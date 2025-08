Marco Saravia dejó Universitario para tener su primera experiencia en el exterior: el defensa fichará por Defensor Sporting de Uruguay

Marco Saravia dejará Universitario e irá a Defensor Sporting.

Luego del enredo que protagonizaron Universitario de Deportes, Cusco FC y Marco Saravia, todo parece haber llegado a su fin. El defensor nacional de 26 años está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Defensor Sporting de Uruguay, lo que marcará su primera experiencia en el fútbol internacional. Con ello, se cierra una esta novela que marcó el mercado de pases en el fútbol peruano.

El conflicto se desató hace unas semanas cuando, de forma sorpresiva, Saravia decidió abandonar Cusco FC, equipo al que había llegado a préstamo desde Universitario. Aunque existía una cláusula en el contrato que permitía a los ‘cremas’ solicitar el regreso del zaguero en cualquier momento, lo que encendió la polémica fue la manera intempestiva en la que se ejecutó la operación. El defensor comunicó su salida a tan solo horas de un partido oficial, generando incomodidad en el comando técnico y dejando al equipo sin tiempo para reaccionar ni buscar un reemplazo.

Uno de los más críticos fue el técnico de Cusco FC, Miguel Rondelli, quien no dudó en expresar su malestar tanto por la decisión del jugador como por la actuación de Universitario. Según declaró previo al debut por el reinicio del Torneo Clausura, Saravia informó que salía del cuadro cusqueño aduciendo que no se sentía cómodo y bajo el compromiso de no reforzar a otro club peruano. Para el entrenador argentino, cualquier movimiento que contradijera este acuerdo sería motivo de ruptura institucional con el cuadro ‘crema’.

Miguel Rondelli, DT de Cusco FC se refiere a la salida de Marco Saravia | Liga 1 Max

“Decidió volver con el compromiso de que no lo prestarían a otro club, salvo que sea al extranjero. O sea, ojalá que continúe su carrera afuera. Porque, de continuar su carrera en otro club peruano, como institución deberíamos romper relaciones con la ‘U’. Me parece que esas cosas no se hacen, menos a 24 horas de iniciar un partido”, declaró con firmeza.

El escenario se tornó aún más tenso por la falta de comunicación clara entre las partes involucradas. Desde Universitario defendieron su accionar, asegurando que actuaron conforme a lo estipulado en el contrato de cesión, mientras que desde Cusco FC lo interpretaron como una acción que atentó contra el ‘fair play’ y la estabilidad deportiva del club en un momento clave del campeonato.

Tras días de incertidumbre, especulaciones y declaraciones cruzadas, todo parece indicar que el desenlace será favorable para todas las partes. Saravia ha llegado a un acuerdo para rescindir su vínculo con Universitario y viajará en las próximas horas rumbo a Montevideo, donde será presentado como nuevo jugador del Defensor Sporting, uno de los clubes más tradicionales del fútbol uruguayo.

El traspaso representa una oportunidad valiosa para el futbolista, que podrá mostrarse en una liga competitiva y exigente como la uruguaya, donde buscará continuidad, crecimiento y consolidación profesional. A sus 26 años, Saravia enfrentará un nuevo importante reto en su carrera, dejando atrás un turbulento capítulo y abriendo una nueva etapa con proyección internacional.

Universitario amenazó a Cusco FC en caso juegue Marco Saravia y rompa el acuerdo de préstamo.

La novela, por fin, parece haber llegado a su punto final. Ahora, Saravia tendrá que demostrar en el exterior que toda esta historia fue solo el inicio de un salto hacia adelante.

Marco Saravia en el año

En la presente temporada, Marco Saravia disputó un total de 16 partidos con la camiseta de Cusco FC, de los cuales 15 fueron por el torneo local y uno correspondiente a la Copa Sudamericana. A lo largo de estos encuentros, el defensor no solo cumplió en labores defensivas, sino que también destacó por su capacidad para sumarse al ataque en momentos clave. Así lo reflejan los dos goles que marcó con la camiseta ‘dorada’, convirtiéndose en una pieza importante tanto en el fondo como en el juego aéreo ofensivo.