Alianza Lima viaja a Quito sin Erick Noriega: lista de convocados para la vuelta ante U. Católica por Copa Sudamericana 2025

El ‘Samurai’ no será parte de este crucial encuentro de octavos de final, tras ser vendido recientemente a Gremio de Brasil. Conoce la nómina de Néstor Gorosito para afrontar el desafío en suelo ecuatoriano

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Alianza Lima viajará a Quito
Alianza Lima viajará a Quito para el partido de vuelta ante U. Católica por octavos de la Copa Sudamericana 2025. Crédito: Liga 1

La ilusión de llegar lejos en la Copa Sudamericana 2025 sigue encendida en La Victoria. Alianza Lima ya se encuentra listo para afrontar uno de los partidos más importantes de su temporada. Este miércoles 20 de agosto, desde las 19:30 horas (hora peruana), los dirigidos por Néstor Gorosito visitarán a Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa, por el duelo de vuelta de los octavos de final del torneo continental.

Con la ventaja del 2-0 conseguida en Matute gracias a los goles de Hernán Barcos y Gaspar Gentile, el equipo ‘blanquiazul’ parte con un pie adelante en la eliminatoria, pero sabe que no puede confiarse. La altura de Quito, el empuje del equipo local y la presión de un torneo internacional exigen concentración absoluta para asegurar el boleto a la siguiente ronda.

En ese sentido, Alianza Lima alista su mejores armas para esta batalla, aunque igualmente tendrá que lidiar con bajas importantes. Uno de los grandes ausentes en la lista de convocados es Erick Noriega, quien ya no forma parte del plantel. El joven futbolista, una de las revelaciones de la temporada, fue transferido recientemente a Gremio de Brasil en una operación millonaria que le deja importantes ingresos al club, pero también un vacío en la zona defensiva.

Sin el ‘Samurai’, la responsabilidad en la contención recae ahora en Alessandro Burlamaqui, quien asumirá otra vez el titularato con la misión de aportar equilibrio y dinámica en el mediocampo. El exjugador del Espanyol B se perfila como una de las piezas claves para sostener el resultado en Quito y evitar que la Católica tome el control del partido.

El cuadro peruano superó 2-0 a la escuadra ecuatoriana. (Video: ESPN)

Sin embargo, Noriega no será la única baja. Alianza Lima tampoco podrá contar con la calidad y la jerarquía de Paolo Guerrero, quien se encuentra lesionado. El ‘Depredador’ intentó volver a la acción en el duelo de ida contra el conjunto ecuatoriano, pero empeoró su situación y ahora deberá esperar volver a su plenitud física para reintegrarse al cuadro ‘íntimo’.

Lista completa de convocados de Alianza Lima

Alianza Lima definió una lista de 23 jugadores para afrontar el desafío en Quito. Entre los convocados figuran referentes como Carlos Zambrano, Guillermo Viscarra y Hernán Barcos, piezas clave por su liderazgo y experiencia en instancias internacionales. La nómina incluye además a Fernando Gaibor, Sergio Peña, Miguel Trauco y Renzo Garcés, habituales titulares en el esquema del equipo.

En la ofensiva, Gaspar Gentile, autor de uno de los goles en el partido de ida, estará como alternativa en el banco, al igual que Matías Succar. Todo apunta a que Kevin Quevedo y Eryc Castillo acompañarán a Barcos en el ataque desde el inicio. Alan Cantero también integra la convocatoria, siendo una pieza valiosa en el frente de ataque. A continuación, la nómina completa del DT Néstor Gorosito:

  • Ángelo Campos
  • Guillermo Viscarra
  • Marco Huamán
  • Guillermo Enrique
  • Josué Estrada
  • Miguel Trauco
  • Ricardo Lagos
  • Carlos Zambrano
  • Gianfranco Chávez
  • Renzo Garcés
  • Jesús Castillo
  • Fernando Gaibor
  • Jean Pierre Archimbaud
  • Pablo Ceppelini
  • Alessandro Burlamaqui
  • Sergio Peña
  • Alan Cantero
  • Matías Succar
  • Eryc Castillo
  • Kevin Quevedo
  • Gaspar Gentile
  • Hernán Barcos
Lista de convocados de Alianza
Lista de convocados de Alianza Lima para duelo de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 contra U. Católica de Ecuador. Crédito: Prensa AL

La Sudamericana como gran objetivo

Alianza Lima sabe que un paso más en la Copa Sudamericana podría marcar un hito para el club y el fútbol peruano. Alcanzar los cuartos de final sería un logro significativo en un año importante. El camino aún es largo, pero los íntimos ya están en carrera. La primera batalla se ganó en casa. Este miércoles, en Quito, se define todo.

El equipo peruano viajó a suelo ecuatoriano con la consigna clara: mantener el orden, aprovechar los espacios y concretar las oportunidades que se presenten. En Matute, el plan funcionó. Ahora, la misión es resistir y sellar la clasificación en una ciudad que ha sido históricamente difícil para representativos nacionales.

