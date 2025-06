Mundialista ecuatoriano y su contundente advertencia a Christian Cueva tras fichar por Emelec: “Tiene que lucir en todo momento”

Iván Hurtado se refirió al fichaje de 'Aladino' a Emelec. (El Canal del Fútbol)

Christian Cueva ha causado revuelo en Ecuador con su fichaje a Emelec. Lo que comenzó con una polémica entre Cienciano y el club norteño, se convirtió en felicidad para todo los hinchas del ‘bombillo’, que sueña con el renacer de su institución, encabezado por el ‘10′ peruano.

El popular ‘Aladino’ ya se encuentra en tierras ecuatorianas, fue presentado por su nuevo elenco y posó con su camiseta. A la par, el mediocampista nacional pudo conocer la cancha del Estadio George Capwell, la que será su casa por los próximos meses.

En ese contexto, Iván Hurtado -exfutbolista de Emelec que formó parte del bicampeonato de 1993 y 1994 y disputó los Mundiales de Corea y Japón 2002 y Alemania 2006- le dejó contundente advertencia al ‘Cholito’ en su llegada al cuadro de Guayaquil.

“Esta percepción del buen jugador, si el jugador le hacemos toda una novela, el protocolo, lo esperamos y todo, y es bueno, se lo merece. Pero también así, con todo lo que se le prepara y el recibimiento, a la hora en la cancha tiene que demostrar”, comenzó en la última edición del programa llamado ‘La Banda’ de El Canal del Fútbol.

Además, ‘Bam Bam’, como lo conocen al exdefensor, señaló que ‘Cuevita’ no puede poner ningún tipo de excusa y tampoco argumentar que su bajo rendimiento se debe a una adaptación al campeonato ecuatoriano.

“Ahí no hay excusa, ahí no hay excusa, no es que tenemos que decir ‘démosle tiempo, que no está adaptado’, para mí, el buen jugador en todo momento tiene que lucir, ahí no es que mira, que la cancha, que la hormiga..., el buen jugador tiene que demostrar la calidad siempre”, sentenció.

Mundialista ecuatoriano lanzó contundente advertencia a Christian Cueva tras fichar por Emelec.

Lo que dijo el DT de Emelec sobre el primer entrenamiento de Cueva

Jorge Célico, un viejo conocido del fútbol peruano por su paso por Deportivo Garcilaso, dirigirá a Christian Cueva en Emelec y contó detalles del primer día de entrenamiento del volante nacional en conversación con el programa ‘De Una’ de Radio Ovación.

“Lo encontré muy bien, él ha estado jugando con Cienciano. Hoy le costó un poco también por el clima, porque Guayaquil es una ciudad muy calurosa, pero lo hizo bien, hizo una exigencia al final y creo que está contento él y nosotros con él”, explicó.

Sin embargo, Célico confía en la capacidad de su flamante ‘10′. “Ningún entrenador puede otorgarle la titularidad al futbolista, pero Christian es un jugador que tiene características distintas a los que tengo y podría encajar totalmente. El fútbol es un concierto de futbolistas con distintas características para poder acoplarse bien: algunos más pensantes, otros más definidores, más aguerridos… y Christian llega en una posición que nosotros estábamos necesitando”.

Posible debut de Christian Cueva con Emelec

Christian Cueva viene de jugar con Cienciano en la altura de Cusco, a más de 3 mil 399 metros. Si bien Emelec es local en Guayaquil y no tiene altura, la Serie A de Ecuador cuenta con localidades de gran altitud como Quito. En ese sentido, el ’10′ no tendrá problemas para su adaptación.

En cuanto a su estado física, ‘Aladino’ ha estado trabajado con el cuadro cusqueño y también por su parte con un personal trainer. Asimismo, su último partido se remonta al 30 de mayo cuando sumó más de 90 minutos ante Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana.

Es decir, Cueva está apto para jugar con el ‘bombillo’, pero todo dependerá del técnico Jorge Célico. El cotejo más próximo de su nuevo club está programado para el sábado 21 de junio a las 16:30 horas cuando reciba a Delfín en el estadio George Capwell.