Los cinco jugadores de Perú que estarán en capilla ante Uruguay y podrían perderse el partido contra Paraguay por Eliminatorias 2026.

La 'bicolor' enfrentará a Uruguay este jueves 4 de setiembre.

La selección peruana se jugará la vida en sus últimos dos partidos en las Eliminatorias Sudamericanas. El conjunto encabezado por Óscar Ibáñez marcha penúltimo, pero numéricamente tiene chances -muy remotas- de quedarse con el boleto al repechaje de la próxima edición de la Copa del Mundo.

La ‘bicolor’, primero, visitará a Uruguay el jueves 4 de setiembre a las 18:30 horas de Perú (20:30 horas local) en el mítico estadio Centenario. Los peruanos ya se encuentran en Montevideo desde días atrás, donde vienen entrenando en las instalaciones de Peñarol y esperan por la llegada de algunos jugadores provenientes del extranjero.

Después, el ‘equipo de todos’ recibirá a Paraguay el martes 9 de setiembre a las 18:30 horas de Perú (20:30 horas de la nación paraguaya) en el estadio Nacional de Lima, que promete tener un gran marco luego de ponerse a la venta las entradas con mucha antelación.

Los jugadores de Perú en capilla para el partido ante Uruguay

La selección peruana perdió un jugador clave para el choque ante Uruguay de este jueves 4 de setiembre. Renato Tapia fue amonestado y acumuló su segunda tarjeta amarilla ante Ecuador, lo que provocó que fuera suspendido. Ahora, otros futbolistas nacionales podrían correr con la misma suerte.

Los integrantes de la ‘bicolor’ que están en capilla y se perderían el compromiso ante Paraguay del próximo martes 9, en caso reciban una cartulina amarilla son los siguientes: Pedro Aquino, Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Sergio Peña, Renzo Garcés y Kevin Quevedo.

De estos cinco jugadores, al menos tres se perfilan como titulares para el Perú vs Uruguay. Carlos Zambrano será el referente en la defensa; mientras que Luis Advíncula irá por la banda derecha. Sergio Peña compartirá el mediocampo con Erick Noriega -reemplazo de Tapia- y Yoshimar Yotún.

Al menos, estos tres deberán tener cuidado de ganarse la segunda amonestación ante la ‘celeste’ para poder disputar el último cotejo de la selección nacional en la presente edición de las clasificatorias sudamericanas. El técnico Óscar Ibáñez tendrá una tensión extra por este factor.

Los resultados que necesita Perú para seguir soñando con el repechaje

La selección peruana es penúltimo en la tabla de posiciones, sin embargo, los números le alcanzan para clasificar al repechaje. Actualmente, tiene 12 puntos y está a seis de Venezuela (18), quien se encuentra en la séptima casilla y zona de repesca.

La ‘blanquirroja’ tendrá que ganarle a Uruguay y esperar que los venezolanos no sumen en su visita a Argentina en Buenos Aires. Un empate de la ‘vinotinto’ significará la eliminación inmediata de la escuadra nacional, a falta de una fecha para el final de las Eliminatorias 2026.

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 antes de jugarse la fecha 17.

Pero, no es el único partido en el que el pueblo peruano estará atento. Todos los hinchas se mantendrán expectantes a lo que ocurra en el Bolivia vs Colombia, donde la ‘verde’ no deberá ganar para que la ‘bicolor’ siga con vida en el torneo Conmebol. Un empate también le conviene al ‘equipo de todos’.

De darse estos resultados en mención, Perú llegará a la última fecha de las clasificatorias con vida. Ahí, deberá vencer a Paraguay en casa y volver a esperar que Venezuela y Bolivia no sumen en sus respectivos partidos ante Colombia y Brasil.

A la par, habrá atención con la diferencia de goles. La selección peruana tiene -11, mientras que Venezuela cuenta con -4. Las derrotas de la ‘vinotinto’ tienen que ser con un resultado abultado o caso contrario las victorias de la ‘blanquirroja’ se ven obligadas a ser por goleada.