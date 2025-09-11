Perú Deportes

Así es la nueva camiseta ‘blanquimorada’ de Alianza Lima para el mes de octubre en 2025: predominancia de un solo color con franja tenue

El club de La Victoria ha presentado su tercera equipación manteniendo su fiel costumbre del cambio de color principal por la festividad del Señor de los Milagros

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Piero Cari presentó la nueva
Piero Cari presentó la nueva indumentaria blanquimorada. - Crédito: Alianza Lima

Alianza Lima, manteniendo firme su costumbre religiosa, ha presentado su nueva tercera equipación ‘blanquimorada’, en honor a la festividad del Señor de los Milagros, para octubre del 2025 con la que disputará el Torneo Clausura. La nueva camiseta será empleada en su condición de local hasta la última fecha del mes venidero.

Con una publicación en las redes sociales oficiales (Facebook, X e Instagram), Alianza Lima ha anunciado la llegada del próximo uniforme a utilizar. El experimentado Carlos Zambrano fue uno de los modelos al igual que Piero Cari, joven revelación del presente curso que, hace poco, hizo su estreno oficial con la selección peruana.

Carlos Zambrano presentó la nueva
Carlos Zambrano presentó la nueva indumentaria blanquimorada. - Crédito: Alianza Lima
El diseño de la elástica, que ha sido bautizada como ‘la morada del pueblo’ tiene un color dominante total y a diferencia de la camiseta del periodo anterior, puede observarse una franja lila tenue que parte desde el cuello hasta el final de la costura.

Además, existe un acabado especial en el escudo de Alianza Lima, que relucirá un color dorado en su estructura, pero las letras, las tres coronas, en alusión a la Ciudad de los Reyes, y las tres franjas características exhibirán el color morado en vez del clásico azul. Estilo más que conservador.

La CONMEBOL decidió darle el acceso a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 a los trasandinos, tras dejar afuera a Independiente. | VIDEO: Canal N

Tradición única

El uso de la camiseta ‘blanquimorada’ por parte de Alianza Lima en el mes de octubre ha perdurado desde 1971, constituyendo una tradición que emociona a seguidores y jugadores. Este uniforme especial tiene su origen en una circunstancia imprevista surgida durante esa temporada.

A mediados de septiembre de 1971, Alianza Lima enfrentó dificultades para contar con su uniforme regular debido a que una intensa lluvia impidió que los uniformes secaran completamente. Ante este contratiempo, José Carrión Meigg, conocido como el ‘Chino Pepe’ y utilero histórico del club, comunicó el problema a la directiva.

Presentación de la nueva equipación
Presentación de la nueva equipación en honor al Cristo Moreno. - Crédito: Alianza Lima
Él relató luego: “La ropa era gruesa. El club le pidió a la marca que los vestía más camisetas, pero se negaron por una deuda”. Al no contar con alternativa y bajo presión del presidente de ese entonces, Carrión, quien además era un devoto cargador del anda del Señor de los Milagros, decidió utilizar las telas moradas empleadas para confeccionar los hábitos de los fieles del ‘Cristo Moreno’.

Así surgió la camiseta blanquimorada, que debutó el 3 de octubre de 1971 en un partido frente a Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Aunque la directiva inicialmente mostró cierta insatisfacción con el resultado estético, la victoria aliancista y el fervor de los hinchas transformaron aquel improvisado uniforme en símbolo de fe y milagro.

Adéntrate en el mundo de Alianza Lima y su tradición única, donde el fútbol se fusiona con la fe de una manera excepcional. Crédito: Twitter de Alianza Lima

Retos inmediatos

Alianza Lima debe enfocarse a dos frentes. Porque, en primer lugar, disputa la lucha por el liderato en la Liga 1 2025, aunque está con déficit de unidades con respecto a Universitario de Deportes, vigente monarca en Perú y puntero tanto del Torneo Clausura como de la Tabla Acumulada.

Es más, el último enfrentamiento de los ‘blanquiazules’ fue contra los ‘cremas’, en el estadio Monumental, en un partido que acabó igualado sin goles, aunque con repercusiones posteriores a partir de un cruce de palabras entre los goleadores Hernán Barcos y Alex Valera.

