Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal TV online del clásico por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ volverán a verse las caras, y esta vez será en el estadio Monumental. Ambos necesitan el triunfo para apoderarse del liderato del campeonato. Conoce las señales para sintonizar el clásico que promete sacar chispas

Grace Nole Alcántara

Grace Nole Alcántara

Dónde ver Universitario vs Alianza
Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025

El Perú se paralizará con el clásico que protagonizarán Universitario de Deportes y Alianza Lima hoy, domingo 24 de agosto, a las 17:30 horas en el estadio Monumental de Ate por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Este esperado duelo será decisivo para los intereses de ambos equipos rumbo al título nacional de la Liga 1.

Los ‘cremas’ serán dueños de casa y contarán con el aliento de toda su hinchada que los alentará para cumplir con el objetivo de sacar un triunfo que le permita asegurar el liderato del campeonato. La ‘U’ estará motivado después de la gran actuación que realizó frente Palmeiras en Brasil, fue eliminado de la Copa Libertadores con la frente en alto y en medio de aplausos.

Al frente tendrá a los ‘blanquiazules’ que viven un momento sublime tras su histórica clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de vencer a Universidad Católica de Ecuador en Quito. Los ‘grones’ tienen mayor presión para sumar de a tres para acortar distancias con el primer lugar: está a tres unidades de los líderes Sporting Cristal y los ‘merengues’, ambos tienen 14.

“¿Quién está para mañana? Si saben alguna forma de saber si un jugador está recuperado sin entrenar, avísenme. Lo que siento y me preocupa, ya lo dije: los árbitros juegan, es así, forman parte del juego. Ojalá Dios los ilumine a todos. Hoy también tienes que pensar en los del VAR, que muchas veces complican a los árbitros en vez de ayudarlos. Ojalá que cuando termine el partido se pueda hablar de fútbol y nada más”, apuntó Jorge Fossati en a previa del clásico.

'Blanquiazules' y 'cremas' igualaron 1-1 en Matute por el Torneo Apertura.

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025

El clásico peruano será transmitido por GOLPERU, operador que cuenta con los derechos de transmisión de Universitario de Deportes en sus partidos como locales, y se podrá seguir a través de los canales 14 y 714 en HD. También se verá por Movistar Play, plataforma streaming que es totalmente gratuito para todos sus suscriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el estadio Monumental con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, polémicas, palabra de los protagonistas, tabla de posiciones, y mucho más.

El clásico del fútbol peruano tendrá lugar en el estadio Monumental de Ate.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima?

Los ‘cremas’ recibirán a los ‘blanquiazules’ hoy, domingo 24 de agosto, en el estadio Monumental de Ate, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido es a las 17:30 horas Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 18:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 19:30 horas.

Será la segunda vez que los ‘compadres’ estén frente a frente en la temporada: en la primera oportunidad igualaron 1-1 en Matute por el Torneo Apertura. Kevin Quevedo y José Rivera fueron los que anotaron los goles y sentenciaron el empate que tuvo mucha polémica.

Universitario recibe a Alianza Lima
Universitario recibe a Alianza Lima en el estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Crédito: Liga 1

Universitario vs Alianza Lima: posibles alineaciones

Universitario: Sebastián Britos; César Inga, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

