El talento internacional sigue aterrizando en la Liga Peruana de Vóley: Atenea ficha a figura de la selección argentina

Nicole Pérez se suma como refuerzo de Atenea para la próxima temporada. Crédito: Instagram

El mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley continúa generando gran expectativa. Los 12 equipos que disputarán la próxima temporada del torneo se vienen reforzando con todo, y Atlético Atenea, reciente ascendido a la máxima categoría, no es la excepción. El mencionado club ha dado la sorpresa al incorporar un refuerzo de talla internacional, dejando en claro su intención de ser protagonista desde el arranque del campeonato.

Atenea, que ascendió a Primera el año pasado, sigue dando pasos firmes en su objetivo de consolidarse en la élite del vóley peruano. En ese camino, el equipo decidió reforzarse con Nicole Pérez, destacada atacante de la selección argentina, quien actualmente disputa el Campeonato Mundial de Vóley Femenino 2025 en Tailandia con las reconocidas ‘Panteras’.

La noticia fue oficializada a través de las redes sociales del club, que no ocultó su entusiasmo por la llegada de la jugadora ‘albiceleste’. “Nos llena de emoción anunciar que Nicole Pérez, punta argentina, se une a las Diosas para la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóleibol”, publicó en un mensaje que rápidamente generó reacciones positivas entre los aficionados.

Nicole Pérez es una punta receptora de gran proyección, que ha formado parte del proceso de selecciones argentinas juveniles y mayores. En su carrera ha defendido camisetas importantes como la de CEF 5 de La Rioja y Gimnasia y Esgrima La Plata en Argentina, además del club francés Volley‑Ball Pays Viennois, de donde proviene. A sus 21 años, llega a Perú en uno de los momentos más importantes de su carrera, con el aval de estar compitiendo en el más alto nivel internacional.

Atlético Atenea confirmó la incorporación de Nicole Pérez. Crédito: Captura

Atenea y un proyecto ambicioso

Atlético Atenea logró su ascenso a inicios del 2024, y desde entonces ha trabajado con determinación para consolidarse en la élite del voleibol peruano. En su temporada debut en la máxima categoría, el equipo demostró que no llegó por casualidad: con un proyecto serio y una plantilla bien conformada, logró clasificar al octogonal final por el título, cumpliendo con creces su primer gran objetivo, pese a finalizar en la octava posición.

Ahora, con las bases sentadas, el conjunto de las ‘diosas’ apunta a dar un nuevo salto de calidad. El fichaje de Nicole Pérez no solo representa un refuerzo de jerarquía, sino también un golpe de autoridad que reafirma su intención de pelear de igual a igual frente a los equipos más consolidados del campeonato.

Una Liga que sigue atrayendo figuras internacionales

El fichaje de Nicole Pérez no es un caso aislado. La presencia de jugadoras internacionales en la Liga Peruana de Vóley se ha incrementado notablemente en las últimas temporadas, y este 2025 no es la excepción. De hecho, varios clubes han apostado fuerte por talento extranjero que actualmente también participa del Mundial de Vóley en Tailandia.

Alianza Lima, uno de los clubes más tradicionales del país, sumó a tres refuerzos internacionales de peso que se encuentran hoy en suelo tailandés: María Alejandra Marín (armadora colombiana), Doris González (central chilena) y Elina Rodríguez (punta argentina). Estos refuerzos forman parte de un ambicioso plan del club íntimo por consolidarse como protagonista a nivel local e internacional, especialmente de cara al Mundial de Clubes que disputarán próximamente.

Por su parte, Regatas Lima también cuenta en sus filas con la armadora colombiana Katherin Ramírez, quien ha sido parte del proceso de su selección nacional. Universidad San Martín, otro habitual animador del campeonato, tiene entre sus refuerzos a Paola Rivera, también internacional con México. La llegada de estas jugadoras contribuye a elevar el nivel técnico y competitivo de la liga, generando un entorno más exigente y profesional para todas las participantes.