La satisfacción de Santiago González con la revolución de Paulo Autuori en Sporting Cristal: “Nos ha dado mucha confianza”

Paulo Autuori llenó de confianza al plantel de Sporting Cristal.

Santiago González lo tiene claro: Sporting Cristal se ha renovado y repuntado gracias a la inclusión de Paulo Autuori en la dirección técnica. Hay mucho optimismo en la interna por recuperar el terreno perdido en la Liga 1 2025 y mucho tiene que ver la gestión realizada por el entrenador brasileño.

Uno de los más satisfechos por las labores ejercidas diariamente por Autuori en el Rímac es ‘Mágico’ González, quien ha reconocido que el punto clave para salir del bache ha sido la confianza que se le ha otorgado a cada uno de los integrantes del plantel. Con ese simple ejercicio, los ‘bajopontinos’ se han adueñado del liderato parcial del Torneo Clausura 2025.

“Creo que hemos hecho un clic con la idea del ‘profe’. Nos esforzamos mucho entrenando al 100%. Ese es el cambio que hemos hecho, mencionó González añadiendo que nos ha dado mucha confianza en el sentido de salir jugando, que si cometes un error no pasa nada. Te hablo personalmente. Me da esa confianza y estamos muy contentos con él”.

Con Paulo Autuori en la parcela técnica de Sporting Cristal se ha notado una cara distinta dentro de la institución. Muchos futbolistas, incluso, se asoman a una versión loable reconocida por la afición. Dentro de ese apartado, sin embargo, aún no entra Santiago González por temas físicos, aunque los mismos están siendo superados.

“Fue un momento difícil el tema de las lesiones. Me volví a resentir un poco pero, he vuelto con la pierna un poco más suelta y volví a jugar en el último partido y siento que me fue bien”, sostuvo en comunicación con el programa Fútbol Como Cancha de Radio Programas del Perú.

Al ‘Mágico’ solo le hace falta llegar a su 100% de estado de momento para presentarse como aquel efectivo decisivo y revulsivo que, en su tiempo, supo marcar diferencias en cualquier escenario. Eso es lo que espera el técnico para así poder cerrar íntegramente sus planes en las fechas venideras del Clausura.