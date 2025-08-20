De Alianza Lima al gran reto internacional con su país: Facundo Morando será el DT de Argentina en el Mundial de Vóley 2025

Facundo Morando será el DT de Argentina en el Mundial de Vóley 2025. Crédito: Prensa AL

El técnico que guio a Alianza Lima al bicampeonato nacional ahora asume uno de los retos más trascendentales de su carrera: liderar a la selección femenina de Argentina en el Mundial de Vóley 2025. Facundo Morando será el encargado de dirigir a las ‘Panteras’ en la prestigiosa cita internacional que se disputará en Tailandia entre agosto y septiembre de este año.

Desde La Victoria no hicieron más que celebrar esta gran oportunidad para su estratega. “¡Éxitos, Facu!”, publicó el club ‘íntimo’ en sus redes sociales, destacando el profesionalismo y el mérito de quien hoy dirige a su equipo. Lejos de despedirse, Morando continuará al frente del conjunto peruano mientras lidera también a su país en suelo tailandés. Compaginará ambas responsabilidades, combinando su labor en el torneo local con su papel en la máxima competencia internacional de la temporada.

El DT de Alianza Lima tomó las riendas de la escuadra argentina en un momento crucial, tras la licencia médica del histórico Daniel Castellani. El Mundial comienza el viernes 22 de agosto y Argentina abrirá su participación enfrentando a República Checa a las 04:00 a.m. (hora peruana), un duelo que marcará el inicio de una competencia con altísimo nivel y donde ‘Las Panteras’ buscarán dejar una huella importante.

La expectativa es alta para el combinado ‘albiceleste’ y también para Morando, que busca consolidar su carrera internacional tras un exitoso capítulo en Alianza Lima, donde demostró sus dotes de líder y estratega al conquistar títulos importantes. Ahora, bajo el calor de Tailandia y frente a las mejores selecciones del planeta, ‘Facu’ tiene la oportunidad de reafirmar su capacidad para guiar a un equipo a niveles mayores y dejar una marca en la historia del vóley.

Alianza Lima celebró que su DT Facundo Morando dirigirá a Argentina en el Mundial Femenino de Vóley 2025. Crédito: Prensa AL

El DT no será el único embajador del club aliancista en el Mundial de Vóley 2025. Elina Rodríguez, reciente fichaje de las ‘íntimas’ para la próxima temporada, también dirá presente en el torneo con la selección argentina. La talentosa atacante fue incluida en la lista oficial de ‘Las Panteras’ y se perfila como una de las jugadoras determinantes en el esquema del equipo.

Tanto Morando como Rodríguez afrontarán un torneo de altísimo nivel, que les permitirá ganar roce internacional y elevar aún más su rendimiento competitivo. Sin duda, regresarán a La Victoria con valiosa experiencia a cuestas, lo que representa un beneficio directo para el elenco peruano de cara a sus próximos desafíos.

La preparación de Argentina para el Mundial en Tailandia

Previo a la cita mundialista, el equipo argentino realizó una gira de preparación en Corea del Sur, donde logró resultados alentadores. De cinco encuentros amistosos, consiguieron tres victorias ante Corea, Suecia y República Checa, aunque sufrieron dos derrotas frente a Japón y Francia, dos de los cuadros más fuertes a nivel mundial. Esta fase preparatoria permitió que el cuerpo técnico ajustara detalles tácticos y evaluara el rendimiento de las jugadoras para llegar en óptimas condiciones a Tailandia.

Facundo Morando fue campeón de la Copa América de Vóley 2025 con la selección argentina. Crédito: CSV

Una novedad en la lista final para el Mundial es la incorporación de las jóvenes Martina Bednarek y Micaela Cabrera, quienes vienen de destacarse en el Mundial Sub-21, reemplazando a Julieta Sarmiento y Valentina Diez. Además, Martín Ambrosini se sumó al equipo técnico como asistente de Morando, aportando su experiencia para fortalecer aún más la estructura del plantel.

Argentina integra el Grupo D, uno de los más competitivos, junto a potencias como Estados Unidos, República Checa y Eslovenia. El calendario del equipo marca tres partidos cruciales en apenas cinco días: tras el debut contra República Checa, el domingo 24 enfrentarán a las estadounidenses, favoritas para avanzar, y cerrarán la fase de grupos el martes 26 midiéndose contra Eslovenia. Solo los dos mejores equipos de cada grupo clasificarán a la siguiente ronda, por lo que cada punto será vital para el cuadro ‘albiceleste’.