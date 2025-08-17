Melgar vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Arequipa por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

MIN 54: Vidales buscó su doblete pese a que tenía el pase para Cuesta. Al final se perdió la gran oportunidad de conseguir el 2-0 para Melgar.
¡Arrancó el segundo tiempo! Melgar espera quedarse con el triunfo en la vuelta de Juan Reynoso a Arequipa. Ayacucho FC tendrá que mejorar en todas sus líneas si quiere conseguir el empate.
¡Final del partido! Melgar viene ganando 1-0 a Ayacucho FC en el regreso de Juan Reynoso al banquillo arequipeño.
MIN 45: Cuesta se molestó con su compañero Quagliata, quien prefirió el remate desde fuera del área antes que el centro para el delantero.
MIN 30: Cuesta tuvo en sus pies el segundo de Melgar tras pase de Vidales. El delantero le pegó sin marca, pero la pelota se fue muy alta.
MIN 18: ¡GOOOOOL de Melgar! Anotó Jhonny Vidales de taco para el 1-0 frente a Ayacucho FC. El jugador le dedicó el tanto a su familia en la tribuna.
¡Arrancó el partido en Arequipa! Melgar recibe a Ayacucho FC en la UNSA por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Choque significará el debut de Juan Reynoso.
Juan Reynoso y su cuerpo técnico listos para poner en marcha una nueva etapa en Melgar. Las expectativas están a tope y el duelo contra Ayacucho FC será el punto de partida.
¡Domingo de fútbol! Melgar recibirá a Ayacucho FC hoy, domingo 17 de agosto, en Arequipa por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. Los ‘rojinegros’ vivirán el debut oficial de Juan Reynoso y hay mucha expectativa para cortar la mala racha.
Los ‘rojinegros’ están en deuda con su hinchada ya que no han tenido un buen inicio del Torneo Clausura 2025: solo lleva un triunfo y dos empates. Esos resultados mantiene a Melgar en el puesto 14 con solo 5 puntos. Por ello, el ‘dominó’ necesita sumar si o si y espera hacerlo frente Ayacucho FC en Arequipa.
Los ‘characatos’ empezaron un nuevo comienzo con Juan Reynoso en el mando, quien debutará ante los ‘zorros’ en casa. Hay mucha expectativa de los arequipeños por ver el estreno del ‘Cabezón’ tras su paso por la selección peruana.
“La experiencia me dice hoy que como se entrenaba en el 2015, no se puede entrenar igual en 2025. He estado fuera del fútbol, pero dentro del juego, capacitándome, vajando, integrando muchas cosas que se hacen en la élite y mi intención es plasmar en FBC Melgar, y exigir al club traer esa tecnología para que el crecimiento sea de forma natural para formar a nuestros jugadores”, declaró el DT en su presentación.