería el último cotejo de Perú en esta edición del torneo de Conmebol. Fotografías y videos suyos se hicieron virales en redes sociales.

Una postal que generó diversas reacciones fue la del ‘Depredador’ sentado en la tribuna occidente mirando el compromiso ante la ‘albirroja’. La cara del delantero nacional, sin duda alguna, representa el sentir de todos los hinchas: desolación total al observar el terrible momento que atraviesa su escuadra.

El sentimiento de ‘PG9′ podría ser distinto al de los fanáticos teniendo en consideración que no pudo estar en el Perú vs Paraguay, el último duelo oficial de su carrera con el ‘equipo de todos’. Su edad actual, 41 años, no le permitirá llegar a una próxima Copa América o Eliminatorias.

Paolo Guerrero obsverando el Perú vs Paraguay en el estadio Nacional - Créditos: Gianina González.

Paolo Guerrero no se conformó con ver a sus compañeros desde las gradas y tras el pitazo final tuvo un gesto con ellos en un momento muy complicado, en el que si bien la eliminación del Mundial 2026 estaba consumada desde la jornada anterior, había ilusión de cerrar este proceso con un triunfo en condición de local.

El ‘Depredador’ no tuvo mejor idea de bajar al vestuario para saludar y despedirse a los integrantes de la ‘blanquirroja’ antes de retirarse del coloso José Díaz. De esta manera, el actual ‘nueve’ de Alianza Lima demostró su compromiso con su selección, la cual defendió por varios años y la llevó a una Copa del Mundo en el 2018.

Paolo Guerrero tuvo plausible gesto con sus compañeros de la selección peruana tras derrota ante Paraguay en el cierre de las Eliminatorias 2026.

Perú sin Guerrero y sin gol

La imagen de Paolo Guerrero en el estadio Nacional fue tomada por los hinchas de la selección peruana como una escena triste y fue utilizada para comenzar una serie de mensajes de agradecimiento hacia el delantero de 41 años, que ya no volverá a vestir la sagrada camiseta ‘bicolor’ al menos en partidos oficiales.

La partida del ‘Depredador’ de la Videna, sin duda alguna, traerá consigo la ausencia de un referente en el campo y sobre todo en el ataque. Y ante la falta de variantes en la zona ofensiva, se convierte en un dolor de cabeza para el próximo comando técnico que acepte liderar las riendas del ‘equipo de todos’ en el siguiente proceso clasificatorio.

La 'bicolor' cayó 1-0 en el Estadio Nacional de Lima. (Video: Movistar Deportes)

Una muestra clara de ello son los goles anotados a lo largo de las Eliminatorias 2026, que denotan el grave deficit de Perú. En 18 partidos disputados camino al Mundial, la escuadra nacional solo marcó 6 tantos, de los cuales todos fueron en casa y ninguno de visita.

Esta situación ha causado la preocupación de toda la hinchada peruana de cara a las próximas competiciones. Sin Guerrero y con Gianluca Lapadula en un mal momento en Italia, todas las esperanzas recaen en Luis Ramos de América de Cali, quien jugó los últimos dos cotejos de titular y no completó ningún remate a portería.

No se sabe cuántos años tendrán que pasar para que aparezca otro ‘nueve’ como Paolo, que no solo sea infalible -como en sus mejores épocas- de cara al arco, sino también que tenga ese liderazgo para guiar a un combinado hacia el sueño más grande de una nación: una Copa del Mundo.