Hernán Barcos sigue haciendo historia
Hernán Barcos sigue haciendo historia con Alianza Lima: volvió a ser el máximo goleador de la Copa Sudamericana tras marcar ante Gremio para clasificación a octavos de final.
En paralelo, la disciplina a cargo de Néstor Gorosito disputará una importante llave (ida-vuelta) contra la Universidad de Chile por los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025. Con anterioridades, los victorianos superaron a U. Católica (E) y Gremio.

“Uno sabe que es un club grande, pero al venir y trabajar ves que es el más grande del país. Este año hemos vuelto a insertar a Alianza en el plano internacional y eso es muy importante. Vinimos para tratar de ganar el torneo, no solo para pelearlo”, admitió ‘Pipo’.

Temas Relacionados

Alianza LimaLiga 1Copa SudamericanaPiero CariCarlos Zambranoperu-deportes

Más Noticias

Ni Lima ni Santa Cruz: Conmebol hizo oficial nueva sede de la final de la Copa Sudamericana 2025

El presidente de la Confederación Sudamericana anunció, en redes sociales, que la última evaluación del recinto de la ciudad boliviana presentó “datos desalentadores” acerca de la conclusión de las obras en el estadio Tahuichi Aguilera

Ni Lima ni Santa Cruz:

Universitario sacó fotos de Raúl Ruidíaz de sus instalaciones: el contundente motivo de la drástica decisión del club

Daniel Amador, Gerente de Marketing de la ‘U’, confirmó que se eliminaron las imágenes de la ‘Pulga’ del museo que está en el estadio Monumental y Campo Mar U

Universitario sacó fotos de Raúl

“Puso a los jugadores en su contra”: Se filtró la razón por la que Jean Ferrari echó a Óscar Ibáñez de la selección peruana

La interna de la ‘bicolor’ habría sufrido un cortocircuito entre el entrenador y directivo luego de la última fecha doble de las Eliminatorias 2026

“Puso a los jugadores en

Se reveló la fecha de la llegada del nuevo DT de Perú: el contundente motivo por el que no estará en amistosos

Jean Ferrari comenzará a viajar para entrevistar a entrenadores y definir al próximo responsable del banquillo de la selección peruana tras destitución de Óscar Ibáñez

Se reveló la fecha de

Álvaro Barco calificó a Alex Valera como un “fenómeno que no se le entiende” y le pidió que vuelva a la selección peruana: “Ha perdido status”

El director deportivo de Universitario llenó de elogios al delantero nacional y se refirió a su ausencia en la ‘blanquirroja’

Álvaro Barco calificó a Alex
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Poder Judicial anula restricciones contra

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

Si el TC declara constitucional la Ley de amnistía, los jueces del PJ no podrán inaplicarla

Martín Vizcarra culpa a Juan José Santiváñez por su traslado a Piedras Gordas: “Esa decisión la tomó el presidente del Perú”

Congreso: personas con identidades falsas en redes sociales podrían recibir hasta cuatro años de prisión por difamar

Pedro Castillo saca cartel en pleno juicio: “Exhiban las armas que usé, al menos una pistolita de agua”

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Rondón defiende a Maju

Ricardo Rondón defiende a Maju Mantilla tras acusaciones de infidelidad a Gustavo Salcedo: “Ellos lo deben resolver en privacidad”

Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla le habría sido infiel: “Sí, los encontré en su carro”

Magaly Medina revela cómo inició la investigación a Maju Mantilla con su productor: “Teníamos la información desde hace meses”

Magaly Medina responde tras renuncia de reportera a su programa: “La única imprescindible soy yo”

Gustavo Salcedo confiesa infidelidad de Maju Mantilla, pero ella recibe apoyo de sus seguidores: “Con la misma moneda”

DEPORTES

Ni Lima ni Santa Cruz:

Ni Lima ni Santa Cruz: Conmebol hizo oficial nueva sede de la final de la Copa Sudamericana 2025

Universitario sacó fotos de Raúl Ruidíaz de sus instalaciones: el contundente motivo de la drástica decisión del club

“Puso a los jugadores en su contra”: Se filtró la razón por la que Jean Ferrari echó a Óscar Ibáñez de la selección peruana

Se reveló la fecha de la llegada del nuevo DT de Perú: el contundente motivo por el que no estará en amistosos

Álvaro Barco calificó a Alex Valera como un “fenómeno que no se le entiende” y le pidió que vuelva a la selección peruana: “Ha perdido status”