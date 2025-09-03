Perú Deportes

Resultados de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los semifinalistas del torneo

El miércoles y jueves se disputarán los partidos que definirán a los cuatro mejores del certamen organizado por la FIVB

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Resultados de los partidos de
Este miércoles 3 de setiembre arranca una nueva etapa decisiva del Mundial de Vóley Femenino 2025, que se viene disputando en Tailandia. Los cuartos de final tendrá grandes compromisos, los cuales definirán a los cuatro semifinales de esta nueva edición del máximo torneo de voleibol.

El choque que abrirá esta fase será el Países Bajos vs Japón. El cuadro europeo dio el golpe en octavos al eliminar al vigente bicampeón, Serbia, en un cotejo muy peleado que fue hasta el quinto set (3-2). Mientras que las asiáticas vuelven a afrontar esta ronda y buscarán cobrarse su revancha de la edición pasada en la que quedaron fuera de carrera de forma temprana.

Después, durante ese mismo día, Italia se enfrentará a Polonia en un compromiso de pronóstico reservado. Tranquilamente este choque podría ser una final del torneo. Las italianas vienen de eliminar a Alemania sin problemas (3-0). Las polacas, por su lado, sufrieron para dejar en el camino a Bélgica (3-2).

Italia y Polonia protagonizarán un
El jueves 4 de setiembre continuarán los partidos por los cuartos de final del Mundial de Vóley. Estados Unidos se medirá con Turquía temprano. Ambas escuadras se metieron a esta etapa con mucha contundencia, venciendo a Canadá y Eslovenia correspondientemente, sin ceder parcial alguno.

Finalmente, Brasil y Francia se volverán a encontrar en esta ronda luego de jugar en la fase de grupos. En este cotejo, las sudamericanas se quedaron con la victoria (3-2), por lo que las europeas tendrán que corregir sus errores cometidos en dicho encuentro para dejar fuera al vigente subcampeón de la VNL.

Las brasileñas vienen de eliminar 3-1 a República Dominicana luego de comenzar con el marcador en contra en este duelo. Por su parte, las francesas superaron 3-1 también a China, sellando su boleto a cuartos de la competencia más importante de esta disciplina.

Resultados de cuartos de final del Mundial de Vóley 2025

Miércoles 3 de septiembre

- Países Bajos 2-3 Japón (25-20, 20-25, 25-22, 22-25 y 12-15)

- Italia vs Polonia: 08:30 horas

Jueves 4 de septiembre

- Estados Unidos vs Turquía: 05:00 horas

- Brasil vs Francia: 08:30 horas

¿Dónde ver los cuartos de final del Mundial de Vóley 2025?

Los encuentros correspondientes a los cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025 podrán ser vistos en Perú a través de Latina Televisión, tanto por los canales 2 y 702 HD como por transmisión vía su plataforma web. Para el público de Latinoamérica, la cobertura estará a cargo de DirecTV Sports, señal que transmite todos los partidos del certamen.

Además, la alternativa digital incluye el acceso mediante DGO o la suscripción a VBTV, la plataforma oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), que dispone de transmisión en vivo, repeticiones y entrevistas por una tarifa mensual de 9,99 dólares. Por otra parte, las redes sociales de la FIVB ofrecen actualizaciones, datos estadísticos y los momentos destacados del evento.

Así quedaron conformados los cuartos
Fechas de las semifinales y final del Mundial de Vóley Femenino 2025

Las semifinales del Mundial de Vóley Femenino 2025 están programadas para el sábado 6 de setiembre. Ambos partidos se disputarán durante este día para luego dar paso a los choques por el tercer lugar y la tan esperada final el domingo 7 del presente mes.

