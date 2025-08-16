Nolberto Solano llegó a Pakistán: recibimiento con collares de flores, resguardo de autoridades y reuniones con personal federativo

Nolberto Solano llegó a Pakistán en medio de un grato recibimiento. - Crédito: Muneeb Farrukh

Nolberto Solano se hizo esperar demasiado en Pakistán, pero por fin llegó para así dar inicio al plan de revolución. Una vez que recibió la visa pakistaní, pudo armar valijas desde Newcastle con el propósito de emprender su próximo reto hacia los ‘halcones’, uno de los equipos más modestos de la Asociación Asiática de Fútbol (AFC).

A primera hora del sábado 16 de agosto, ‘Nobby’ se apareció en el Aeropuerto Internacional Jinnah, donde fue recibido por autoridades de la Federación de Fútbol de Pakistán y también por un pequeño grupo de jóvenes, que le ofreció algunas ofrendas en señal de bienvenida.

Con un atuendo bastante casual, Solano abrazó con demasiada simpatía el gesto de los pakistaníes. Uno de los momentos más especiales que marcó su llegada fue recibió collares y ramos de flores, en un acto protocolar que marcará el inicio de su era en la selección nacional tanto U23 como principal.

Nolberto Solano en la Casa del Fútbol de Lahore explicando su proyecto con Pakistán. - Crédito: PFF

Reuniones

El siguiente destino de Nolberto Solano en su primer agitado día en suelo paki fue la Casa del Fútbol, en la ciudad de Lahore, donde fue recibido cálidamente por el Secretario General Interino, Muhammad Shahid Niaz Khokhar, y se reunió con el personal de la Federación de Fútbol de Pakistán.

En ese escenario, ‘Ñol’ compartió su visión del fútbol delante de todo el personal de la PFF y representantes principales de las selecciones nacionales. También expresó el plan a trazar tanto en la división Sub-23 como en la escuadra central. Se puede apreciar, a través de las fotos oficiales, que el peruano se ubicó en el sitio del presidente Mohsen Gilani, quien se ausentó del cónclave.

“Este es un gran paso para nosotros. Con el entrenador Solano a bordo, nos comprometemos a construir una estructura futbolística más sólida”, mencionó el secretario Shahid Niaz Khokhar al finalizar la reunión de bienvenida del profesional peruano.

Reforma

Desde inicios de 2025, la Federación de Fútbol de Pakistán (PFF) ha enfrentado una doble crisis: deportiva e institucional. La sanción impuesta por la FIFA en 2024 —por falta de elecciones democráticas y problemas de gestión— ocasionó un enorme daño, pero logró ser levantada recientemente, permitiendo la reactivación del proceso competitivo.

Con una nueva fórmula directiva, se realizaron elecciones oficiales y democráticas con el resultado victorioso de Sylen Mohsen Gilani como nuevo presidente. Con esta puerta institucional abierta, encabezó un proceso de renovación: tras evaluar propuestas y realizar entrevistas, la PFF decidió contratar a Nolberto Solano, quien asumió como entrenador tanto del equipo sub‑23 como del seleccionado absoluto pakistaní.

A partir de su contratación, Nobby Solano puso en marcha visorias, con aprobación previa, teñidas de esperanza: más de 500 jóvenes pakistaníes, desde talentos locales hasta jugadores con raíces en Europa y otras regiones, fueron convocados en una iniciativa sin precedentes en casi una década, bajo un modelo formativo con visión de largo plazo.