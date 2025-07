Universitario debe hacer doble pago para fichar a Luis Ramos: “Es una cifra impagable, no hará locuras económicas”

El periodista Gustavo Peralta reveló los problemas que tiene la 'U' para contratar al delantero peruano de América de Cali. (Video: Hablemos de MAX)

Universitario de Deportes puede presumir de seguir en la lucha por el Torneo Apertura. A falta de dos jornadas para que culmine el primer certamen de la Liga 1 2025, la ‘U’ depende de sí misma para hacerse con el trofeo, aunque la directiva ha venido trabajando, a la par, en las contrataciones para el Clausura. Uno de los jugadores que ha sonado en tienda ‘crema’ es Luis Ramos, pero no sería una operación sencilla ante un doble pago que pone en complicaciones económicas al club.

El periodista deportivo, Gustavo Peralta, dio a conocer los últimos alcances sobre las negociaciones entre los ‘merengues’ con América de Cali y Cusco FC, dueño de la carta pase del futbolista, dando a entender que se trata de una transferencia inviable desde lo financiero.

“Sigue complicado (el caso Ramos). No está descartado del todo, pero sigue siendo un punto difícil por lo que ya conocemos: el doble pago que se tendría que hacer, a América de Cali por la compensación y a Cusco FC. Eso se hace una cifra impagable para lo que la ‘U’ maneja como finanzas. Tiene dinero, pero no hace locuras económicas”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘Hablemos de MAX’.

Luis Ramos fichó por América de Cali este año y ha anotado goles importantes en liga colombiana y Copa Sudamericana. - créditos: AFP

De la misma manera, el comunicador dejó en claro que la dirigencia liderada por Jean Ferrari no ha ofrecido altos sueldos a las recientes incorporaciones, por lo que el del ‘Tanque’ tendría que acomodarse a la realidad institucional. “Mucho se piensa que en los últimos jugadores que ha contratado la ‘U’, Santamaría y Castillo, ha gastado un billetón o ha elevado los sueldos. Nada que ver, son sueldos muy normales, muy a la par de los jugadores que actualmente están en el equipo”, comentó.

Gustavo Peralta reconoció que las declaraciones de Luis Ramos en el duelo de Universitario ante Atlético Grau significan que pretender arribar al conjunto de Ate. “Él dijo (sus declaraciones) porque tiene esa intención, las ganas, el ‘sé que las condiciones están difíciles, pero sí quiero’”, sostuvo.

Ahora, la información del periodista va de la mano con lo que expresó el técnico Jorge Fossati, cuando fue consultado por el posible arribo del atacante trujillano, a quien conoce de su paso por la selección peruana. Eso sí, esta operación no afecta la continuidad de Diego Churín, quien se quedaría hasta final de temporada.

“No tengo el poder de decir ‘tú te vas, tú te quedas, págale a este, págale al otro’, no estamos en el Real Madrid, no nos engañemos, no se puede", acotó el entrenador uruguayo.

Luis Ramos fue convocado por primera vez a la selección peruana bajo el mando de Jorge Fossati. - créditos: FPF

Luis Ramos sobre la posibilidad de fichar por Universitario

En el anterior partido de Universitario, Luis Ramos se hizo presente en el estadio Mansiche de Trujillo, y admitió que ha venido manteniendo negociaciones con la dirigiencia de la ‘U’ para concretar su fichaje. "Obviamente. Creo que no es novedad, se comunicaron conmigo, con mi empresario Rodrigo. Esperemos que se pueda dar la posibilidad. Feliz porque quién no quisiera jugar en uno de los equipos más grandes del Perú y muy contento por eso", dijo en primera instancia para ‘L1 MAX’.

Asimismo, el artillero nacional confesó que su representante ha llevado a cabo las conversaciones con directivos de América de Cali y Cusco FC. “Mi empresario está manejando todo. Él solo me dice ‘dedícate a jugar que todo llegará’, y yo me encargo de hacer bien mi trabajo, ser un profesional y esperemos que en algún momento pueda jugar en uno de los equipos grandes de Perú”, añadió.

Luis Ramos confirma interés de Universitario: "esperemos que se pueda dar" | Liga 1 Max

Por lo pronto, Ramos Leiva se sumó a los trabajos de América de Cali, con el que tiene contrato hasta fin de año, y buscará mejorar las cifras que logró en el primer semestre: 6 goles y 1 asistencia en 26 compromisos.

Los ‘diablos rojos’ fueron eliminados en semifinales de la liga colombiana, aunque ahora intentarán mejorar sus prestaciones bajo el mando de Diego Raimondi, quien reemplazó a Jorge da Silva. Una nueva oportunidad para el atacante peruano.