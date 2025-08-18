Juan Reynoso advierte a Universitario de Deportes tras primera victoria al mando de Melgar: “Estaremos mejor“

El técnico regresó a la banca rojinegra tras ocho años y busca meter a Melgar entre los cuatro primeros de la Liga 1, con Universitario como próximo rival. | X / Daniel Rodríguez Hinojosa

Juan Reynoso ha regresado a la zona técnica del estadio Monumental de la UNSA para dirigir a Melgar luego de ocho temporadas. El adiestrador peruano se ha trazado la consigna de pelear el campeonato y hacerse un lugar en las semifinales. Para ello debe superar en la tabla a Cusco FC, Sporting Cristal y Alianza, puesto que Universitario tiene su lugar asegurado.

Al ‘Cabezón‘ no le costó enviarle un mensaje al equipo ‘merengue‘, al que se enfrentará en su próximo encuentro de local. El nacido en Lima hace 55 años construyó una carrera deportiva ligada al club estudiantil, puesto que se coronó campeón nacional como jugador (1993) y como entrenador (2009).

“El tema físico está pauteado, el equipo seguro hará una mini pretemporada en fecha FIFA y el partido ante la ‘U’ seguro estaremos algo mejor”, aseguró Reynoso, quien busca reivindicarse tras un breve paso por la selección peruana que dejó un saldo de dos puntos en las seis primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026.

Con su victoria ante Ayacucho FC, es la primera vez que Juan Reynoso se estrena con triunfo durante su etapa como DT. Crédito: Omar Cruz

El duelo ante los ‘cremas‘ será válido por la fecha 8 del Torneo Clausura. La organización de la Liga 1 aún no ha confirmado la fecha ni el horario oficial. Por lo pronto, el ‘dominó‘, bajo las órdenes de Reynoso Guzmán, seguirá poniéndose a punto.

En su estreno, los ‘rojinegros‘ vencieron a Ayacucho FC por 2-1. El Monumental de la UNSA vivió una jornada emocionante y a la vez angustiosa por la celebración de un nuevo aniversario de la ciudad. El equipo logró darle una alegría a sus hinchas con un agónico tanto de Gregorio Rodríguez.

“Hoy nos faltó contundencia, eso se resuelve trabajando. Hoy perdimos situaciones, más que por falta de calidad, por falta de comunicación entre compañeros. Si hablamos más, seguro que resolveremos mejor“, sostuvo en la conferencia de prensa post partido.

El delantero argentino puso el 2-0 en Arequipa. (Video: L1MAX)

Además, el ex director técnico de Cruz Azul se refirió sobre las chances de que el equipo se instale en las semifinales del campeonato. Para ello, debe quedar entre los cuatro primeros de la Tabla Acumulada de la Liga 1. Actualmente, ocupa el séptimo puesto, a nueve unidades de Alianza Lima, equipo que por ahora se lleva el último cupo a los ‘playoffs‘.

“Conociendo el plantel, estamos bien. Tenemos para competir. Tenemos solo un torneo. Si tuviéramos Sudamericana o Libertadores sería otra cosa. Creo que los chicos están trabajando de una forma sorprendente para mí porque en la semana ha habido mucha predisposición de ellos para revertir la situación“, sumó.

Dos partidos claves

Juan Reynoso y sus dirigidos afrontarán dos partidos cruciales que marcarán el rumbo de lo que resta de la temporada en tienda arequipeña. La próxima jornada, el ‘dominó‘ visitará a ADT en Tarma. El equipo de Horacio Melgarejo necesita regresar a la victoria luego de caer en su visita a Alianza Lima por 3-1.

Melgar ganó 2-1 a Ayacucho FC por Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

El elenco tarmeño suma seis puntos en las cinco jornadas que ha disputado en el segundo certamen del año. Sus dos victorias en el Clausura las ha conseguido en condición de local.

Luego, Reynoso se reencontrará con Universitario de Deportes cuando su equipo mida fuerzas con el de Jorge Fossati en el estadio Monumental de la UNSA.

Será un duelo de extrema importancia, debido a las aspiraciones de ambos en el campeonato. El ‘rojinegro‘ podría verse beneficiado si los capitalinos no se reencuentran con su mejor versión hasta entonces: se les viene otro duro encuentro ante Palmeiras y luego recibirán a Alianza Lima.

La última vez que Reynoso enfrentó a Universitario se remonta al 23 de julio de 2017. Por el Torneo Apertura de esa temporada, los ‘cremas‘ recibieron a Melgar y se impusieron por 2-1 gracias a los goles de Alexi Gómez y Hernán Rengifo. Jean Barrientos descontó para la visita.