Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¿Cómo llega Alianza Lima al partido?

Los ‘blanquiazules’ no están pasando por un buen momento en el Torneo Clausura 2025. No ha celebrado ningún triunfo hasta el momento y las lesiones le juegan en contra. Néstor Gorosito no podrá contar con cinco de sus figuras frente Juan Pablo II en Trujillo: Paolo Guerrero, Sergio Peña, Carlos Zambrano, Piero Cari y Eryc Castillo.