La cruda crítica de Pedro García sobre la falta de delanteros en la selección peruana: “No sabemos cómo juega Luis Ramos’”

El periodista deportivo analizó el presente de la selección peruana en materia ofensiva previo al choque contra Uruguay. (Fútbol Excitante)

El periodista deportivo Pedro García emitió una fuerte crítica pública sobre la situación de la delantera en la selección peruana a pocos días del enfrentamiento frente a Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. En su programa de YouTube Fútbol Excitante, planteó dudas sobre la capacidad goleadora del plantel, tras confirmarse que Luis Ramos, actual jugador de América de Cali, será titular en el estadio Centenario de Montevideo este jueves 4 de septiembre.

Durante la transmisión, García sostuvo: “Nada bueno nos va a pasar mientras que no encontremos un delantero, un hombre gol. Lo más importante del partido con Uruguay en Montevideo es ver a Ramos, donde Ramos llegue a hacer un gol, yo voy a tener una esperanza, donde Ramos llegue a hacer un buen partido y un gol, y no pase por desapercibido, yo voy a decir ‘este delantero nos va a dar de comer’”. El debate sobre la ausencia de goleadores en la historia reciente de la selección abrió espacio a la comparación con otras generaciones.

Pedro Eloy profundizó en su análisis respecto a los antecedentes de delanteros peruanos en clasificatorias. Declaró: “Desde que yo tengo uso de razón es el peor momento histórico de Perú, es el peor momento en materia de delanteros de Perú, porque aún en el peor momento, siempre hemos tenido alguna posibilidad. Por ejemplo, (Claudio) Pizarro apareció en el 99, en los últimos 25 años, a partir de Pizarro, ya vino (Paolo) Guerrero, (Jefferson) Farfán y (Gianluca) Lapadula, hemos tenido delanteros”.

Pedro García hizo dura crítica a la falta de delanteros en la selección peruana y opinó de Luis Ramos.

En su intervención, el periodista apuntó: “Te invito a cortar el camino, el 98 y 97 había un (Flavio) Maestri, 96 y 95 también estaba Maestri y un (Germán) Carty, que era como un (Alex) Valera, goleador del torneo local. Se dio la transición, entre Maestri y Pizarro, del 91 a la fecha han pasado momentos malos y buenos, pero había un delantero o dos, de los cuales tomar para elegir, nunca tuvimos orfandad de delanteros”. Las referencias históricas buscan establecer un contraste entre la actualidad y etapas previas donde surgían alternativas en ataque aun en momentos de recambio.

El ambiente previo en la prensa deportiva nacional coincide en definir este ciclo como uno de los más complicados para la línea ofensiva peruana. García puntualizó su percepción más grave sobre la escasez de variantes: “No he visto un momento más desolador, en materia de delanteros, en los últimos 50 años que este. No sabemos cómo juega Ramos, sabemos cómo se mueve, es técnico, lo hemos visto jugar en la Liga 1, pero no sabemos qué va a producir en la selección, ojalá que lo mejor, ojalá que encuentre con mucha sabiduría, que juegue convencido, encojonado, ojalá se le den las cosas“.

El entrenador Óscar Ibáñez eligió a Luis Ramos como delantero titular en lugar de opciones habitualmente consideradas, argumentando la necesidad de encontrar una receta ofensiva eficaz frente a una defensiva uruguaya experimentada. La decisión deriva de un proceso de ensayo obligado, dadas las lesiones de Paolo Guerrero y Alex Valera, y el bajo rendimiento que experimenta Gianluca Lapadula en la presente temporada.

Luis Ramos se sumó a los entrenamientos de Perú en Montevideo.

Luis Ramos será titular en la selección peruana por primera vez

Luis Ramos integra los registros de debutantes recientes en la selección peruana y enfrentó por primera vez a Uruguay en Lima. Posteriormente, sumó minutos ante Brasil, Colombia y Ecuador, pero en todos el técnico lo utilizó saliendo desde el banco. El partido de este jueves, correspondiente a la fecha 17 de las clasificatorias, será el primero en el que aparece desde el inicio con la camiseta nacional. El delantero de 23 años, con presente en el fútbol colombiano, asume la responsabilidad de intentar anotar su primer tanto oficial con Perú.