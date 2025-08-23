Perú Deportes

Con Jefferson Farfán, Alianza Lima tuvo sensacional banderazo en Matute previo al clásico con Universitario por Liga 1 2025

La ‘Foquita’ y la hinchada ‘blanquiazul’ se hicieron presentes en el estadio Alejandro Villanueva para mostrarle su respaldo a los jugadores y comando técnico a poco del choque con la ‘U’

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
El club 'blanquiazul' vivió emocionante momento en la previa del clásico con Universitario. (José Varela)

Este sábado 23 de agosto, Alianza Lima abrió las puertas del estadio Alejandro Villanueva para que ingresen sus hinchas y realicen un banderazo previo al segundo clásico de la temporada con Universitario de Deportes. No solo estuvo presente un numeroso grupo de fanáticos, el ídolo Jefferson Farfán también formó parte de este emotivo momento.

El equipo de Néstor Gorosito realizó su último entrenamiento de cara al choque con la ‘U’ por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Antes de que los jugadores se marchen a la concentración, el club dejó ingresar a su hinchada a la tribuna sur de Matute como un acto de unión y compromiso en este momento clave de la temporada.

Los simpatizantes ‘íntimos’ -con bandeloras e instrumentos- entonaron los cánticos más característicos de la institución y los futbolistas se sumaron cuando la ‘doce’ cantó ‘el que no salta, una gallina’, dando brincos y abrazados uno con otros sobre el gramado del complejo deportivo de La Victoria.

Hinchas y equipo de Alianza
Hinchas y equipo de Alianza Lima juntos a poco del clásico con Universitario de Deportes.

Estos videos, rápidamente, se hicieron virales en las redes sociales. Pero, otro hecho que llamó mucha la atención de este suceso fue la presencia de Jefferson Farfán, exjugador y figura de Alianza Lima. La ‘Foquita’ dejó la comodidad de su casa para participar de este emocionante encuentro entre hinchas y plantel.

La asistencia de Farfán fue confirmada con una fotografía publicada por Kevin Quevedo, a quien lo había elogiado días atrás por su golazo ante Universidad Católica, el cual selló la clasificación de los ‘blanquiazules’ a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Quevedo subió la postal a su cuenta de Instagram, en la que los dos aparecen a ras de cancha. ‘JF10′ no tardó en responderle al extremo peruano. “Suerte mi galáctico mañana”, fueron las palabras del ídolo del ‘equipo del pueblo’ para el referente en ataque de Gorosito, lo que refuerza la buena amistad entre ambos.

Jefferson Farfán junto a Kevin
Jefferson Farfán junto a Kevin Quevedo en el banderazo de Alianza Lima previo al clásico con Universitario.

Clásico por el primer lugar del Clausura

Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán este domingo una nueva edición del clásico del fútbol peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El esperado encuentro se disputará en el estadio Monumental de Ate a partir de las 17:30 horas, escenario que recibirá a miles de espectadores y que será el foco de atención a nivel nacional. La transmisión oficial estará a cargo de GOLPERU, disponible en el canal 14 o 714 HD de Movistar TV, mientras que la página web de Infoba Perú ofrecerá cobertura total, minuto a minuto y con todas las jugadas relevantes del duelo.

El clásico entre Universitario y Alianza no solo revive uno de los duelos más tradicionales e intensos del campeonato, sino que llega cargado de emoción por el contexto actual de ambos equipos: los dos pelean directamente por el título del Torneo Clausura. La ‘U’, dirigida por Jorge Fossati, ocupa el primer puesto en la tabla, mientras que el elenco ‘blanquiazul’, bajo la conducción de Néstor Gorosito, se encuentra en la quinta posición, aunque solo tres puntos los separan, lo que le otorga un tinte decisivo a este encuentro.

El clásico del fútbol peruano tendrá lugar en el estadio Monumental de Ate.

La importancia de este enfrentamiento radica en que, si la ‘U’ logra quedarse con el triunfo, mantendrá el liderazgo de la tabla y ampliará la ventaja respecto a uno de sus más importantes perseguidores. En cambio, si el ‘equipo del pueblo’ consigue imponerse en condición de visitante, igualará a los ‘merengues’ en puntaje justo antes de la pausa que tendrá la Liga 1 debido a la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Temas Relacionados

Jefferson FarfánAlianza LimaUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, sábado 23 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles en los mejores torneos del mundo: Sporting Cristal saldrá a recuperar el liderato, Barcelona FC irá por otros triunfo en LaLiga, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 23

Yoshimar Yotún falló increíble penal en Sporting Cristal vs UTC por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El capitán de los ‘cerveceros’ no pudo concretar el empate desde los doce pasos, su disparo cayó en el palo y provocó el lamento de los hinchas en el estadio Alberto Gallardo

Yoshimar Yotún falló increíble penal

Gol de Santiago González tras precisa asistencia de Martín Távara en Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2025

El extremo argentino aprovechó un gran servicio y definió como un ‘nueve’ para emparejar el marcador en el estadio Alberto Gallardo

Gol de Santiago González tras

Sporting Cristal vs UTC 2-2: goles y resumen del empate celeste en el Torneo Clausura de Liga 1 2025

El equipo de Paulo Autuori no pudo superar a los cajamarquinos que se defendieron con todo, pero los celestes fallaron en la definición. Yotún falló penal y dos goles fueron anulados para los del Rímac

Sporting Cristal vs UTC 2-2:

Luis Abram anotó su primer gol en su regreso a Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2025

El defensor peruano volvió a festejar con la hinchada ‘celeste’ en el estadio Alberto Gallardo. Este tanto significó la igualdad 1-1 ante el ‘gavilán del norte’

Luis Abram anotó su primer
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El regreso de un ministro

El regreso de un ministro censurado: ¿cuál será el rol de Juan José Santiváñez en el gabinete ministerial?

Martín Vizcarra acepta cumplir prisión preventiva en Ancón II: “Resistiré desde el lugar al que me manden”

Juan José Santiváñez, el ministro de Justicia que tiene prohibido salir del país por presunta corrupción

Dina Boluarte hace sorprendentes cambios de ministros: Justicia, Midis y Mujer con viejos rostros y un retorno

Juan José Santiváñez regresa al gabinete ministerial: Dina Boluarte lo nombra ministro de Justicia y Derechos Humanos

ENTRETENIMIENTO

Ivana Yturbe y Beto Da

Ivana Yturbe y Beto Da Silva preparan una boda de ensueño en Cusco: Fecha, tres días de fiesta, ritual andino, diseñadores y más detalles exclusivos

Natalia Salas, su regreso a la TV, el sueño de su unipersonal y su reencuentro con Mónica Sánchez en Eres mi bien tras salir de AFHS

Madre de Suheyn Cipriani reclama al padre de su hija: “En toda la vida de mi hija pasó tres veces pensión”, pero modelo sale en su defensa

Gisela Valcárcel apuesta por el streaming y lanza GV Play, su canal digital: ‘Mostritos y Pirañas’ será su primer programa en YouTube

Paul Vega pide disculpas tras rechazar el abrazo de una fan y recibir duras críticas en redes: “Cometí una torpeza”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 23

Partidos de hoy, sábado 23 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Yoshimar Yotún falló increíble penal en Sporting Cristal vs UTC por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de Santiago González tras precisa asistencia de Martín Távara en Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2025

Sporting Cristal vs UTC 2-2: goles y resumen del empate celeste en el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Luis Abram anotó su primer gol en su regreso a Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2025