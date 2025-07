Pedro García mencionó histórica clasificación del Al Hilal para puntualizar que Universitario todavía no es ganador del Torneo Apertura 2025

Se acaba de ver uno de los más golpes en el Mundial de Clubes 2025: Al Hilal derrotó por 4-3 a Manchester City y lo eliminó de la competencia. El cuadro árabe clasificó a cuartos de final en un partido histórico que paralizó a todo el mundo.

Pedro García fue uno de los que reaccionó tras tremenda hazaña, y aprovechó la coyuntura deportiva para trasladarlo en la Liga 1. Usó ese ejemplo para precisar que Universitario de Deportes todavía no puede sentirse ganador del Torneo Apertura 2024 porque aún Alianza Lima puede alcanzarlo o superarlo.

“Es simple, nada está escrito antes de jugarse. Qué lo demuestra, el tercer gol del Al Hilal. No sé cómo acabará, seguro gana el Manchester City. Para mí, ojalá, me gusta más ver el City. En cualquier caso, no importa; importa lo que puede ser. Yo dije que no era imposible que Alianza Lima -al margen de la polémica- ganase en Arequipa. Si eso ocurría, se reconfiguraba una recta final más emotiva, que es lo que pienso; eso seguramente va a pasar. Me negaba a decir, como algunos han dicho, ‘la ‘U’ ya está’. No estaba todavía porque, aunque estaba jugando mejor que Alianza, tenía la diferencia de puntos; Alianza tenía seis puntos por delante hasta antes de que la ‘U’ vuelva a jugar. La ‘U’ le había sacado cinco puntos, y para el próximo partido de la ‘U’, Alianza iba a disputar seis más y podía equilibrarlo o remontarlo. Va a ser una final emocionante; que gane el mejor”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

Resumen del triunfo de Alianza Lima 1-0 ante Melgar por el Torneo Apertura de la Liga 1

“El arbitraje es un chiste”

Pedro García se refirió a las polémicas que se dieron en el duelo entre Alianza Lima y Melgar en Arequipa, y aseguró que la jugada entre Kenji Cabrera y la de Bassco Soyer fueron penales.

Además, le pegó al arbitraje por los constantes errores que viene cometiendo en los partidos de Liga 1 y pidió que Néstor Gorosito y Jean Ferrari sigan con sus mensajes polémicos.

“Ahora, en el medio hay polémicas, sí las hay y para todos. Lamentablemente, otra polémica en Arequipa. Para mí los dos fueron penal, pero es paradójico que el maestro Gorosito tuiteé hace algunos días ‘jajaja qué buen chiste me contaron”, y los tres días del chiste que le dio risa a Gorosito ocurre que no le dan un penal a Melgar; el chiste se cuenta solo. No hablemos más, de los dos lados. El arbitraje es un chiste, es un chiste que vayan a ver una jugada y la otra no, es un chiste que quede entredicho toda la credibilidad de los árbitros porque al final están confundidos ellos con el VAR", apuntó el comunicador.

Audio VAR del partido Alianza Lima vs Melgar por la Liga 1 2025 | Liga 1 MAX

Eso sí, el periodista deportivo aseguró que no se trata de que se intente beneficiar a Alianza Lima porque el problema es el arbitraje.

“La polémica está instalada, es real, los reclamos tienen sentido en cierto momento, pero luego de hablar de persecución, de una tendencia del arbitraje peruano para beneficiar o perjudicar a un equipo, para mí no van. Son malísimos, nomás”, finalizó.

Pedro García criticó duramente a Bernando Cuesta

El periodista deportivo cuestionó al delantero de Melgar tras sus polémicas declaraciones quejándose de que el árbitro benefició a Alianza Lima por sentenciar penal a su favor que terminó dándole el triunfo por 1-0.

“Melgar, personificándose en Bernardo Cuesta, es un buen delantero, pero no la tocó. Estaría bueno que la toque y después hable. Más fama tiene por lo que declaró que por lo que jugó; no la tocó. Ahora no lo critico por no tocarla; el fútbol no te da. No lo digo por criticar a Cuesta. ¿Por qué no la tocó? Porque todo el tiempo que Cuesta estaba en la cancha, Melgar perdió la opción de progresar, de coordinar y de poner una bola. No jugó bien Melgar ese tramo del partido; estaría bueno que alguna vez alguno diga una autocrítica. Melgar en la parte final, ahí sí fue superado por Alianza; te hablo de 15 o 20 minutos. Encontremos la explicación con el trámite del partido, no con el VAR", criticó Eloy.