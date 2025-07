Jean Ferrari reveló fecha para decidir si se queda en Universitario o se va a la FPF tras ganar el Torneo Apertura 2025

Esto dijo el administrador del cuadro 'crema'. (Video: GOLPERU)

El sábado 12 de julio, Universitario de Deportes empató sin goles con Los Chankas en el estadio Monumental y se coronó ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. De esta manera, dio un paso importante hacia la obtención del tan ansiado tricampeonato.

Post celebración y premiación, el administrador Jean Ferrari -uno de los más solicitados- brindó declaraciones para las cámaras de GOLPERU. El directivo comenzó compartiendo sus sensaciones tras conquistar el cuarto certamen corto de manera consecutiva.

“No solamente lo celebro, sino lo disfruto y lo agradezco porque tenemos un gran equipo de trabajo, ya lo hemos dicho, venimos dos años consecutivos siendo campeones y esta es la ratificación de ese buen trabajo, nuestro equipo de trabajo es fantástico”, inició a ras del campo del coloso de Ate.

Universitario se coronó ganador del Torneo Apertura tras empatar con Los Chankas.

Ferrari no quiso olvidar a dos integrantes que dejaron el club en el transcurso del Apertura, pero fueron importantes para la obtención de este nuevo trofeo. “Pero no quiero dejar de lado a personas que han contribuido en este logro, a Manuel Barreto y Fabián Bustos con su comando técnico, no podemos ser malagradecidos con personas que han sido parte de la construcción de este objetivo”.

Asimismo, el administrador de la ‘U’ destacó a su actual comando técnico encabezado por Jorge Fossati, que llegó para reemplazar a Bustos sobre la marcha, y al grupo de jugadores que sacaron resultados en ciudades complicadas en el cierre de esta primera fase del campeonato peruano.

“Evidentemente luego con Jorge Fossati y su comando técnico, y jugadores que han demostrado una jerarquía y temple para sacar resultados que se necesitaban, fuimos a Cusco, teníamos que ganar y ganamos, fuimos a Trujillo, teníamos que ganar y lo ganamos, fuimos a Ayacucho, había que ganarlo y lo ganamos. Eso te demuestra el temple y jerarquía de nuestros jugadores que están adaptados y acostumbrados a lograr estos objetivos”, acotó.

Posteriormente, el exfutbolista reveló la clave para el éxito de Universitario de Deportes. “Tengo más de 30 años en esto, conozco perfectamente lo que es un camerín, lo que piensan los entrenadores, los jugadores, el hincha. Hay que conocer al hincha, a tu hinchada, las hinchadas son diferentes, hay que aprender a conocerlas, acá nos hemos dedicado puntualmente a esos detalles”.

El plantel 'crema' festejando el éxito en el primer campeonato corto del año. (Video: GOLPERU)

Jean Ferrari reveló la fecha para decidir su futuro

Por otro lado, Jean Ferrari fue consultado por su futuro en Universitario de Deportes. Y es que el actual administrador de los ‘merengues’ cuenta con una oferta concreta para convertirse en director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El directivo de la ‘U’ no quiso dar muchos detalles, pero sí dejó una fecha para tomar la decisión de continuar en Ate o mudarse a la Videna. “Déjame que descanse el domingo y a partir del lunes vamos a poder conversar un poco más”.

El periodista de GOLPERU, Edward Alva, puso en contexto la respuesta del exfutbolista. “Hace poco nos dijo que tenía que pensar sobre la propuesta de la Federación y lo iba a resolver después del Apertura. Ahora nos dice que a partir del lunes, tendrá algo claro”.

Jean Ferrari dio fecha para decidir si se queda en Universitario o se va a la FPF tras ganar el Torneo Apertura 2025.

Su deseo en la Copa Libertadores

Finalmente, Jean Ferrari se refirió a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde Universitario de Deportes enfrentará a Palmeiras de Brasil en el mes de agosto por el pase a la siguiente etapa. El directivo dejó en claro que el club de Ate afrontará este desafío con mucha responsabilidad.

“Estamos en una etapa importante, estamos dentro de los 16 mejores de Sudamérica, no lo hemos ganado a pulso, no lo hemos ganado con esfuerzo, así que bueno estos momentos son para disfrutarlos, pero para afrontarlos con mucha responsabilidad, eso tiene que prevalecer, porque ya no solo representas a una institución, sino también a un país”, sentenció.