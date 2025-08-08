Alianza Lima sumó nuevo refuerzo: Franco Navarro Mandayo fue presentado como gerente deportivo y trabajará junto a su padre

Franco Navarro Mandayo fue presentado como nuevo gerente deportivo de Alianza Lima y trabajará junto a su padre.

Alianza Lima anunció este viernes la designación de Franco Navarro Mandayo como su nuevo gerente deportivo, tras un riguroso proceso de selección liderado por la Gerencia General del club. El exfutbolista e hijo del actual director deportivo de la institución, Franco Navarro, asume este rol después de desempeñarse por ocho años en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), donde ocupó cargos estratégicos, incluido el de gerente de selecciones nacionales.

El club ‘blanquiazul’ valoró especialmente el perfil institucional de ‘Franquito’, destacando su identificación con los colores de Alianza, su experiencia en gestión deportiva y su formación académica. La decisión se tomó tras una evaluación integral, en la que pesó su paso previo por la institución como jugador profesional en las temporadas 2012 y 2013, sumado a su vínculo con la historia del equipo.

En la FPF, Franco Navarro Jr. lideró la planificación y gestión de las distintas selecciones nacionales, lo que representó un crecimiento relevante dentro del ámbito dirigencial. Su última función como gerente de selecciones le permitió coordinar aspectos logísticos, estratégicos y deportivos de las representaciones peruanas en diferentes categorías, reforzando su capacidad de gestión en el fútbol nacional.

Navarro Mandayo cuenta, además, con un MBA en Dirección de Entidades Deportivas por la Universidad Europea de Madrid. Esta formación le aporta una visión moderna y global de la administración deportiva, algo que la directiva consideró fundamental para la proyección institucional. También tiene experiencia como docente de posgrado en programas relacionados a la gestión deportiva, lo que refuerza su perfil técnico y de liderazgo.

Uno de los elementos destacados en el comunicado oficial es la sólida red de relaciones institucionales que Franco Navarro Jr. mantiene con clubes, federaciones, CONMEBOL, FIFA y diversos actores del sector deportivo, tanto a nivel nacional como internacional. Esta fortaleza facilitaría la gestión de proyectos y el acceso a recursos y oportunidades para el club en la próxima etapa.

La llegada del hijo de Franco Navarro pretende liderar el fortalecimiento y consolidación del proyecto deportivo de Alianza Lima, con pilares como el compromiso, el esfuerzo y la identidad ‘blanquiazul’. Desde la institución ‘victoriana’ consideran que su conocimiento, experiencia y pasión por los colores serán elementos clave para seguir desarrollando una organización cada vez más sólida, capaz de sostenerse en el tiempo y competir con altos estándares a nivel local e internacional.

Los objetivos de Alianza Lima en este 2025

Alianza Lima encara el segundo semestre de 2025 con el desafío de revertir su presente en la Liga 1 y mantener vivas sus aspiraciones internacionales. El equipo dirigido por Néstor Gorosito marcha séptimo en el Torneo Clausura, una posición que ha generado preocupación en la interna, pero aún conserva opciones matemáticas para alcanzar la final del campeonato nacional.

La prioridad inmediata es mejorar su rendimiento en el certamen local y escalar posiciones. Ganar el Clausura se presenta como el camino principal para clasificar a la definición del título nacional, ya que la campaña anterior no fue suficiente para asegurar un cupo directo.

El plantel trabaja con la consigna de acortar la diferencia con Cusco FC, líder actual del campeonato, y cada fecha adquiere carácter decisivo. El próximo encuentro será ante Ayacucho FC, este sábado 9 de agosto a las 13:00 horas en el estadio Ciudad de Las Américas de Huamanga. Este compromiso es considerado clave en la ruta aliancista, ya que un tropiezo puede complicar las pretensiones de acercarse a la cima.

En el plano internacional, Alianza mantiene el objetivo de avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto peruano debe superar a Universidad Católica de Ecuador en una serie de ida y vuelta. El plantel busca corregir detalles tácticos y potenciar sus virtudes ofensivas para asegurar la clasificación y consolidar su presencia entre los ocho mejores de la competencia.