Jorge Fossati recordó a Fabián Bustos tras conseguir el Apertura 2025 con Universitario: “Este torneo no lo empecé yo ni mi cuerpo técnico”

Esto dijo el técnico de los 'cremas' luego de empate con Los Chankas. (Video: GOLPERU)

Universitario de Deportes consiguió un empate en condición de local frente a Los Chankas, como parte de la fecha 19 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Fue un 0-0 que le permitió a los ‘cremas’ adjudicarse con el primer trofeo doméstico de la temporada. Y a pesar de este resultado agridulce, Jorge Fossati recordó que Fabián Bustos, su antecesor en el cargo, también es parte de la gesta.

“Un rival que vino a buscar algo que al final se llevó. Meterse atrás, defender, están en todo su derecho. Nosotros teníamos que buscar todo el partido como lo hicimos, pero con orden porque sabíamos que en un empate también nos daba el título. Tuvimos oportunidades, hubo como dos o tres palos y no se dio. ¿Ocasiones de Los Chankas? Alguna iban a tener durante el partido", fueron sus primeras palabras para ‘GOLPERU’ luego de la contienda.

El DT uruguayo subrayó la importancia de reconocer el trabajo compartido en la obtención del título. “Esto es mérito de muchos. Como siempre digo, solo nadie sale campeón. Hay que acordarse que este torneo no lo empecé yo ni mi cuerpo técnico. Yo tengo mi cuerpo técnico que es de primera categoría y me quiero acordar especialmente del ‘profe’ ‘Sebas’ Avellino que no estuvo físicamente con nosotros, pero que estuvo todos los días. Después, los ‘profes’ Leonardo (Martins), Gonzalo (Gutiérrez), Santiago (Escutary). Ayudados por la gente del club que realmente también tienen mucho mérito”, afirmó, reconociendo el aporte que tuvo el ahora entrenador de Olimpia de Paraguay.

Jorge Fossati relevó en el cargo de Fabián Bustos y obtuvo el Torneo Apertura 2025 con Universitario. - captura: GOLPERU

Jorge Fossati también hizo hincapié en la competencia interna que caracteriza al fútbol peruano y resaltó el valor del tetracampeonato de torneos cortos alcanzado por Universitario desde hace dos años. “¿Cuatro torneos cortos ganados? Sí, y más en un torneo tan competitivo como el peruano, donde hay muchos que pueden aspirar al título, no hay uno ni dos. El club está teniendo unos méritos enormes”, indicó.

Sobre el grupo, el entrenador resaltó el espíritu que predomina en el vestuario como clave del éxito sostenido en las últimas temporadas: “Lo mejor es que siguen con ese espíritu de humildad bien entendida. Eso me parece que es la base para que se logren estos y otros títulos que vengan”.

El entrenador también dedicó palabras a la hinchada, señalando el respaldo mayoritario de los seguidores cremas: “La hinchada es 90 o 95% maravillosa. Como en todos lados, siempre hay un desubicado”. Las declaraciones muestran la sintonía del técnico con la afición y el ambiente que rodea al equipo en una temporada donde pelean por objetivos ambiciosos, en este año, en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Jorge Fossati ha sentido el apoyo de los hinchas de Universitario para ganar el Torneo Apertura 2025. - créditos: Universitario

Por otro lado, Jorge Fossati se refirió al estado físico de Williams Riveros, defensor central del equipo que tuvo un problema de salud en los últimos días. El técnico anticipó que su recuperación avanza favorablemente: “En 10 días va a estar a la orden”, explicó con optimismo y dando a entender que la presencia del zaguero paraguayo ante Palmeiras de Brasil está asegurada.

¿Qué consiguió Universitario con ganar el Torneo Apertura 2025?

Con el trofeo del Torneo Apertura, Universitario se ganó el derecho de insertarse en los ‘play offs’ en la lucha por la Liga 1 2025, siempre y cuando quede entre los ocho primeros en la tabla Acumulada general a fin de año.

En el caso que los ‘merengues’ también se consagren en el Clausura, se proclamarán campeones nacionales. Eso sí, el segundo lugar se definirá por un ‘play off’ que se jugará entre el segundo, contra el ganador del duelo entre el tercero y cuarto del tablero general. En todas las situaciones, se desarrollarán cotejos de ida y vuelta.