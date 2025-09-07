Perú Deportes

Dónde ver Italia vs Turquía EN VIVO HOY: canal TV online de la final del Mundial Femenino de Vóley 2025

Las dos mejores selecciones del torneo de la FIVB se enfrentan para conocer al nuevo campeón. Conoce todos los detalles de este decisivo encuentro

Italia y Turquía disputarán la final del Mundial Femenino de Vóley 2025 este domingo 7 de setiembre desde las 7:30 horas de Perú, en el estadio principal de Bangkok, Tailandia. Las dos selecciones europeas llegan a la definición tras superar series intensas en semifinales y buscarán su primer título mundial en la capital tailandesa, bajo la organización de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

Italia accedió a la final tras eliminar a Brasil en lo que se consideró el mejor partido del certamen. El conjunto europeo inició en desventaja, pero consiguió revertir el marcador en el quinto y último parcial. Los sets se definieron con parciales de 22-25, 25-22, 28-30, 25-22 y 15-13.

Entre sus principales figuras destacan Paola Egonu y Myriam Sylla, quienes lideraron al equipo en una noche consagratoria. Las italianas se presentan sin bajas informadas y con la ilusión intacta de sumar un nuevo logro internacional ante un rival inédito en estas instancias.

Las italianas pelearán contra Turquía por el título del Mundial Femenino de Vóley 2025. (Volleyball World)

Turquía alcanzó la final tras vencer a Japón en semifinales. En un duelo de alto voltaje, las turcas también comenzaron en desventaja pero lograron dar vuelta al encuentro para clasificar a su primera definición mundialista. Los parciales fueron 25-16, 17-25, 18-25 y 25-27.

Entre sus jugadoras más destacadas se encuentran Melissa Vargas y Ebrar Karakurt, pilares del conjunto europeo a lo largo del torneo. El combinado turco afronta este compromiso con la motivación de hacer historia y conquistar el primer título de su palmarés en esta competencia.

Horarios del Italia vs Turquía

El duelo entre turcas e italianas está pactado para las 7:30 horas de Perú, 14:30 horas de Italia y 15:30 horas de Turquía. Con respecto a otros países, comenzará a las 6:30 horas de México; a las 7:30 horas de Ecuador y Colombia; a las 8:30 horas de Venezuela, Bolivia, Estados Unidos y Chile; a las 9:30 horas de Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina.

Dónde ver Italia vs Turquía: final del Mundial de Vóley 2025

La final del Mundial Femenino de Vóley 2025 estarán disponibles en Perú a través de Latina Televisión, tanto en su señal estándar (canal 2) como en alta definición (canal 702). Además, la emisora habilitará la opción de ver los partidos vía streaming desde su página web. Para los espectadores del resto de Latinoamérica, la señal oficial estará a cargo de DirecTV Sports, que transmitirá todos los encuentros del certamen.

En lo que respecta a plataformas digitales, quienes sigan la competencia podrán elegir entre DGO o suscribirse a VBTV, el cual ofrece acceso a partidos en directo, repeticiones e informes exclusivos por un costo de $9,99 al mes. Por otra parte, las redes sociales oficiales de la FIVB publicarán actualizaciones, cifras y los momentos más relevantes del torneo.

Infobae Perú brindará una cobertura completa de la etapa definitoria, con detalles sobre los resultados, los equipos que ocupen el podio y otros aspectos de interés para los aficionados.

Programación del partido por el tercer lugar del Mundial de Vóley

Japan y Brasil, las dos selecciones que quedaron eliminadas en semifinales recientemente, se enfrentarán por el tercer lugar del Mundial Femenino de Vóley 2025. Este compromiso también se jugará el domingo 7 de setiembre, pero antes del Turquía vs Italia, exactamente a las 3:30 horas de Perú.

