Santiago Ormeño comparte pasajes inéditos de su relación con Juan Reynoso en Puebla: “Se calentó, me metió una cag*** de media hora, me caló feo”

El delantero de Perú conectó muy rápido con el Ajedrecista cuando este era auxiliar técnico en Puebla. | VIDEO: ¿Por qué eres lo que eres?

Santiago Ormeño puede decir que muy buena parte de su consagración como futbolista en la Liga MX se dio gracias a la aparición de Juan Reynoso, el principal valedor de su carrera profesional. La historia entre ambos empezó cuando el delantero de la selección peruana llegó a una academia de Puebla FC a probarse, con la esperanza de cumplir el sueño de vida de un deportista, logrando un llamamiento a las canteras, aunque sin un contrato oficial de por medio.

Aun así, el paso que había dado ya era muy grande. Entrenaba con las fuerzas básicas, luego de haber superado una evaluación extensa de 60 potenciales deportistas, y también con el plantel principal, aunque en calidad de invitado. En esas, conoció al ‘Ajedrecista’, con quien desde el primer instante hubo una conexión especial por su liderazgo absoluto siendo solo una mano derecha en el comando técnico ‘camotero’.

“El auxiliar de Enrique Meza era Juan Reynoso, que en realidad ya manejaba el equipo. El Ojitos era el míster, pero todo lo llevaba Juan. Recuerdo que comencé a gustarle. Me regañaba un chingo. Recuerdo que regresamos, me registraron y me quedé. Comencé a picar piedra. Debuté a los 24 años jugando Copa MX. Tuve una plática con el ‘profe’ antes de debutar y yo ya sentía que era de su agrado”, recordó Ormeño en una extensa entrevista ofrecida al espacio ¿Por qué eres lo que eres? dirigido por el futbolista Josecarlos van Rankin.

Santiago Ormeño se identificó con Puebla. - Crédito: MEXSPORT

Los roces con Juan Reynoso

A pesar de que Santiago Ormeño había cultivado una importante relación con el asistente técnico peruano, a la hora de los entrenamientos no había trato diferenciado y en los mismos el nivel de intensidad superaba al habitual. “Juan Reynoso es muy exigente, ahora ya no tanto, pero era al grado que te abrumaba un poco y decías, ‘puta, wey’. Tiene una personalidad fuerte", subrayó Santi.

Aun así, Ormeño sentía que de la conexión surgida podía buscar un favoritismo, pero se equivocó en toda la extensión de la palabra: “Yo como decía que si le gusto, y a veces me trataba mejor y no me regañaba tanto. Pero recuerdo que una vez me decía siempre ‘no te des la vuelta, apóyate en el primero’ y en una me voltee, pego al ángulo y me dice ‘¡qué no te des la vuelta!’ Y yo ‘profe, metí un golazo’. ‘¡Ah, ahora me contestas!’ Se calentó”.

“Ya pasó. Obviamente, no dije nada. Y, al final del entrenamiento, me llama con todo el cuerpo técnico, y el profe Juan me comenzó a decir, ‘¿qué onda contigo? ¿Por qué contestas?’ Me comenzó a leer la cartilla bien feo. ‘Tienes 24 años y nos has debutado en Primera División y te sientes muy salsa’. Me fui bien triste. Me metió una cagada de media hora cuando no había nadie, cuando todos se fueron al vestidor. Recuerdo que estaba berreando [llorando] de regreso. Tío cul***. ’24 años y no vales ver**, no vales madre. Sí, me caló muy feo”, rememoró.

El gesto inesperado

Aquella reprimenda hizo pensar a Santiago Ormeño que todo había terminado y que en cualquier momento le mostrarían la puerta de salida de Puebla. Una vez que llegó a su hogar, se dedicó a relajarse con un compañero imaginando que eran DJ’s. En esas, el Santi recibió una noticia que lo impactó igual o más que el regaño del ‘Ajedrecista’.

“En cualquier momento me corre de aquí, así que pensaba en hacer Uber, seguía chingando porque estaba ahí, pero no llega [la oportunidad]. Estaba tocando mis rolitas y mi amigo me enseña la lista de convocatoria y ahí estaba. Después de la cag*** que me metió el profe Juan esperaba que me mandaran a la Sub4 y me convocó”.

Oportunidad aprovechada para Ormedeus, quien a partir de entonces empezó a ganarse un espacio dentro del plantel principal ‘camotero’, aunque su irrupción goleadora tardó un tiempo más. Y coincidentemente se dio cuando Juan Reynoso asumió la dirección técnica luego de una primera salida cuando formaba parte del staff de Enrique Meza.