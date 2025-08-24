Perú Deportes

Alineaciones de Universitario vs Alianza Lima HOY: posibles titulares para clásico por Torneo Clausura de Liga 1 2025

El conjunto ‘merengue’ buscará conseguir el triunfo ante sus hinchas frente a su clásico rival para acercarse al ansiado tricampeonato nacional. Conoce las posibles formaciones

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Posibles alineaciones de Universitario vs
Posibles alineaciones de Universitario vs Alianza Lima por Torneo Clausura 2025.

Hoy, domingo 24 de agosto, Universitario de Deportes se medirá en condición de local contra Alianza Lima en un duelo válido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El estadio Monumental será el escenario de un compromiso clave para ambos equipos, que llegan de diferentes realidades y dejarán la vida en la cancha.

El cuadro ‘crema’ cerró su participación en la Copa Libertadores luego de enfrentarse a Palmeiras de Brasil, por lo que ahora todos sus esfuerzos estarán en el medio local y con la intención de conseguir el tricampeonato nacional.

Justamente, el conjunto ‘merengue’ logró un impulsó anímico luego de trepar al primer lugar de la tabla del segundo certamen de la temporada. Pese a que se ubicaba en el tercer puesto con 14 puntos, detrás de Sporting Cristal y Cusco FC; la descalificación de Deportivo Binacional hizo que la ‘U’ trepe al primer lugar y, tanto ‘celestes’ como ‘dorados’, bajen posiciones.

El equipo ‘merengue’ que no tendrá a todo su plantel completo debido a la lesión de Rodrigo Ureña, viene de empatar en su visita a Sport Huancayo por 1-1, en un partido polémico por un gol anulado de Alex Valera, lo cual generó varias críticas de la delegación de Universitario hacia la CONAR (Comisión Nacional de Árbitros).

Empate 1-1 en el IPD por la jornada 6. (Video: L1MAX)

A raíz de los diversos reclamos que se dieron por la invalidación de dicho gol, sumado a los que se dijeron por el poco tiempo de preparación para el clásico ante Alianza Lima, Jorge Fossati explotó

“Nosotros como entrenadores tenemos la obligación de pensar un poquito más allá. Cómo nos condicionan innecesariamente el domingo, es claro. Hay una ventaja deportiva y no es para nosotros, que no la pido, jamás pido ventaja, ahora no me gusta que me saquen ventaja, no es que no me guste, es nuestra obligación defender a nuestro club, para que no nos saquen de acá”, indicó ante los medios de comunicación.

Posible alineación de Universitario

Universitario es consciente de que tiene que ganar este partido ante sus hinchas para seguir en la pelea por el Torneo Clausura, que a su vez le permita adjudicarse el tricampeonato nacional. Por tal motivo, el DT Jorge Fossati pondrá toda la carne en el asador con su típica formación 3-5-2.

Bajo esa premisa, el uruguayo Sebastián Britos se pararía bajo los tres palos. En la retaguardia, Aldo Corzo, Williams Riveros y Anderson Santamaría. Andy Polo se mantendría como carrilero por derecha, mientras que el encargado de la zona izquierda está en suspenso por tener a José Carabalí y a César Inga.

En tanto, en la mitad de la cancha no habrían variantes con respecto a cotejos anteriores salvo por la ausencia mencionada de Rodrigo Ureña. En esa línea, Jesús Castillo sería el volante ancla, mientras que Martín Pérez Guedes y Jairo Concha jugarían en posiciones más adelantadas.

Por último, la zona de ataque de la ‘U’ tampoco sufriría cambios por la titularidad de Edison Flores y Alex Valera. El ‘Orejas’ no viene en un buen nivel y buscará resarcirse en este partido de gran envergadura.

Rodrigo Ureña será baja en
Rodrigo Ureña será baja en Universitario para el duelo con Alianza Lima. - créditos: Liga 1

Posible alineación de Alianza Lima

Por otro lado, Alianza Lima llega con la moral a tope tras eliminar a Universidad Católica de Ecuador en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Además, le ganó por 3-1 a ADT en Matute en la jornada pasada del Torneo Clausura y se coloca en el quinto lugar con 11 puntos.

Las únicas bajas que tendrá el conjunto ‘victoriano’ es la de Paolo Guerrero y Pablo Lavandeira por problemas físicos. Por tal motivo, el entrenador Néstor Gorosito mandaría a la cancha el siguiente once titular: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos.

