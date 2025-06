Desde Argentina confirman que Alfonso Barco es nuevo jugador de Emelec

El desafortunado despeje de Luis Advíncula que terminó en el gol de Harry Kane en Boca Juniors vs Bayern Múnich por Mundial de Clubes 2025 El lateral de la selección peruana no pudo alejar el peligro de su área y terminó favoreciendo al delantero inglés para que marque el 1-0 en el duelo por la fecha 2 del Grupo C