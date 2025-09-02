Perú Deportes

Dirigente de Spezia hizo importante anuncio sobre el futuro de Gianluca Lapadula: “Nunca he tenido problemas con él”

Stefano Melissano, director deportivo del club ‘aguilucho’, se refirió a la continuidad del delantero ítalo-peruano luego de ser voceado para volver a Pescara

Uno de los jugadores peruanos que no había tenido claro su futuro era Gianluca Lapadula. Y es que una lesión le impidió afrontar los partidos decisivos de Spezia Calcio en la Serie B, que al final pasaron factura y, posteriormente, su equipo no logró el ansiado ascenso a la máxima categoría. Pero cuando surgieron posibilidades de dejar el cuadro ‘aguilucho’ al estar puesto en el mercado, el director deportivo, Stefano Melissano, hizo un importante anuncio sobre la continuidad de ‘Lapa’.

Aprovechando el cierre del mercado de pases en Europa el 1 de setiembre (a excepción de Portugal (15), Turquía (12), Grecia (12) y Rusia (12)), los clubes no podrán fichar más futbolistas sino hasta enero. Ante ese panorama, el atacante nacional permanecerá para intentar pelear por conseguir una plaza en la Serie A.

"Lapadula está al 100% tras su lesión de tobillo. Ya estuvo disponible en los ‘playoffs’, pero solo por unos minutos. En ese momento, priorizó el bienestar del equipo, prolongando así su recuperación", dijo el directivo en primera instancia en conferencia de prensa.

Asimismo, Melissano descartó que haya existido algún inconveniente con el artillero de la selección peruana y que se enfocará en los objetivos de Spezia. “Ahora está plenamente motivado y listo para aportar. Nunca ha tenido ningún problema con él, ni técnico ni contractual. Se preocupa profundamente por el Spezia”, precisó.

Como se mencionó líneas arriba, Gianluca Lapadula tuvo las puertas abiertas para salir de Spezia Calcio. Incluso el técnico Luca D’Angelo admitió no convocarlo para el debut de la Serie B 2025/2026 frente a Carrarese (perdió 2-0). ¿Lapadula? Está bien, aunque no tenga los minutos necesarios para jugar los noventa minutos. Sin embargo, está en el mercado de fichajesy estamos considerando no ponerlo en el banquillo", sostuvo.

¿Gianluca Lapadula estuvo cerca de la Liga 1?

El nacido en Turín estuvo enfocado en la recuperación de su tobillo en pleno desarrollo del mercado de fichajes y entrenando por su cuenta. Desde la Liga 1 mostraron interés en trajerlo a Perú. Universitario de Deportes fue uno que sonó bastante fuerte para ficharlo, aunque el dirigente Álvaro Barco lo descartó por su alto sueldo.

Por su parte, Mr. Peet también dio a conocer que Alianza Lima estuvo cerca de contratarlo, pero la disputa entre los jugadores de la selección peruana, tanto de la ‘U’ como del cuadro ‘blanquiazul’, acabó por cortar esa eventual presencia de Lapadula en el campeonato nacional.

¿Qué dijo Marco Verratti sobre la posible llegada de Gianluca Lapadula a Pescara?

El mediocampista italiano, Marco Verratti, actual jugador de Al Duhail de Qatar y accionista de Pescara, se refirió a la posibilidad de que Gianluca Lapadula regrese a la institución durante el mercado de fichajes. Reconoció el impacto que el veterano delantero tuvo en el equipo tras su paso en la temporada 2015/2016: “Sin duda que todos tenemos buenos recuerdos de Lapadula. Sigue siendo un grandísimo jugador”.

Además, la exfigura de PSG remarcó el objetivo de fortalecer al club para lograr el ascenso: “Queremos ser primeros, así que, si podemos hacer algo, sin duda se haría”. En esa línea, el volante, campeón con Italia de la Eurocopa 2021, afirmó que mantiene comunicación frecuente con el ‘Bambino’ y valoró esa cercanía: “También hablo a menudo con él y sé lo que ha hecho por Pescara. Sigue muy unido al club y ya veremos en los últimos días del mercado de fichajes”.

Al final, esto no ocurrió y Lapadula Vargas no concretó el retorno a una institución en la que, en la campaña que defendió su camiseta, fue el máximo goleador de la Serie B y eso le sirvió para fichar a AC Milan.

