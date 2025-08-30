Perú Deportes

Diego Rebagliati opinó del fichaje de Piero Quispe a Australia: “Es un paso cortito para ir a Arabia y asegurarse económicamente”

El comentarista deportivo se refirió al traspaso del volante peruano a Sydney FC, uno de los equipos más galardonados de Oceanía

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

El comentarista deportivo se refirió a la transferencia del volante peruano a Sydney FC. (Movistar Deportes)

El traspaso de Piero Quispe al Sydney FC abrió un amplio debate entre especialistas y comentaristas deportivos en Perú. La salida del mediocampista de Pumas UNAM se produjo luego de que el club mexicano se viera obligado a negociar la transferencia a raíz del límite de cupos para futbolistas extranjeros y la necesidad de contratar a un delantero foráneo. En este contexto, la voz de Diego Rebagliati, reconocido analista de fútbol, adquirió especial relevancia tras referirse a las implicancias y oportunidades que representa para un futbolista peruano llegar a la Primera División de Australia.

Durante el programa ‘Al Ángulo’, Rebagliati compartió su percepción sobre la magnitud del reto para Quispe y el significado de desembarcar en la elite del fútbol australiano. El comentarista advirtió: “Primero pongamos en contexto que es ir a Australia, es como ir a jugar al mundo árabe, en términos de contra quien vas a ir a jugar internacionalmente, olvídate de la liga local. En el mundo árabe hay unos entrenadores espectaculares”. Para el panelista, la A-League australiana se ubica en una posición relevante dentro del abanico de destinos globales, sobre todo por las oportunidades en el ámbito internacional.

El exjugador señaló que Australia ofrece condiciones atractivas no solo desde lo deportivo sino, también, desde el entorno logístico. “En Australia debe ser alucinante, lo que más hay es terrenos, infraestructura no debe faltar. A lo que voy es que va a competir internacionalmente, es un paso cortito para ir a Arabia, Emiratos, Qatar, al mundo donde terminas asegurándote económicamente, si lo está mirando desde ese lado, no es una locura”, expresó. Este argumento busca explicar la lógica detrás del movimiento: el país de Oceanía se ha convertido en una plataforma para futbolistas que, además de desarrollo deportivo, buscan solidez en términos económicos.

Piero Quispe jugará en Sydney FC

La noticia de que Piero Quispe negociaba su llegada a Oceanía ganó peso cuando el periodista Gustavo Peralta, de L1 Max, informó en su cuenta de X (anteriormente Twitter): “Piero Quispe está muy cerca del Sydney FC, el club más grande y ganador de Australia, país que nos eliminó en el repechaje para el Mundial de Qatar. De concretarse, compartirá equipo con el brasileño Douglas Costa. Antes jugó en ese club el italiano Del Piero”. El anuncio generó un inmediato eco en medios peruanos y australianos, y motivó el análisis de especialistas sobre los alcances de la operación y el impacto para el fútbol peruano.

Solo un día después, Peralta confirmó la concreción del acuerdo: “¡Cerrado y oficial! Piero Quispe jugará en el Sydney FC de Australia. Documentos firmados. El volante peruano va a préstamo durante 9 meses por parte de Pumas de México, club con el que extenderá su vínculo por dos años más como parte de la operación”.

De acuerdo con Diego Rebagliati, el salto de Quispe a Sydney FC representa una apertura al mercado asiático para futbolistas sudamericanos. “Australia no es Nueva Zelanda, Australia se ha metido a la Confederación Asiática y ellos juegan en el mundo árabe, juegan la Champions League de Asia, están permanentemente planteándose retos, me parece un lugar loquísimo de ir a jugar”, declaró. El panelista remarcó que, a diferencia de otros destinos periféricos, Australia permite al jugador insertarse en el calendario competitivo de la AFC, donde se cruzan ligas en expansión, como la saudí, la qatarí y la emiratí.

