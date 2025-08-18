“Goles anulados e intereses disfrazados”: la crítica frontal del administrador de Universitario a la Liga 1 tras polémica en Huancayo

Franco Velazco lanzó una dura crítica al manejo del VAR en la Liga 1. Crédito: Liga 1

El empate entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo, en los 3,250 metros de altitud, no solo dejó un sabor amargo para el cuadro visitante por el resultado. Fuera del campo, las repercusiones fueron incluso más intensas que el propio partido. El foco de la polémica estuvo en un gol anulado por el VAR a los ‘cremas’, que pudo haber significado una victoria clave en la lucha por el Torneo Clausura.

Horas después del encuentro, Franco Velazco, actual administrador del club de Ate, rompió el silencio con una publicación cargada de crítica e insinuaciones. “Cuidado con disfrazar los intereses particulares con incompetencias por el ‘mal uso’ de la tecnología de quienes la manejan”, escribió en redes sociales, cuestionando no solo el uso de la tecnología, sino también el trasfondo de ciertos fallos arbitrales.

El máximo directivo de Universitario fue más allá, dejando entrever que recientes acuerdos de transmisión televisiva en la Liga 1 estarían influyendo, directa o indirectamente, en decisiones dentro del campo. “Y después de acuerdos y plataformas de TV, vienen penales a favor en un lado, goles anulados en otros… ¿Pura coincidencia?”, agregó con tono irónico.

El mensaje no solo cuestiona la eficacia del VAR, sino también el manejo de la liga en su conjunto. “La nueva Liga 1 tiene mucho por limpiar o, digamos, por hacer”, sentenció Velazco, aludiendo a una supuesta falta de transparencia en el campeonato. Aunque no mencionó nombres ni equipos directamente, sus palabras resuenan con fuerza en medio de un torneo donde cada punto pesa, sobre todo en esta etapa crucial de la temporada.

La publicación de Franco Velazco tras polémica en Universitario vs Sport Huancayo. Crédito: Captura X

Cerrando su publicación con el lema “¡Y Dale U!”, el dirigente dejó en claro que el club ‘crema’ no se quedará callado. “Hay una consigna, pero nosotros también tenemos la nuestra”, advirtió, dejando abierta la puerta a futuras acciones o reclamos formales. En un campeonato cada vez más apretado, el VAR parece estar avivando el fuego de la desconfianza. Y Universitario, promete no mirar hacia otro lado.

Alejandro Velazco alzó la voz

Tras arribar en Lima, Velazco atendió a la prensa local y profundizó su postura. Visiblemente molesto, aseguró que lo ocurrido en Huancayo fue más que un simple error arbitral. “Es un tema desastroso, de cosas que no se están manejando de manera adecuada y que saltan a la luz. Cuando todo el mundo comenta que esa jugada es válida, sorprende que la tecnología, estando en manos de quienes deben utilizarla, no funcione. El fútbol con el VAR dejó de ser subjetivo, ahora es objetivo”.

Pero lo más fuerte llegaría después, cuando el administrador crema deslizó que el club de Ate podría estar siendo perjudicado por ir “contra ciertos intereses”: “Seguramente más adelante nos vamos a dar cuenta que hay temas comerciales que son importantes ahora y que la ‘U’, en estos dos últimos años, ha ido en contra de esos intereses. Por ejemplo, haber apurado el campeonato el año pasado a alguien le ha debido perjudicar en la parte económica”.

El nuevo administrador de Universitario no se guardó nada tras aterrizar en Lima. (Video: Jax Latin Media)

Las palabras de Velazco no solo reflejan indignación, sino también una postura firme: la institución ‘merengue’ no piensa callar ante lo que considera un manejo opaco y dirigido de la competencia en estas instancias decisivas. Mientras la Liga 1 avanza con polémicas encendidas, Universitario deja claro que la pelea no será solo en la cancha.

Con el empate en Huancayo, el equipo ‘crema’ logró sumar solo un punto, manteniéndose por debajo de Sporting Cristal, actual líder del Clausura, con una diferencia de dos unidades. En la siguiente fecha, el elenco dirigido por Jorge Fossati afrontará un desafío determinante: recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental, donde buscará un triunfo para acortar distancias en la tabla y fortalecer sus aspiraciones al título.