Programación de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Falta poco para conocer al campeón de la Campeonato Mundial Femenino de Vóley 2025. La competición que se celebra en Tailandia está llegando a su ronda final y ya se conocieron a los ocho equipos que clasificaron a los cuartos de final.

Países Bajos, Japón, Polonia, Italia, Francia, Brasil, Estados Unidos y Turquía seguirán su camino hacia el título, después de una ronda de octavos que marcó la eliminación de Serbia, el bicampeón vigente, tras una sorpresiva derrota ante la ‘naranja mecánica’. Esta eliminación asegura que en esta edición habrá un nuevo campeón mundial.

Las italianas figuran como el equipo favorito, pues llegó a esta instancia tras lograr su victoria consecutiva número 33 en partidos oficiales, cuenta con las dos últimas Ligas de Naciones en su haber y ganó el oro en los Juegos Olímpicos de París. En cuartos, enfrentará a los ‘blancos y rojos’ que alcanzaron esta instancia luego de superar a Bélgica en un disputado encuentro. Las ‘niponas’, por su parte, eliminó a Tailandia y ahora se cruzará con Países Bajos.

Las estadounidenses y las turcas lograron su clasificación tras victorias contundentes en octavos y ahora se medirán entre sí en la etapa eliminatoria. La 'canarinha' y el cuadro francés completan el cuadro de cuartos. El ‘Scratch’ llegó a esta etapa tras vencer a República Dominicana, mientras que Francia sorprendió al imponerse a China.

Esta Copa del Mundo ha mostrado un elevado nivel de competitividad, con selecciones que han dejado atrás a históricos equipos y con candidatos que sostienen largas rachas de victorias, como Italia. Los próximos partidos definirán qué equipos avanzan a las semifinales y se acercan al título mundial.

Programación de cuartos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025

Miércoles 3 de septiembre

- Países Bajos vs Japón: 05:00 horas

- Italia vs Polonia: 08:30 horas

Jueves 4 de septiembre

- Estados Unidos vs Turquía: 05:00 horas

- Brasil vs Francia: 08:30 horas

Hora peruana

Cuartos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025

Dónde ver los cuartos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025

Los cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025 llegará a los hogares peruanos a través de Latina Televisión por medio de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible vía streaming por su página web. Y para toda Latinoamérica estará disponible por DirecTV Sports, señal oficial de la competición que ofrece todos los encuentros.

Asímismo, la opción digital estará disponible por DGO o suscribirse a VBTV, la plataforma oficial de la FIVB. Esta última ofrece todos los partidos en directo, repeticiones y entrevistas por 9,99 dólares al mes. Las redes sociales de la FIVB brindan actualizaciones, estadísticas y los mejores momentos del torneo.

Resultados de octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025

Países Bajos 3-2 Serbia (27-25, 26-24, 22-25, 20-25, 15-11)

Japón 3-0 Tailandia (25-20, 25-23, 25-23)

Italia 3-0 Alemania (25-22, 25-18, 25-11)

Polonia 3-2 Bélgica (25-27, 25-20, 25-17, 22-25, 15-10)

China 1-3 Francia (20-25, 25-27, 25-22, 20-25)

Brasil 3-1 República Dominicana (18-25, 25-12, 25-20, 25-12)

Estados Unidos 3-0 Canadá (25-18, 25-21, 25-21)

Turquía 3-0 Eslovenia (30-28, 25-13, 29-27)