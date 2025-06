Gaspar Gentile reveló contundente razón por la que fichó por Alianza Lima y contó qué jugador le dio la bienvenida: “Quiero hacer historia aquí”

Gaspar Gentile se convirtió en el primer fichaje de Alianza Lima para la Copa Sudamericana y Torneo Clausura 2025. El delantero fue presentado por todo lo alto y tendrá la misión de repotenciar el ataque ‘blanquiazul’, el cual viene causando muchos problemas en lo que va la temporada: solo anotaron 17 goles en el Apertura.

El argentino con nacionalidad peruana realizó sus primeras declaraciones como jugador ‘íntimo’ y reveló las razones que lo llevaron a llegar a Matute. Confesó que siempre quiso estar en el cuadro victoriano y marcó importancia de Franco Navarro, quien lo dirigió en UTC.

"Desde que llegué al Perú, es el club que siempre me gustó; se sentía el ambiente siempre muy lindo. Se me dio la oportunidad y la verdad que no lo dudé. No hizo falta convencerme; lo tuve a Franco Navarro como entrenador y me comentó un poco de todo. No tuvo que convencerme porque uno ya tenía ganas de estar acá. Contento de estar acá, con mucha ilusión y ganas de empezar. Con ganas de conocer a los compañeros; hay jugadores importantes, con mucha experiencia“, declaró el atacante en conversación con L1 Max.

Alianza Lima oficializó el fichaje de Gaspar Gentile.

Además, confesó que los ‘grones’ ya habían mostrado interés por Gentile a inicios de temporada, pero no se llegó a concretar. Y valoró a Cienciano por hacer que las negociaciones se den de la mejor manera.

“Se dio todo muy rápido, de una manera buena entre clubes, por eso se terminó dando. Hubo acercamientos a principios de año, no se dio y ahora el momento hizo que ahora esté aquí. Quiero hacer historia aquí, es un club grande y ojalá campeonemos el próximo torneo”, añadió.

¿Quién fue el primer jugador que dio bienvenida a Gaspar Gentile?

El delantero confesó que cuando llegó la propuesta de Alianza Lima, pidió referencias a algunos de sus compañeros de Cienciano ya que solo conocía a los ‘blanquiazules’ como rivales. También reveló qué jugador de los ‘grones’ fue el primero en felicitarlo por su llegada a Matute.

“Conocía a Alianza Lima de venir a jugar o de enfrentarlo; tuve algunos compañeros que habían estado acá, y todos te dicen: ‘no lo dudes, no te vas arrepentir’. Y la verdad que desde que llegué, las pocas horas que estuve, se nota el cariño de la gente. Crucé unas palabras con Hernán, hablamos. Siempre tuvimos una buena relación de cada vez que nos enfrentamos, y fue el primero en acercarse, ponerse en disposición. Me felicitó Jean Pierre Archimbaud también. Contento porque se nota que son buena gente, que hay buen grupo”, apuntó el jugador de 30 años.

Gol de Hernán Barcos tras error del rival en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025. - créditos: Alianza Lima

¿Cuándo debutará Gaspar Gentile con Alianza Lima?

El argentino nacionalizado peruano tuvo su primer entrenamiento con Alianza Lima el pasado viernes 27 de junio, pero tendrá que esperar un poco para poder realizar su debut con su nueva camiseta ya que las bases de la Liga 1 no le permite jugar en el Torneo Apertura 2025; tendrá que esperar hasta el inicio del Clausura.

Sin embargo, Gaspar Gentile sí se podrá estrenar en la Copa Sudamericana 2025, cuando los ‘íntimos’ enfrenten a Gremio por los ‘play offs’ rumbo a los octavos de final del campeonato internacional. El primer duelo está programado para el próximo miércoles 16 de julio a las 19:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva.

Ese encuentro marcará la primera vez del exjugador de Cienciano y luego tendrá el cotejo de vuelta para seguir sumando minutos, el miércoles 23 de julio en el Arena do Gremio.