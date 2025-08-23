Con Jefferson Farfán, Alianza Lima tuvo sensacional banderazo en Matute previo al clásico con Universitario por Liga 1 2025

El club 'blanquiazul' vivió emocionante momento en la previa del clásico con Universitario. (José Varela)

Este sábado 23 de agosto, Alianza Lima abrió las puertas del estadio Alejandro Villanueva para que ingresen sus hinchas y realicen un banderazo previo al segundo clásico de la temporada con Universitario de Deportes. No solo estuvo presente un numeroso grupo de fanáticos, el ídolo Jefferson Farfán también formó parte de este emotivo momento.

El equipo de Néstor Gorosito realizó su último entrenamiento de cara al choque con la ‘U’ por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Antes de que los jugadores se marchen a la concentración, el club dejó ingresar a su hinchada a la tribuna sur de Matute como un acto de unión y compromiso en este momento clave de la temporada.

Los simpatizantes ‘íntimos’ -con bandeloras e instrumentos- entonaron los cánticos más característicos de la institución y los futbolistas se sumaron cuando la ‘doce’ cantó ‘el que no salta, una gallina’, dando brincos y abrazados uno con otros sobre el gramado del complejo deportivo de La Victoria.

Hinchas y equipo de Alianza Lima juntos a poco del clásico con Universitario de Deportes.

Estos videos, rápidamente, se hicieron virales en las redes sociales. Pero, otro hecho que llamó mucha la atención de este suceso fue la presencia de Jefferson Farfán, exjugador y figura de Alianza Lima. La ‘Foquita’ dejó la comodidad de su casa para participar de este emocionante encuentro entre hinchas y plantel.

La asistencia de Farfán fue confirmada con una fotografía publicada por Kevin Quevedo, a quien lo había elogiado días atrás por su golazo ante Universidad Católica, el cual selló la clasificación de los ‘blanquiazules’ a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Quevedo subió la postal a su cuenta de Instagram, en la que los dos aparecen a ras de cancha. ‘JF10′ no tardó en responderle al extremo peruano. “Suerte mi galáctico mañana”, fueron las palabras del ídolo del ‘equipo del pueblo’ para el referente en ataque de Gorosito, lo que refuerza la buena amistad entre ambos.

Jefferson Farfán junto a Kevin Quevedo en el banderazo de Alianza Lima previo al clásico con Universitario.

Clásico por el primer lugar del Clausura

Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán este domingo una nueva edición del clásico del fútbol peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El esperado encuentro se disputará en el estadio Monumental de Ate a partir de las 17:30 horas, escenario que recibirá a miles de espectadores y que será el foco de atención a nivel nacional. La transmisión oficial estará a cargo de GOLPERU, disponible en el canal 14 o 714 HD de Movistar TV, mientras que la página web de Infoba Perú ofrecerá cobertura total, minuto a minuto y con todas las jugadas relevantes del duelo.

El clásico entre Universitario y Alianza no solo revive uno de los duelos más tradicionales e intensos del campeonato, sino que llega cargado de emoción por el contexto actual de ambos equipos: los dos pelean directamente por el título del Torneo Clausura. La ‘U’, dirigida por Jorge Fossati, ocupa el primer puesto en la tabla, mientras que el elenco ‘blanquiazul’, bajo la conducción de Néstor Gorosito, se encuentra en la quinta posición, aunque solo tres puntos los separan, lo que le otorga un tinte decisivo a este encuentro.

El clásico del fútbol peruano tendrá lugar en el estadio Monumental de Ate.

La importancia de este enfrentamiento radica en que, si la ‘U’ logra quedarse con el triunfo, mantendrá el liderazgo de la tabla y ampliará la ventaja respecto a uno de sus más importantes perseguidores. En cambio, si el ‘equipo del pueblo’ consigue imponerse en condición de visitante, igualará a los ‘merengues’ en puntaje justo antes de la pausa que tendrá la Liga 1 debido a la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.