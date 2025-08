Paulo Autuori reafirma aspiraciones de Sporting Cristal tras empatar con Alianza Lima en Matute: “Pelearemos por el título”

El entrenador 'celeste' analizó la igualdad sin goles en el reciente clásico disputado en Matute. (Video: L1 MAX)

En medio de las dificultades de un partido muy trabado, Sporting Cristal rescató un valioso empate de Matute. El equipo ‘celeste’ le plantó cara a Alianza Lima en su propio estadio y rescató un punto que le permite afianzarse en las primeras posiciones del Torneo Clausura 2025. Aunque no se llevó la victoria, el empate sin goles ha sido muy importante para Paulo Autuori y sus dirigidos, que han ganado confianza para pelear por el campeonato.

Finalizado el enfrentamiento por la cuarta fecha del certamen, Autuori analizó en conferencia de prensa el rendimiento del elenco ‘celeste’ y expresó conformidad por la evolución del grupo respecto al primer semestre del año. El técnico brasileño remarcó que los ‘rimenses’ muestran mejoras futbolísticas, lo que le permite ubicarse en la parte alta de la tabla y sostener la pelea por el título.

“Estoy satisfecho con la manera en que estamos trabajando en los entrenamientos. Esto nos permite plasmar un buen fútbol tanto a nivel técnico como competitivo. Hoy estamos en un nivel completamente distinto al del Apertura”, señaló el estratega brasileño en conferencia de prensa.

Autuori valoró el orden y la tenencia demostrada en el clásico, aunque admitió que la falta de efectividad marcó la diferencia en el resultado. “El momento es bueno, cuidamos el balón y hemos aportado más contundencia en los últimos partidos. Ni Enríquez ni el arquero de Alianza trabajaron hoy, lo que indica que faltó efectividad en ambas áreas. Es un clásico, y respeto al otro equipo, pero debemos aprovechar mejor lo que tenemos”, apuntó.

Paulo Autuori reafirma aspiraciones de Sporting Cristal tras empatar con Alianza Lima en Matute. Crédito: Prensa SC

El arbitraje en Liga 1

Otro de los temas que abordó fue la interrupción constante del juego, fenómeno recurrente en el balompié nacional. Autuori consideró que la frecuencia de detenciones afecta directamente el ritmo de los encuentros y atribuyó esa responsabilidad también a los réferis. Sostuvo que para alcanzar un mejor nivel competitivo se necesita mayor fluidez y dinamismo, y que no es únicamente responsabilidad de los entrenadores.

“Hay cosas que mejorar en el fútbol peruano. No es solo responsabilidad de jugadores y técnicos, también de los árbitros. No se puede parar tanto el juego, eso le quita dinámica. En el fútbol actual se necesita ritmo, y no se puede culpar a los técnicos si a nivel local el partido se detiene constantemente. Una cosa es hacer inteligente el juego y otra muy distinta es perder completamente su dinámica”, expresó.

Sobre las expulsiones de Maxloren Castro y Sergio Peña, Autuori consideró que las tarjetas rojas fueron incorrectas y respondieron a una decisión compensatoria del árbitro, lo que alteró sus planes tácticos para el cierre del encuentro. "Ninguno mereció la roja, pero eso ya es un tema arbitral. Nosotros pensamos en el rendimiento del equipo”, dijo.

Empate sin goles y con varias polémicas en Matute. (Video: L1MAX)

¿Candidatos al título?

El técnico celeste resaltó, además, la incorporación de Miguel Araujo como el único fichaje del plantel, valorando su aporte en la defensa y la continuidad de la base del equipo respecto al semestre anterior. Señaló la importancia de crecer a partir de lo estable y mejorar desde el trabajo diario, más allá del mercado de pases. De hecho, considera que Sporting Cristal tiene lo necesario para pelear por el título nacional esta temporada.

“No tengo dudas de que tenemos capacidad para competir por el título. Nosotros solo incorporamos un jugador: Miguel Araujo, un futbolista con jerarquía que nos da solidez. Mientras otros equipos se reforzaron más, nosotros mantenemos el mismo equipo. A mí no me gusta lamentarme, me gusta sacar provecho del trabajo, desarrollar jugadores y hacer crecer al grupo. Estamos en una evolución del juego, pero necesitamos ganar contundencia en zona de finalización y vamos a trabajar para eso”, sentenció.