Julieta Lazcano reveló el motivo de su desvinculación de Alianza Lima: “Es una decisión de vida”

Julieta Lazcano se marcha de Alianza Lima tras una exitosa temporada. Crédito: Prensa AL

La historia de Julieta Lazcano con Alianza Lima llegó a su fin tras una temporada marcada por logros y protagonismo. Este martes 8 de julio, el club anunció oficialmente la salida de la experimentada central argentina, desatando una ola de reacciones en redes sociales. Frente a las especulaciones, fue la propia jugadora quien decidió alzar la voz y aclarar los motivos de su partida, con la intención de evitar cualquier malentendido.

No hubo polémicas ni desacuerdos sobre su renovación. La marcha de la voleibolista olímpica respondió a una razón simple y profundamente humana. Ella misma rompió el silencio y explicó lo sucedido a través de una emotiva publicación en Instagram, donde habló desde el corazón: no continuará en el conjunto ‘íntimo’ porque no está en sus planes jugar la próxima temporada.

“Hoy les cuento que no sigo en Alianza, pero la razón es que no voy a jugar esta temporada al vóley. Es una decisión de vida, nada tiene que ver el club, ellos han sido excelentes conmigo y siempre lo agradeceré de corazón”, escribió Lazcano con la sinceridad de quien sabe lo que deja, pero también lo que busca.

A sus 36 años, y con una carrera larga y reconocida a nivel internacional, Julieta siente que es momento de reenfocar sus energías. “Además de deportista, tengo mi vida personal, muchos años de trayectoria y otros proyectos que requieren mi energía y dedicación. Así como dejé mi corazón en la cancha la temporada pasada, me toca poner el corazón en otros sueños personales”, confesó.

Julieta Lazcano explicó por qué no seguirá en Alianza Lima. Crédito: Instagram

Su paso por Alianza Lima fue corto, pero intenso. Llegó como un refuerzo sorpresa en la ‘Noche Blanquiazul’, tras un largo periodo de inactividad, y terminó siendo una de las figuras clave del bicampeonato nacional. Por eso, al mirar hacia atrás, solo tiene palabras de gratitud para la institución y sus seguidores. “Mi temporada anterior fue más de lo que soñé. Los amo y agradezco todo el cariño y cada punto gritado conmigo y el equipo”, expresó.

Julieta Lazcano, una hincha más de Alianza Lima

Aunque esta vez no estará en la cancha, Julieta Lazcano no planea alejarse del club que la recibió con los brazos abiertos en su primera experiencia en el voleibol peruano. Su vínculo con Alianza Lima sigue intacto, y su deseo es ver al equipo continuar por la senda del éxito. “Vamos por ese tricampeonato, lo veré y alentaré desde afuera junto a ustedes”, escribió, reafirmando el lazo emocional que la une con la familia ‘blanquiazul’.

La despedida de la central argentina no fue amarga. Fue serena, agradecida, auténtica. Se marcha como llegó: con clase, compromiso y una sonrisa. “Gracias de nuevo al club y a toda la hinchada. ¡Arriba Alianza!”, cerró. Porque aunque ya no vista la camiseta en el campo, Alianza forma parte de su historia. Y ella, sin duda, ya ocupa un lugar especial en la del club.

Julieta Lazcano fue clave en la conquista del bicampeonato de Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

La planificación para el Mundial de Clubes 2025

El Mundial de Clubes Femenino de Vóley 2025 representa un desafío importantísimo para Alianza Lima, que buscará dejar una huella en la élite del voleibol internacional. En medio de la preparación para esta exigente competencia, el equipo ha sufrido bajas sensibles como la de Aixa Vigil —quien continuará su carrera en la Universidad San Martín— y, más recientemente, la de Julieta Lazcano, una de las piezas clave del último bicampeonato.

Pese a estas salidas, la directiva encabezada por Cenaida Uribe ha comenzado a reforzar el plantel con incorporaciones de peso. Jugadoras con trayectoria internacional como la argentina Elina Rodríguez y la colombiana María Alejandra Marín ya han sido anunciadas como nuevos refuerzos, con el objetivo de mantener la competitividad del equipo y potenciar sus aspiraciones en el torneo más importante de su historia.