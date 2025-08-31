Exfigura de PSG reveló charla con Gianluca Lapadula para volver a Pescara: “Hablo con él, es un grandísimo jugador”

Marco Verratti, jugador de Al Duhail y actual accionista del cuadro 'albiazul', se pronunció por la opción de sumar al delantero peruano al equipo para la Serie B. (Video: Twitter)

La última temporada no fue muy positiva para Gianluca Lapadula, en la que apenas anotó 4 goles en 14 partidos. Los problemas físicos y las decisiones del técnico de Spezia Calcio, Luca D’Angelo, hicieron que quede de lado y su futuro sea una incógnita. Y pese a que su intención es seguir debido a una estrategia contractual de parte de los ‘aguiluchos’, recientemente se abrió la posibilidad de volver a Pescara. En ese sentido, Marco Verratti, exfigura de PSG y accionista de dicho club, reveló charla con el delantero peruano sobre un retorno al equipo donde brindó su mejor versión.

En un acto protocolar de la institución ‘albiazul’, el también mediocampista italiano de Al Duhail de Qatar fue consultado por un periodista acerca de las declaraciones del presidente de la institución, que admitió que le encantaría el regreso de ‘Lapa’, a lo que respondió de la siguiente forma:

“Sin duda que todos tenemos buenos recuerdos de Lapadula. Sigue siendo un grandísimo jugador. Si hay algo que podemos hacer para reforzar al equipo, ese es nuestro objetivo. Queremos ser primeros, así que, si podemos hacer algo, sin duda se haría”, comentó para ‘Rete8′.

Ahí fue cuando el menudo volante, reconoció que analizarán la situación de Gianluca Lapadula para ver si es viable su vuelta a Pescara, donde convirtió 30 anotaciones en 46 cotejos, logrando el ascenso a la Serie A en la temporada 2015/2016. “También hablo a menudo con él y sé lo que ha hecho por Pescara. Sigue muy unido al club y ya veremos en los últimos días del mercado de fichajes”, precisó.

Gianluca Lapadula celebrando el ascenso con Pescara hace diez años. - créditos: Difusión

Justamente, el presidente de Pescara, Daniele Sebastiani, había anticipado hace unos días sobre su interés de incorporar a Gianluca Lapadula, alegando que necesitaban un elemento en cada posición del campo.

Ahora, luego de no ser tenido en cuenta por el DT de Spezia Calcio, Luca D’Angelo, para el último partido de la Serie B contra US Catanzaro, la esperanza se mantiene intacta. "Gianluca Lapadula es el sueño de todos, incluido el nuestro. Tendremos que encontrar algo para que Gianluca vuelva, necesitamos la combinación perfecta. Estamos trabajando en ello", acotó para dicho medio.

Por lo pronto, el nacido en Turín solo tuvo minutos con el conjunto de Liguria en el duelo ante Cremonese, disputando 22 minutos en el triunfo de visita de su equipo por 3-2.

Gianluca Lapadula se incorporó tarde a los entrenamientos de pretemporada de Spezia Calcio, mientras solucionaba su futuro. - créditos: Difusión

¿Gianluca Lapadula pudo haber llegado a la Liga 1?

El comentarista deportivo, Mr. Peet, reveló que Gianluca Lapadula, que fue tanteado por Universitario este año, estuvo a punto de fichar por Alianza Lima y convertirse en el jugador mejor remunerado del fútbol peruano, aunque la operación no se concretó debido a factores extradeportivos. Según relató en ‘A Presión’, el delantero ítalo-peruano había alcanzado un acuerdo verbal y económico con la directiva ‘blanquiazul’.

De acuerdo con el narrador, el futbolista visitó Lima durante el inicio del ciclo de Jorge Fossati al mando de la selección peruana, cuando se disputaba un amistoso en Matute. El primer contacto directo con el club sucedió en ese contexto. “Lapadula ya tenía un acuerdo verbal y económico, que iba a ser el salario más alto del fútbol peruano con Alianza Lima”, afirmó.

Sin embargo, jugadores de la ‘U’ de la ‘bicolor’ se enteraron de estas charlas y lo invitaron a Campo Mar. Según Peter Arévalo, incluso existió un encuentro con Jean Ferrari, administrador del club en esa época, quien le planteó una alternativa contractual para unirse al elenco ‘merengue’. “Le sacan una reunión con Jean Ferrari. Lapadula dice lo que Alianza le ofreció, pero ellos le dicen ‘yo te ofrezco esto’ y lo hacen posar con la camiseta de Universitario”, explicó.

Todo esto no generó algo positivo en ‘Lapa’, qu desistió de la posibilidad de jugar en la Liga 1. En esa línea, Mr. Peet comentó que “hace unas semanas he tenido contacto con la persona que contactó a Lapadula, que trabajó con la selección, que trabajó con Ricardo Gareca y que había sido el intermediario para que Lapadula tenga esa conversación con Alianza”. De esa comunicación, el periodista extrajo que tras el episodio conocido en el espacio televisivo ‘El Valor de la Verdad’, Lapadula confirmó su decisión: “No hay forma de que yo vaya al fútbol peruano”.

El periodista deportivo habló de la opción que tuvo el delantero ítalo-peruano de llegar al cuadro 'blanquiazul'. (Video: A Presión)