Se reveló fecha de las reapariciones de Miguel Araujo, Gustavo Cazonatti y Jhilmar Lora en Sporting Cristal

Gustavo Zevallos, gerente deportivo, contó el motivo por el que Cristian Benavente todavía no debutó con los 'cerveceros'. Además, respaldó a Paulo Autuori por declaraciones contra la Liga 1

Sporting Cristal es uno de los candidatos para levantar el trofeo del Torneo Clausura 2025 y viene realizando méritos para lograrlo: está invicto y marcha en el segundo lugar con 14 puntos, tiene uno menos que el líder Universitario de Deportes. La lucha por el segundo campeonato de la Liga 1 está al ‘rojo vivo’ y un tropezón podría marcar diferencias.

Paulo Autuori sufrió bajas de sus figuras durante la temporada, pero está a punto de recuperarlas para afrontar el último tramo de la competición. Se reveló fecha de las reapariciones de Miguel Araujo, Gustavo Cazonatti y Jhilmar Lora tras superar sus lesiones.

“Jhilmar Lora entrena con normalidad, seguramente tendrá su oportunidad. En cuanto a Miguel Araujo, está haciendo trabajos en gimnasio y con el grupo. Esperamos que llegue a la primera fecha tras la reanudación del torneo. Cazonatti está muy bien y estará listo en noviembre. Mientras no cumpla el octavo mes de recuperación, no podrá reaparecer, pero confiamos en que pueda estar en los playoffs”, comentó Gustavo Zevallos, gerente deportivo de los ‘cerveceros’ en entrevista con RPP.

El defensor central evitó el gol de Matías Succar en el final del partido. (L1 Max)

Además, el directivo resolvió dudas y apuntó por qué aún no se ha dado el debut de Cristian Benavente con los rimeneses: “Tenemos una plantilla de casi 30 jugadores. Benavente recién había llegado, por eso no juega todavía. Está entrenando como todos los demás. Autuori no es un entrenador que pida jugadores constantemente, busca equilibrar entre jóvenes y experimentados”.

Respaldo a Paulo Autuori por criticar a la Liga 1

Paulo Autuori lanzó fulminante crítica contra la Liga 1, aseguró que hay un retroceso en el fútbol peruano y todo está peor desde que se fue, hace más de 20 años. Eso generó muchas reacciones y Gustavo Zevallos, gerente deportivo de los ‘cerveceros’, salió a respaldar lo dicho por el técnico brasileño.

“El profe siempre comenta este tema. Lo hizo público el fin de semana, y lo que él piensa es lo mismo que pensamos todos en el club: tiene que haber transparencia y normas justas. No se pueden cambiar las reglas a pocas semanas de que acabe el torneo. Los clubes somos los actores principales y, sin embargo, las decisiones se toman sin nuestra voz. Ojalá con la nueva Liga eso cambie y se nos escuche. El torneo tiene que ser igual para todos, nadie debe tener corona“, declaró el dirigente.

Zevallos también se refirió al reclamo que hicieron los rimenses sobre los constantes cambios de localía que se viene realizando en el campeonato tras conocerse que Universitario de Deportes visitará a UTC en Trujillo y no en Cajabamba.

“En abril tomamos conocimiento de la modificación del reglamento y enviamos una comunicación. Este artículo se aprobó bajo un contexto de desastre natural, pero poco después se levantó la suspensión del Mansiche. Lo que pedimos es que el reglamento vuelva a ser como estaba y que, si sucede algo, se haga de manera ordenada. Lo que estamos defendiendo son principios, no intereses coyunturales. Queremos claridad y respeto a la competencia”, finalizó.

¿Qué dijo Paulo Autuori contra la Liga 1?

El técnico brasileño no se guardó nada y criticó duramente a la Liga 1 luego de que se oficialice la eliminación de Deportivo Binacional del campeonato, hecho que perjudicó a su equipo porque le quitó el liderato.

“Yo no llegué ahora al Perú, cuando hago un ejercicio de memoria, pienso que el fútbol peruano está parado, no está evolucionando en nada, son 23 años que salí de Cristal, 20 de la selección y veo las cosas peores de cuando estaba”, declaró el DT en la previa del partido entre Sporting Cristal y UTC.

