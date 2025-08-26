Christian Cueva desesperó a rival con jugada y generó bronca en Emelec vs Independiente del Valle por LigaPro 2025

El peruano se fue a los empujones por acción en la mitad del campo. (Video: El Canal del Fútbol)

Christian Cueva ha dejado atrás un problema que mermó su estado físico para posicionarse como uno de los titulares de Emelec en su partido contra Independiente del Valle, en el marco de la jornada 26° de la LigaPro 2025. Sin embargo, el futbolista peruano no fue un puntual diferencial en el desarrollo de las acciones.

Eso sí, el ‘10′ andino demostró todas sus credenciales en una acción que ha dado que hablar en Ecuador por la forma en cómo desequilibró tanto a IDV, desde el sector del mediocampo, como a un oponente, en concreto a Jordy Alcívar.

Christian Cueva descolla en Emelec. - Crédito: Composición Infobae

Cueva conducía con velocidad y propiedad por el centro de la cancha; al percatarse que Alcívar se le acercaba para quitarle el esférico, lo descolocó con un amague. Pero en un intento desesperado, Jordy lo tomó la cintura para frenarlo, aunque la idea salió mal, porque acabó cayéndose al césped mientras el peruano se mantuvo en pie.

La caída del elemento de Independiente del Valle ocasionó que algunos compañeros recriminasen con ira al volante de Emelec. De hecho, uno de ellos se extralimitó empujándolo, delante de la mirada atenta del árbitro, ocasionando una gresca en el escenario.

'Aladino' abrió el camino del triunfo del 'bombillo' en el duelo por LigaPro de Ecuador. (Zapping TV)

Christian Cueva, desde luego, que no se quedó de brazos cruzados y también reaccionó con dureza. Es ahí cuando el resto de integrantes del ‘bombillo’ acudió en su auxilio para contenerlo y separarlo. Se aprecia, además, como Alfonso Barco surge en el pleito para calmar las aguas. Todo se resolvió, finalmente, con una amonestación para Jordy Alcívar.

El enfrentamiento, pese a esas dificultades, acabó favorable para el ‘auriazul’ con una solitaria anotación del argentino Claudio Spinelli. El resultado afianza a IDV en la cima de la clasificación, mientras deja muy tocado a los ‘eléctricos’ en la parte media-baja de la tabla de posiciones (noveno puesto).

Christian Cueva no estuvo al tanto que Emelec peleaba el descenso.

Cueva, última carta de Emelec

Christian Cueva se convirtió en refuerzo de Emelec, siendo oficializado junto a José Francisco Cevallos durante la tradicional “Explosión Azul”. El mediocampista peruano, proveniente de Cienciano, firmó hasta junio de 2026.

Su llegada generó gran expectativa: la prensa ecuatoriana destacó su arribo a Guayaquil como significativo, mientras que ya en sus primeros cuatro partidos registró un gol y una asistencia en la LigaPro 2025, aportando pausa, creatividad y liderazgo para alejar al equipo de los puestos de descenso.

El volante dio centro de gol para el cuadro 'azul'. (Video: Canal del Fútbol)

Aun así, ‘Aladino’ no ha logrado convencer completamente al cuerpo técnico de turno de la selección peruana. El estratega interino Óscar Ibáñez sigue pasando de él prefiriendo llamar a otros futbolistas que, valgan verdades, carecen del talento innato del ‘10′. De acuerdo a informaciones difundidas en el ámbito deportivo, la decisión de no considerar al volante para los próximos encuentros habría estado influenciada por una cuestión extradeportiva.

La presencia constante de Cueva en titulares asociados al espectáculo y la farándula no fue vista con buenos ojos por parte de los encargados de la selección. Un allegado declaró: “No lo quieren porque jala mucha prensa de farándula”. No se reportaron problemas físicos o técnicos que justifiquen la no inclusión, lo que refuerza la versión signada.