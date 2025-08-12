Perú Deportes

Partidos de hoy, martes 12 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Vuelve la Copa Libertadores y Copa Sudamericana con los choques por los octavos de final. También, se jugará la Champions League con presencia de futbolistas peruanos

Partidos de hoy, martes 12
Partidos de hoy, martes 12 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy, martes 12 de agosto, será un día con mucho fútbol. Habrá partidos en diferentes partes del mundo, por ejemplo, iniciarán los octavos de final tanto de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. A la par, se jugarán compromisos de la etapa preliminar de la Champions League.

Los principales certamenes de Conmebol arrancarán con grandes enfrentamientos, donde también participarán jugadores de la selección peruana. El delantero Luis Ramos podría sumar minutos en el duelo de su elenco, América de Cali, ante Fluminense, que se disputará en Colombia.

Otro de los cotejos más esperados en el máximo torneo sudamericano es el Peñarol vs Racing Club. Los uruguayos serán locales en el Campeón del Siglo y buscarán sacar provecho de ello; no obstante, la ‘academia’ tiene un objetivo claro: avanzar de ronda y acercarse aún más al trofeo de la Libertadores.

Los argentinos quieren llenar el estadio de Peñarol en el duelo por Copa Libertadores. (ESPN)

En el continente europeo, se llevarán a cabo compromisos de la Liga de Campeones. Benfica -que logró sacar un resultado favorable en la ida- saldrá con todo en su cancha para vencer a Niza de Francia y asegurar su boleto a la siguiente instancia de la competición.

En ese mismo certamen, el lateral peruano Marcos López se enfrentará a Malmo de Suecia con Kobenhavn en condición de local. En el primer choque, igualó sin goles, por lo que necesitará un triunfo, por el marcador que sea, para avanzar en la Champions.

Marcos López quiere meterse a
Marcos López quiere meterse a la fase de grupos de la Champions League con Kobenhavn.

Partidos de la Champions League

- Qarabag vs Shkendija 79 (11:00 horas / estadio Tofiq Bahramov)

- Fenerbahce vs Feyenoord (12:00 horas / Şükrü Saracoğlu Stadyumu)

- Pafos vs Dinamo Kiev (12:00 horas / Alphamega Stadium)

- Viktoria Plzen vs Rangers (12:00 horas / Doosan Arena)

- Kobenhavn vs Malmo FF (12:00 horas / Parken)

- Brujas vs RB Salzburg (12:30 horas / estadio Jan Breydel)

- Slovan Bratislava vs Kairat (13:15 horas / Tehelné pole)

- Ferencvaros vs Ludogorets (13:15 horas / Groupama Arena)

- Estrella Roja vs Lech Poznan (14:00 horas / Rajko Mitic Stadium)

- Benfica vs Niza (14:00 horas / estadio da Luz)

Partidos de la Europa League

- Shelbourne vs Rijeka (13:45 horas / Tolka Park)

Partidos de la Copa Sudamericana

- Once Caldas vs Huracán (17:00 horas / estadio Palogrande / ESPN y Disney Plus)

- Independiente del Valle vs Mushuc Runa (19:30 horas / Ciudad Deportiva Independiente del Valle / Disney Plus y ESPN 5)

- América de Cali vs Fluminense (19:30 horas / estadio Olímpico Pascual Guerrero / DirecTV y DGO)

Partidos de la Copa Libertadores

- Fortaleza vs Vélez Sarsfield (17:00 horas / Arena Castelao / ESPN 2 y Disney Plus)

- Atlético Nacional vs Sao Paulo (19:30 horas / estadio de Fútbol Atanasio Girardot / ESPN 2 y Disney Plus)

- Peñarol vs Racing Club (19:30 horas / estadio Campeón del Siglo / ESPN 2 y Disney Plus)

Partidos del fútbol boliviano

- Nacional Potosí vs Universitario de Vinto (17:00 horas / estadio Víctor Agustín Ugarte)

- Wilstermann vs San Antonio Bulo Bulo (19:30 horas / estadio Felix Capriles)

Partidos de la Copa Centroamericana

- Antigua GFC vs Plaza Amador (21:00 horas / estadio Pensativo / Disney Plus)

- Águila vs Hércules (21:00 horas / estadio Cuscatlán / Disney Plus)

Se reveló el nombre del

Conmebol recordó cuando fue la

Federación Peruana dio la bienvenida

"Llega desde Italia. Sería el

Portugal presentó sus convocados para
