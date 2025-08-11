Perú Deportes

Portugal presentó sus convocados para serie ante Perú por Copa Davis: ‘lusos‘ jugarán en Lima con tres Top 200

El equipo capitaneado por Rui Machado ha puesto toda la carne en el asador para afrontar la llave que brinda un pasaje a las ‘qualifiers‘ de la Copa del Mundo del tenis

Por José Manuel Quintana

Rivales confirmados. La selección peruana se medirá ante su similar de Portugal por un lugar en las clasificatorias de la Copa Davis. La serie tendrá lugar este 12 y 13 de septiembre en el Club Lawn Tennis de la Exposición de Lima. El elenco europeo ha anunciado a sus convocados de cara a los compromisos ante los capitaneados por ‘Lucho‘ Horna.

Del otro lado del banquillo en la cancha Hermanos Buse estará ubicado el quinteto ‘luso‘ con su capitán Rui Machado —Top 60 en 2011 durante su etapa como jugador de singles—. El representativo ibérico pisará el polvo de ladrillo peruano con sus mejores elementos.

La principal figura de los portugueses es Nuno Borges. El diestro nacido en Maia hace 28 años exhibe en sus vitrinas el ATP 250 de Bastad, obtenido el año pasado. Actualmente es el número 38 del mundo y no pasa por un presente muy alentador, puesto que se despidió de Cincinnati, Canadá —segundo partido— y Nordea en primera ronda.

La segunda carta principal de Machado es Jaime Faria. El tenista de 22 años ocupa la casilla número 124 en el ranking ATP. En febrero de esta temporada, registró su mejor posición: #87. Su actualidad no es muy auspiciosa: tres derrotas al hilo luego de superar la clasificación de Wimbledon y despedirse en primera ronda.

Portugal presentó a sus cinco
Portugal presentó a sus cinco tenistas de cara a la llave ante Perú por Copa Davis. Crédito: FPTenis

Henrique Rocha, de apenas 21 años, es una de las promesas del tenis portugués. El nacido en Oporto viene de disputar el Challenger de la ciudad que lo vio nacer: Alejandro Moro lo apeó en cuartos de final. En 2024, se coronó en el Challenger de Murcia. Esta temporada, alcanzó la tercera ronda de Roland Garros tras superar los clasificatorios.

Frederico Ferreira, de 30 años, completa la lista de tenistas individuales. El experimentado deportista es actual #258 del mundo. Su mejor posición la consiguió en 2021: #168. El integrante final del elenco portugués es el doblista Francisco Cabral, #32 del mundo en la categoría de dobles.

Duelos directos: uno para cada lado

En el historial, Jaime Faria e Ignacio Buse se han visto las caras en una oportunidad. El duelo fue correspondiente a la primera ronda del ITF de Portugal F1 2024. El compromiso terminó favorable para el tenista peruano tras remontar al ‘luso‘ 5-7, 6-4 y 7-5.

Un año antes, también en el circuito ITF, el binomio conformado por los peruanos Ignacio Buse y Gonzalo Bueno se midió frente a la dupla Henrique Rocha y Jaime Faria en el torneo de España F13 de 2023. El cotejo fue para los portugueses con parciales 6-2 y 6-4.

La selección peruana venció 2-0
La selección peruana venció 2-0 a Líbano en el primer día de los play offs del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025.

Las ausencias de ‘Juampi‘ y Conner

El capitán del equipo peruano, ‘Lucho‘ Horna, tiene dos grandes problemas a la hora de presentar la lista de convocados para la serie ante Portugal. Por un lado, quien hasta hace un par de años era el representante bandera del tenis nacional, Juan Pablo Varillas, aqueja una lesión que lo tiene fuera de las canchas desde mayo de este año.

Juan Pablo Varillas fue incluido en la lista ante Chile y Suiza el año pasado. Sin embargo, en la llave frente a Líbano que clasificó a Perú a esta ronda, no estuvo disponible. Lo más probable es que Horna no pueda contar con él y se decante por un tenista de menor recorrido.

Por otro lado, un serio inconveniente es la sanción impuesta al tenista Conner Huertas del Pino, quien fue sancionado por el Programa Antidopaje del Tenis (TADP) por la presencia de boldenona en su organismo. La entidad supervisora anunció que la presencia de la sustancia se encontró tras el Challenger de Bogotá.

El tenista peruano Conner Huertas
El tenista peruano Conner Huertas del Pinoi se encuentra suspendido provisionalmente desde el 7 de julio, informó la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA). Crédito: Tenis al Máximo

Tras cerca de dos semanas de suspensión en todas las canchas de tenis profesional, Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA por sus siglas en inglés) aún no ha emitido un veredicto sobre la apelación del deportista nacional. La Federación Peruana de Tenis confía en que se revierta la decisión por los antecedentes con la misma sustancia y en el mismo evento.

